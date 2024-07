La furia de Cobreloa tras el polémico empate ante Huachipato: “Creemos que fuimos bastante perjudicados”

Volvió el Campeonato Nacional. Luego de una larga ausencia, el certamen chileno regresó con todo. Los encargados en abrir todo fueron Huachipato y Cobreloa, que protagonizaron un polémico empate 1-1.

Ambas escuadras pusieron lo mejor posible en cancha. Los refuerzos salieron a relucir El portero Fabián Cerda fue desde el inicio en los acereros, al igual que Javier Parraguez, que se llevaría todos los focos en los loínos.

El atacante se estaba convirtiendo en la figura al anotar un gran tanto. Se impuso en las alturas y selló un excelente centro con un cabezazo, rompiendo el cero a poco del cierre del primer tiempo. No obstante, Cris Martínez igualó todo luego de un tumulto en el área y una mano de Cobreloa. El juez Benjamín Saravia determinó penal tras revisar el VAR.

Ya en el complemento, la tónica se mantuvo. Una dudosa infracción sobra Martínez fue cobrada nuevamente como la pena máxima, desatando la furia en los visitantes. No obstante, el lanzamiento fue contenido por el portero Nicolás Avellaneda, que se vistió de héroe.

Finalmente, duelo terminó con tres expulsiones en Cobreloa. En los descuentos, Cristian Insaurralde recibió la roja tras encarar al juez de línea. Después, Juan Carlos Soto cometió una dura falta que le significó la tarjeta roja. Mientras que Nicolás Avellaneda no pudo terminar el cotejo tras recibir la sanción en el último minuto. Los loínos completaron el cotejo con ocho jugadores.

El partido terminó con polémica y en los nortinos no tardaron en manifestarse. Parraguez, autor del único tanto de los mineros, se lanzó en contra del árbitro Saravia. “No quiero hacer declaraciones porque creo que me pueden perjudicar, pero ellos tuvieron para ganarlo con un penal que se les cobró, nosotros tuvimos dos penales”, comenzó.

“Nos vimos perjudicados, no es primera vez que nos arbitra Benjamín y creemos que nos perjudica bastante”, indicó el delantero. “Lamentablemente no sabemos cómo reclamar. El gol que hicimos no fue bien anulado, era gol, y después nos termina expulsando dos jugadores, parte del cuerpo técnico. A simple vista, creemos que fuimos bastante perjudicados”, añadió el Búfalo tras el partido.