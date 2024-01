Designan fiscal para investigar posible vinculación de jugadores de Cobreloa con las apuestas

El regreso de Cobreloa a Primera División se ha visto empañado por la grave denuncia de una joven que acusa haber sido violada por ocho cadetes del equipo naranja. Sin embargo, esa no es la única investigación judicial que enfrenta la escuadra nortina.

Según el fiscal nacional, Ángel Valencia, también se está indagando la participación de jugadores del primer equipo en posibles ilícitos con casas de apuestas, a raíz de las declaraciones de David Escalante sobre supuestos arreglos de partidos.

“Designé a la fiscal Lorena Parra para que investigase hechos que estaban relacionados con una denuncia que apareció en la prensa, respecto de que jugadores de fútbol que estarían coludiéndose, concertándose, para asegurar ciertos resultados o ciertas acciones en el contexto de los espectáculos deportivos que están relacionados con apuestas”, aseguró Valencia en radio Pauta.

“Si uno sigue la prensa deportiva, había afirmaciones concretas de un jugador de fútbol profesional (Axl Ríos), en orden a que compañeros suyos tenían comportamientos anómalos o extraños que podrían interpretarse como asociados a apuestas deportivas, a propósito de asegurar el éxito de una apuesta deportiva”, agregó.

Luego explicó los hechos y las razones para que intervenga la Justicia. “Tiene que ver con cantidad de goles en el primer tiempo, tarjetas amarillas antes de un determinado momento, cantidad de tiro de esquina o eventos dentro del partido. Entonces, de repente, habían sucesos bastante extraños que eran celebrados por sus colegas -según el relato del jugador-, y que podrían entenderse claramente asociados con que estaban, paralelamente, obteniendo el éxito de una apuesta”, detalló.

En agosto de 2023, Escalante aseveró: “Teníamos muchos compañeros que estaban perdidos en las apuestas. Entonces, la duda lamentablemente está, pero no hay pruebas. Pero no nos pueden echar la culpa a todos, tampoco. Si no tienen pruebas, ellos tienen que salir a decir con nombre y apellido y, si tienen pruebas, mandarlos en cana, como tiene que ser”.

Luego, añadió: “Axl Ríos, por darte un nombre, se hace echar a los 20 minutos del primer tiempo y nos deja con un hombre menos y a fin de año o al año siguiente termina yendo a Copiapó, al equipo que nos ganó la final”, en referencia a la goleada que sufrieron (0-5) ante el mencionado elenco y que le impidió ascender durante la temporada 2022.