Excadetes de Cobreloa quedan en prisión preventiva tras formalización por violación

La tarde de este viernes, tras una audiencia que se extendió por más de ocho horas, el Juzgado de Garantía de Calama decretó prisión preventiva para los nueve excadetes de Cobreloa que fueron formalizados como autores del delito de violación.

Se trata de Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordóñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva, quienes fueron detenidos la mañana del jueves 2 de mayo en distintas ciudades del país.

La resolución se da raíz de una denuncia interpuesta por una joven identificada como Valentina en septiembre de 2021, quien manifestó haber sido víctima de una agresión sexual en grupo, apuntando en contra de los jugadores sub20 del club loíno.

En medio de la audiencia, cinco de los excadetes renunciaron a su derecho a guardar silencio y determinaron entregar su testimonio ante la jueza María José Amengual.

Los hechos

De acuerdo con el parte-denuncia que ingresó ante Carabineros el 17 de septiembre a las 22.40 horas, todo habría ocurrido en medio de una fiesta a la que asistió en compañía de una amiga, la cual tuvo lugar en la casa de cadetes de Cobreloa.

“Ayer 16 de septiembre 2021 salí en la noche con una amiga a un domicilio de un amigo, Óscar, donde compartían 20 personas aproximadamente, en la fiesta consumí alcohol, marihuana y cocaína. Entre las 2-6 am del 17 de septiembre 2021, estaba iniciando una relación de caricias íntimas con una persona con quien tenía consentimiento inicial para empezar relaciones sexuales, pero él dejó entrar a 2 amigos más para hacer lo mismo conmigo, yo no quise hacerlo, quería salir y ellos no me dejaron....”, partió diciendo la joven.

De igual forma, hizo presente que la “tomaron con fuerza de los brazos, el cuello, y la cintura, me golpearon la cara, me golpearon con un cinturón, me pusieron el cinturón en el cuello y me penetraron, vi condones, algunos quedaron en el suelo (...) me grabaron, e hicieron videollamada a otros hombres en las que mostraron lo que hacían”, complementó, en línea con lo que más tarde expuso ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y en medio de una entrevista que brindó a Canal 13.

Sostuvo, en el mismo sentido, que “al despertar a las 9 am estaba irritada, lloré mucho, sentí que en cierta forma era mi culpa, quise olvidar todo (...) Le conté a un amigo (quien no participó de la reunión) y él me trae al hospital a realizar la denuncia”.