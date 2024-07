Los Cóndores reciben a Escocia y negocian nuevos amistosos en Europa

Los Cóndores saldrán este sábado a la cancha del Estadio Nacional, frente a más de 15.000 personas en las tribunas del recinto de Ñuñoa. La cifra es récord, porque nunca hubo tal cantidad de espectadores en un encuentro de rugby que se haya disputado en el país. Hito que, por un lado, se debe a la evidente evolución que ha tenido el combinado nacional en los últimos años y, por otro, al rival. Enfrente estará la poderosa Escocia, seis del mundo en el ranking, participante de todos los Mundiales que se han disputado y 14 veces ganadora en solitario del Seis Naciones.

Un equipo que respira élite y que también se ha comprometido con Chile y Sudamérica, ya que el continente busca posicionarse como una región importante para el desarrollo del rugby. Por eso viajaron al país en 2022 y ahora repitieron en 2024.

Eso sí, esta amistosa rivalidad está a detalles de tener un tercer capítulo. Cristian Rudloff, presidente de Chile Rugby, anunció en La Tercera que ambas federaciones se encuentran en negociaciones avanzadas para que los Cóndores enfrenten a Escocia A, en la ventana de noviembre. También habrá otro país del Viejo Continente y un rival que puede ser clave en el anhelo de clasificar a Australia 2027.

“Ya tenemos casi todo confirmado. Estamos en negociaciones avanzadas para jugar con Canadá, Países Bajos y Escocia A en la ventana de noviembre, en Europa”, señala el líder del rugby chileno. Eso sí, el mensaje también es claro. A diferencia de este sábado, que el XV del Cardo viene con su mejor equipo, a finales de año enfrentará a los Cóndores con un plantel B (tal como pasó en 2022), porque la escuadra de honor se medirá con Fiyi, Australia, Sudáfrica y Portugal, en esas fechas.

No es la única novedad, ya que también confirmó que el seleccionado nacional comenzará el proceso clasificatorio al próximo Mundial este mismo 2024. “A finales de septiembre vamos a empezar la fase clasificatoria para Australia 2027. Vamos a recibir a Paraguay y Brasil. Estamos en proceso de confirmar los estadios donde vamos a jugar esos partidos. La última fase, que es la eliminatoria sudamericana, vamos a jugarla el próximo año”, detalla.

Una relación larga

En un mundo cerrado como el del rugby, las oportunidades que tienen las selecciones menores de jugar con potencias suelen ser contadas. Por lo mismo se tienen que aprovechar al máximo. Así lo entendió Chile Rugby en 2022, cuando tuvo la chance de recibir a Escocia A para disputar un amistoso antes de medirse contra Estados Unidos por el repechaje al Mundial. Fue esa visita la que hoy, en parte, tiene al Cardo de vuelta en Santiago.

“El deseo de querer volver pasa primero por lo que vivieron en 2022 acá. Todos tuvieron una muy buena experiencia por cómo los recibimos, pudieron conocer el país y se llevaron una muy buena impresión de nuestra cultura. Lo segundo, obviamente, tiene que ver con nuestra participación en el Mundial. Demostramos que tenemos el nivel para jugar con equipos de esta envergadura”, reflexiona Rudloff.

Gaitas en el Nacional

Una sensación que no quieren dejar atrás este año, por lo que han cuidado cada detalle de la visita de los europeos, los que también han tenido la oportunidad de seguir conociendo la capital. Un detalle no menor ha sido que durante la semana han entrenado en las canchas del The Grange School y también tuvieron la oportunidad de conocer el Estadio Nacional. Este sábado, además, se ofrecerá un concierto de gaitas en su honor en la previa del encuentro.

“Llevamos tres años de una relación bien amistosa y estrecha con Escocia, que empezó, precisamente, como parte de nuestra organización por los partidos previos al Mundial. Parte de nuestro deseo es generar un impacto grande y mostrar que el rugby es un deporte masivo, que practica y lo sigue mucha gente”, resalta, con mucha satisfacción, el timonel del rugby chileno.