“Es una ‘limpieza social’”: la fuerte acusación en contra de Francia que sacude a los Juegos Olímpicos de París 2024

París vive momentos convulsionados. Si bien los Juegos Olímpicos 2024 buscan ser un evento de unidad y orgullo deportivo, también provoca que las miradas de todo el planeta se posen sobre la ciudad organizadora. Eso suele desvelar situaciones que pueden ser contrarias al espíritu de la cita de los anillos, o que generen controversia, tal como ocurre actualmente con la capital francesa.

Las agresiones que sufrieron los jugadores de Argentina por parte del público en el primer partido del fútbol masculino, o el robo al que se vio afectado la delegación australiana de BMX son solo algunos de los casos negativos que se han dado en París en esta primera semana de competencia. El más grave, eso sí, viene cocinándose desde hace meses, según prestigiosos medios de prensa internacionales.

La controversia

Más de 80 ONG han acusado, a través de un informe conjunto, al gobierno francés de remover sistemáticamente a miles de personas en situación de calle durante el último año para enviarlas a refugios en otras ciudades en pos de una “limpieza social” antes de los Juegos.

Pese a que la administración de Emmanuel Macron niega que estos desalojos estén vinculados con las Olimpiadas, lo cierto es que las pruebas de que haya una relación son cada día son más contundentes, al punto de que medios internacionales como The New York Times y L’Équipe han publicado extensos reportajes sobre el tema, con audios exclusivos de trabajadores del municipio refiriéndose sobre el tema.

Por ejemplo, este pasado 16 y 17 de julio se dieron dos desalojos masivos en la capital gala. El primero se produjo a lo largo del canal del Ourcq, en el noreste de París, donde vivían entre 200 y 250 personas. Según la ONG Utopia 56, las personas fueron trasladados a refugios fuera de la capital.

Un día después de aquello, la policia parisina desmanteló dos campamentos ubicados en la zona norte de la ciudad, privando a 230 personas de sus hogares según la asociación humanitaria Médicos del Mundo. “Realmente han llevado a cabo una limpieza social masiva justo antes de que empiecen los Juegos Olímpicos”, expuso Paul Alauzy, portavox de la organización.

Todo esto llevó a que Revers de la Medaille, una coalición de 80 asociaciones, publicara un informe en donde se señala que Francia está siguiendo el ejemplo de otras ciudades de los Juegos Olímpicos, quienes antes del arranque de las competencias realizaron traslados forzados de sus ciudadanos en situación de calle. “Este verano, París y la región podrán presentarse de una forma que las autoridades consideren favorable: una ‘Ciudad de la Luz’ estéril, con su miseria casi invisible, sin zonas de vida informal significativa, barrios y bosques ‘limpios’, sin mendigos, consumo de drogas ni trabajo sexual”, se lee en el documento.

5.000 personas desalojadas

The New York Times golpeó la mesa con un potente reportaje en donde se detalla que durante el último año en la ciudad de París se desalojaron alrededor de 5.000 personas, la mayoría de ellas hombres solteros. Ahí también se detalla el método que utilizaban las autoridades, quienes les daban billetes de bus al azar a las personas que removían de sus lugares de residencia.

El periódico estadounidense además visitó 10 refugios temporales que se construyeron a lo largo del país durante el último año y entrevistó a varios de los inmigrantes que han sufrido desalojos en las últimas semanas. “Después de llegar a sus nuevas ciudades, las personas sin hogar viven en refugios hasta por tres semanas y son examinadas para determinar su elegibilidad para asilo. Aquellos que sean elegibles pueden recibir vivienda a largo plazo mientras solicitan asilo. Pero alrededor del 60 por ciento de las personas en los refugios temporales no consiguen una vivienda a largo plazo. A varios se les han dado órdenes de deportación, por lo que algunos abogados instan a la gente a no subirse a los autobuses”, relatan en el escrito.

Protestas a las afueras del Ayuntamiento de París. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Todo este escenario fue descartado por el gobierno de Macron, quienes en reiteradas ocasiones han intentando explicar que no existe una conexión entre los desalojos en la capital y el inicio de la competencia deportiva más importante del planeta. “No tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos, no hay ninguna limpieza social. Esta política de acogida de emergencia pretende repartir la carga por todo el territorio… Operaciones de este tipo se realizan de forma regular, no están dictadas por la agenda olímpica y paralímpica”, explicó la Ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra en marzo recién pasado. La declaración de todas formas fue cuestionada por la organización Médicos del Mundo: “Antes había que cumplir condiciones estrictas para acceder a los refugios, pero ahora, antes de los Juegos, todo el mundo puede acceder. Es una lógica de ofrecer soluciones temporales para vaciar las calles”.

Como si fuese poco, L’Équipe publicó un reportaje en donde se revelan audios de un funcionario de vivienda del gobierno francés donde expone que se debía “identificar a las personas que viven en la calle en lugares cercanos a las sedes olímpicas y trasladarlas antes de los Juegos”. Esto último no ha sido abordado por las autoridades de forma pública.

La situación de todas formas ya excede a informes de ONG y reportajes de la prensa. Esta mañana una decena de personas en situación de calle protestaron frente al Ayuntamiento de París para llamar la atención luego de haber sido removidos de los lugares en donde pernoctaban. “Limpieza Social” y “Queremos nuestras casas” fueron algunos de los mensajes que se podían leer en algunos de los carteles levantados por los ciudadanos.