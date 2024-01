¿Real Madrid o Manchester City? ¿Pelé o Messi? Las preferencias internacionales de los chilenos en la última encuesta Cadem sobre fútbol

El fútbol internacional cada vez le interesa más a los chilenos seguidores del deporte. La opción de ver los partidos a través de la televisión genera adhesión, sobre todo, por el balompié europeo. Eso se evidencia en los resultados de la última encuesta Cadem, denominada “Radiografía del fútbol chileno”, donde se consultó a un universo de mil personas repartidas a lo largo de todo el país.

La consulta primordial es la inicial: ¿Le gusta a usted el fútbol? La mayoría dijo que sí, pero la diferencia es mínima. En una escala de 1 a 7, siendo 1 “nada” y 7 “mucho”, un 57% opta por las opciones del 5 al 7 y un 43% se mueve entre el 1 el 4. Esa es la base para ir comprendiendo los resultados de las preguntas posteriores.

Luego se categoriza a los fanáticos. Un 16% votó por la alternativa “Soy hincha de un equipo chileno y también de uno internacional”. La comparativa con la última encuesta Cadem sobre el tema deja cambios en los forofos de elencos extranjeros. Ya no es el Barcelona la escuadra de afuera con más adherentes en Chile, sino su máximo rival, el Real Madrid. Los merengues suben de un 13% a un 20% en las preferencias; mientras que los blaugrana también incrementan sus números, pero de un 17% a un 18%.

Más atrás aparecen otros clubes que ya figuraban en la edición pasada del estudio, como Manchester City, Manchester United, Inter de Milán, Boca Juniors, Arsenal, Bayern Múnich, Chelsea, PSG, Juventus y Borussia Dortmund. Mientras que irrumpen por primera vez los clubes River Plate (7%), Liverpool (6%) e Inter Miami (2%), este último que ha generado un gran interés durante los últimos meses debido a la presencia de Lionel Messi en sus filas.

Manchester City subió ocho puntos, de 7% a 15%, y se posiciona como el tercer equipo internacional con más fanáticos chilenos. Foto: REUTERS/Dilara Senkaya

Pese a que los clubes que más incrementaron sus hinchas son el Madrid y el City, para Rodrigo Figueroa, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, la explicación de este fenómeno no tiene que ver con el exitismo que podrían llegar a tener seguidores del balompié al verlos ganar constantemente. “El factor es la globalidad del fútbol. La experiencia que tienen los chilenos con relación a estos clubes es la misma que tienen en Asia o África. Ya no se sigue a los clubes locales porque aparecen estos equipos globales”, señala.

En esa línea, el sociólogo profundiza en que este es el motivo que está llevando a algunas instituciones a tener la idea de generar una competencia que abarque solo a los clubes que están siempre en las grandes instancias de las lides internacionales. “En Europa aparece con fuerza la idea de la Superliga, que va más allá de las ligas nacionales. Esto da relación con los clubes cuyas hinchadas dejan de ser locales y se transforman en ‘hinchadas globales’. Básicamente, por la mayor incidencia de los medios que nos permiten ver los partidos de la misma manera que tiene un consumidor de televisión en allá”, explica.

Sigo siendo O Rei

Pelé continúa como el mejor futbolista de todos los tiempos para la amplia mayoría de los encuestados. Si bien el fallecido astro brasileño bajó tres puntos porcentuales (de 68 a 65), dobla en cifras a quienes eligen a Lionel Messi como el más destacado (el rosarino irrumpe con un 31% en el segundo puesto). La Pulga escala en la tabla, dejando atrás a Diego Maradona.

Para Julio Salviat, periodista y docente universitario, que Pelé siga arriba es sorpresivo debido a que imaginó que la gente se inclinaría por lo actual, pero se muestra de acuerdo con el resultado. “Encuentro una razón: los chilenos en general no le tenemos buena a los argentinos y sí mucha simpatía a los brasileños. Otro motivo es la muerte reciente de Pelé, que significó ‘revivirlo’ y mostrar lo que hacía. Se vieron videos, grandes jugadas, buenos momentos y sus mejores goles, lo que demuestra que ha sido el mejor de la historia por lejos”, sentencia.

Entre Pelé y Maradona se interpuso Messi en las votaciones de mejor de la historia para los chilenos. Foto: AP

El exeditor de la revista Triunfo complementa que la comparación histórica es con Maradona, pese a que hoy se busca elevar la figura de Lionel Messi, sobre todo tras el Mundial de Qatar. “Si uno evalúa 10 elementos para discutirlos, Pelé se impone en nueve; el argentino era mejor en el golpeo de zurda. Claro que el brasileño no era torpe con el pie izquierdo. En cambio, con la derecha no había comparación. Tampoco en fortaleza física, velocidad, resistencia, salto, impulso, cabezazo. No hay discusión. Claro que la gente se entusiasma. Maradona era extraordinario y muchos lo pusieron cerca”, agrega.

Otros nombres que aparecen en el listado son Cristiano Ronaldo (22%), Ronaldinho (19%), Ronaldo Nazario (9%), Zinedine Zidane (7%), Franz Beckenbauer (5%), Garrincha (4%) y Johan Cruyff (2%). De hecho, el portugués está empatado en porcentaje de votos con el Pelusa. Sin embargo, Salviat no duda a la hora de inclinarse por uno de los dos. “Entre Maradona y CR7, gana Maradona. Por genialidad. Era un gran inventor de jugadas”, explica.

“Cristiano es más efectivo y practico. Pero el de Villa Fiorito se echó al equipo al hombro en México 1986. Si le sacas al ex Boca Juniors, a esa Argentina le queda muy poco. Si a mi me dan a elegir entre alguno en su mejor momento, voy donde Maradona”, complementa.