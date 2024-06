Ludopatía, adicciones y violación: ex jugador de Cobreloa destapa los escándalos que marcaron su estadía en el club

Cobreloa vive días complejos tanto dentro como fuera de la cancha. Tras conseguir el ascenso en la temporada anterior, el conjunto loíno no pudo sostener su buen arranque en el Torneo Nacional y cerró la primera parte del campeonato en el 15° lugar con 14 puntos, ocupando la zona de descenso, siendo la escuadra más goleada de la competencia.

Por otro lado, enfrenta una compleja situación después de excadetes del club fueran formalizados por la violación masiva a una joven ocurrida en septiembre de 2021, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.

Uno de los jugadores que tuvo que encarar esta situación desde dentro del club fue Christian Pavez, quien tras disputar el ascenso en 2022 con los naranjas decidió terminar su carrera como futbolista.

“Me dolió mucho. Ahí dejé de jugar por las cosas que vi, por lo que tuvimos que callar. Tuvimos que vender el resultado. Por querer ganar, el club tapó muchas cosas”, sostuvo el exvolante en diálogo con el programa Socios del desierto.

Luego, indicó las situaciones que tuvo que enfrentar en 2022. “Todos queríamos que Cobreloa subiera. Pasaron muchas situaciones, tener que callarlas y no poder dejar la cagá me frustró. Decía que no quería otro año más así, tengo que criar hijas, en un ambiente donde se calle todo por un resultado”, expuso.

“Qué suerte que al año siguiente lograron la meta, pero creo que el club necesita más sustento moral para llegar arriba. No es venderse a obtener la meta y subir. Si hoy tuviera más ese sustento, le estaría yendo mejor. Lo digo como cobreloíno: tendría una base más formada. Subimos porque había buenos jugadores y se tomaron decisiones técnicas correctas, pero el club no estaba bien moralmente”, complementó Pavez.

Denuncia por violación

Luego, explicó uno de los puntos sobre estos escándalos, donde aseguró que el caso de violación masiva fue uno de los hechos que se intentaron callar. “Creo que tendrían que hablar los que lo hicieron realmente. Hay cosas que lamentablemente están a la luz pública. Fue el año anterior que llegué, pero cuando llegué justo entré a una sala, hablaban del tema y no sabían cómo callarlo y taparlo. No sé si lo hicieron, pero yo estuve ahí cuando lo callaron”, aseguró.

“Vi a compañeros hacer cosas y después se lavaron las manos, decían que no hacían nada. Tuve que callar para que ganáramos y no dejar la cagada para tener un plantel quebrado. Mi decisión de retiro fue por haber sido muy profesional. Quise cuidar mi nombre de un ambiente así. Me llevó a mirar de otro modo a mis hijas”, prosiguió.

“Lamentablemente tuve que callarme situaciones en mi casa. No sé si pasó o no lo de la niña. Si pasó o no, callar ese tipo de cosas…si hubiera sido mi hija, me habría dolido callar. Hay varios ex compañeros que pasaron, pero son temas fuertes”, sinceró el exfutbolista.

Al mismo tiempo, criticó el actuar de la dirigencia de Cobreloa. “El club tuvo que tomar decisiones. Eso arrastró más decisiones: avalar ludopatía, adicciones. Porque habían adicciones que teníamos que aguantar todos siendo jugadores profesionales. Cómo vamos a aguantar a alguien adicto a una droga siendo futbolistas profesionales. Eso nadie lo ha hablado”, lanzó.

La acusación de Escalante

Otro hecho que ha marcado a Cobreloa fue la denuncia pública que realizó el delantero David Escalante, en el que aludió a excompañeros ligados al arreglo de partidos.

“Algunos criticaron a Escalante. A lo mejor habló más de la cuenta, pero tuvo personalidad para hacerlo. Al no tener evidencia, mejor dejo ahí las cosas. Pero las viví. Que hablen, que digan ‘yo me equivoqué, hice esto. Y no solo, con tres compañeros más’”, cerró.