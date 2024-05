Detienen a 9 excadetes de Cobreloa tras denuncia por violación grupal

Tras diversas diligencias desarrolladas en Calama, Santiago y Osorno durante la jornada de este jueves, efectivos de la Brigada Investigadoras de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones concretó la detención de nueve excadetes de Cobreloa.

Esto, luego de que una joven identificada como Valentina denunciara haber sido víctima, en septiembre de 2021, de una violación grupal en dependencias de la casa de cadetes del citado club.

Al respecto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, aseguró: “Como parte de una investigación seguida por el delito de violación, ocurrido durante el año 2021, la Fiscalía Local de Calama solicitó diversas órdenes de detención al Tribunal de Garantía respecto de nueve imputados mayores de edad, quienes a la época de los hechos eran cadetes de un club deportivo”.

“Encontrándose detenidos, el día de mañana todos los imputados deberán pasar a la respectiva audiencia de control de detención para posteriormente ser formalizados por el delito de violación”, agregó el persecutor.

El caso

Según expuso la mujer en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, en el momento en que se produjeron los hechos ella tenía 18 años, luego de haber sido invitada a una fiesta que se celebraría en el mencionado lugar.

Ese día, como relató la joven, fue llevada sin su consentimiento a una de las habitaciones del inmueble, donde -según manifestó- fue agredida sexualmente por un grupo de entre ocho y diez cadetes del club loíno. Tras la agresión, “me fui a la casa como pude”, confidenció.

Tras ello, Valentina aseguró que su familia no le creyó y que cuando fue interponer la denuncia ante la PDI, tampoco recibió la respuesta que esperaba.

“La PDI influyó mucho, porque me decían que como eran figuras públicas, tenían mejores abogados que yo, y que era poco probable que yo ganara”, contó, mencionando que toda la situación incluso la llevó a intentar atentar contra su vida.

“Yo intenté suicidarme, me fui de mi casa, porque era mucha la presión que tenía de que no siguiera (con la denuncia) (...) Con los años he tratado de superarlo, pero ahora que se reabrió (la investigación) quiero justicia, porque quizás no soy la única víctima que pasó por eso”, apuntó.

Pese a que inicialmente su denuncia no tuvo mayor repercusión, luego de la reapertura de la indagatoria y tras la comparecencia temática de Valentina ante los diputados, el propio fiscal Ángel Valencia manifestó que se trataba de “un caso delicadísimo” y que sería abordad “con la mayor rigurosidad”.

“El fiscal (Juan) Castro Bekios, que es el fiscal regional que acaba de ser designado, tiene el especial encargo de destinar todos los medios con los que contemos para poder esclarecer esos hechos, porque son hechos muy graves”, expresó el máximo persecutor en enero.

Si bien desde Cobreloa habían indicado que presentaron la denuncia correspondiente tras tomar conocimiento de los hechos, más tarde también hicieron presente que las indagaciones que realizaron no les había permitido acreditar que “se haya cometido el abuso o violación”.

Pese a ello, las pesquisas encabezadas por la Fiscalía Regional de Antofagasta permitieron reunir antecedentes necesarios para dictar orden de detención contra los jugadores. De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, los imputados serán formalizados durante la jornada de mañana viernes.