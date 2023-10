Comisión de la Cámara solicitará antecedentes tras recibir denuncia de joven que asegura haber sido agredida sexualmente en casa de cadetes de Cobreloa

La comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, en una sesión realizada la tarde de este martes, escuchó el relato de una joven que acusa haber sido víctima -en 2021- de una agresión sexual en grupo en la casa de cadetes de Cobreloa, equipo recientemente ascendido a la primera división del fútbol profesional.

La joven, quien se identificó solamente como Valentina, expuso los hechos denunciados de manera telemática y sin mostrar su rostro. En aproximadamente diez minutos, relató a los parlamentarios lo que vivió en la Casa Naranja, ubicada en Calama, colindante con el Estadio Luis Becerra Constanzo, y que posee una capacidad para albergar a 20 personas en sus 10 habitaciones.

Los hechos relatados por Valentina en la comisión de la Cámara Baja se remontan al 17 de septiembre de 2021, cuando tenía 18 años. De acuerdo a la joven, ese día acudió a una fiesta a la casa de cadetes de los “Zorros del Desierto”, invitada por un jugador joven del que era amiga.

En ese contexto de celebración, Valentina dice que fue llevada sin su consentimiento a una de las habitaciones del inmueble, donde -acusa- fue víctima de violación por un grupo de entre ocho y diez cadetes del club loíno. Tras la agresión, “me fui a la casa como pude”, confidenció.

En su intervención, que era escuchada de manera atenta por los congresistas, la joven también contó que al día siguiente le confesó lo sucedido a sus padres, pero no recibió el apoyo que esperaba. “Mi familia no me creyó, no me apoyaron”, recalcó.

Ante esto, sostuvo que buscó ayuda en un amigo, quien la acompañó a la Policía de Investigaciones (PDI) para hacer la denuncia. Sin embargo, Valentina aseguró ante los legisladores que su relato fue puesto en duda y finalmente se retractó.

“La PDI influyó mucho, porque me decían que como eran figuras públicas tenían mejores abogados que yo, y que era poco probable que yo ganara”, contó.

Reveló incluso que intentó quitarse la vida. “Yo intenté suicidarme, me fui de mi casa, porque era mucha la presión que tenía de que no siguiera (con la denuncia)”, apuntó.

Al terminar su relato, Valentina señaló a los diputados: “Con los años he tratado de superarlo, pero ahora que se reabrió (la investigación) quiero justicia, porque quizás no soy la única víctima que pasó por eso”.

En la sesión estuvo de manera presencial el abogado Rodrigo Toledo, quien está asesorando a la joven, quien confirmó que, a más de dos años de los hechos denunciados por Valentina, la investigación fue reabierta con nuevos antecedentes.

“En este minuto se logró la reapertura de la investigación con nuevos antecedentes y con fecha finales de agosto se ofició a la PDI, al Centro de Asistencia a Víctimas de Atentado Sexuales (Cavas) para que le realicen una serie de peritajes, entre ellos, peritajes de veracidad, de credibilidad del relato”, dijo el abogado. Consultado por los parlamentaros, agregó que “no hay formalizaciones hasta ahora”.

En la instancia expuso también María Elena Saavedra, madre de un excadete que fue separado de la institución, tras apoyar la denuncia. Ante los legisladores aseguró que la denuncia estuvo en conocimiento de la dirigencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) pero que el organismo no desarrolló ninguna acción.

Lo propio manifestó Toledo, quien aseguró que no se acogieron las denuncias, ni se activaron protocolos.

Diputados aprueban envío de oficios para solicitud de antecedentes

Tras escuchar el relato de la joven y la intervención del abogado, algunos de los diputados presentes, entre ellos Marisela Santibáñez (PC), Cristián Tapia (PPD) y Andrés Giordano (Independiente-FA) propusieron realizar una nueva sesión a la que sean invitados representantes del club Cobreloa, la ANFP, y de otros estamentos públicos para los que el caso sea de interés.

Además, según informó el sitio de la Cámara de Diputados, tras la denuncia los legisladores aprobaron el envío de una serie de oficios de fiscalización dirigidos a la ANFP, la PDI, el Ministerio Público y los ministerios de la Mujer y Equidad de Género y de Justicia.

También se buscará obtener una respuesta de parte de la dirigencia de Cobreloa.