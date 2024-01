Nolberto Solano, histórico de Perú: “Si el recambio es un elefante para Chile, Gareca lo hará ver como un pajarito”

Nolberto Solano conoce todos los secretos futbolísticos de Ricardo Gareca. En siete años como ayudante del Tigre en Perú, Ñol compartió todas las facetas del nuevo entrenador de la Roja. “El Ricardo bueno y el malo, que no te gustaría conocer”, dice entre risas desde Inglaterra, en conversación con La Tercera. Un técnico que da libertades tácticas a los futbolistas, pero puntilloso en cuanto a la disciplina. Un técnico que “se ganó la confianza del futbolista peruano y que le devolvió la autoestima”.

¿Se enteró que Ricardo Gareca es el nuevo técnico de Chile?

Me imagino que están felices, se han llevado a mi jefe (ríe)… Uno está atento siempre con las noticias, yo trabajé en Suecia algún tiempo y he regresado a Inglaterra. Me da mucha felicidad que estén con Ricardo (Gareca). Se están llevando una linda persona y un gran profesional. Un tipo que, bueno no tengo que decirlo yo, los resultados hablan por él. Ya ves todo lo que ha pasado con nosotros en Perú.

¿Usted viene?

Mira, esta opción de Chile se estaba tocando desde diciembre y recién ahora se hace oficial. Yo sigo teniendo contacto con Ricardo, hablamos y siempre nos saludamos por la amistad que hemos creado. Pero la verdad es que no sé nada de la opción de llegar a Chile. Y nada, si Ricardo todavía no ha mencionado nada, tampoco está obligado a trabajar conmigo. Él tomará las decisiones que tenga que tomar.

¿Cómo es el estilo de Ricardo Gareca como técnico?

Primero, ya tiene la experiencia vivida de lo que es una selección por siete u ocho años. Segundo, a raíz de estar en la selección conoce bien al fútbol sudamericano. Es un tipo que cree mucho en el futbolista y ustedes tienen grandes jugadores. Chile ha hecho una muy buena elección y es de esperar que Ricardo les devuelva la alegría de regresar a un Mundial. Me imagino que ese, obviamente, es el objetivo.

¿Y como juegan sus equipos, tácticamente hablando?

Es un técnico que da libertad al futbolista según sus características, lo deja desarrollarse. Es muy simple y llega mucho al futbolista, lo deja que incremente todo su potencial, es lo que nos pasó en Perú. Se ganó la confianza del futbolista, le devolvió la autoestima. Chile, por ejemplo, ha tenido que vivir con toda esa dura transición. Ese recambio que no llega de Chile parece cargar un elefante, pero Ricardo lo hará ver como si cargaran un pajarito. Esa es su gran virtud. Después es un estratega con mucha experiencia. Esto lo dirá el tiempo cuando que hacer todo este seguimiento a los futbolistas con quienes pueda contar en esta nueva etapa.

¿Cómo juegan sus equipos?

Es romántico del buen fútbol, del buen pie, le gustan los futbolistas que puedan tocar bien la pelota. Le da muchas libertades del lado ofensivo. En la parte defensiva hay que estar bien protegidos, también es una buena prioridad. Le gusta tener un balance. Es prematuro, me imagino que va a asumir, va a mirar… Desde esta experiencia de estar en Perú hemos enfrentado muchas veces a Chile, entonces hay muchos futbolistas que ya vio. Desde la etapa que nos tocó mirar a Chile, seguro él ya tiene el panorama muy claro, ojalá que con los chicos de una nueva generación y con los jugadores de experiencia. Mientras los históricos estén en actividad, en el nivel que tienen que mostrar, seguro querrá contar con ellos.

Chile ha adolecido de mucho individualismo en los últimos partidos, como el de Alexis Sánchez, por ejemplo…

El fútbol son etapas, son momentos, generaciones. Ustedes han vivido un periodo muy lindo y no es discutible; con futbolistas excepcionales y ahora la producción no es como hace diez años. Hoy en día, si le das la responsabilidad a uno o a dos, no es fútbol. Los grandes equipos y selecciones han tenido éxito, como también lo ha hecho Chile, es por eso. Tener una unidad, con un conjunto de futbolistas en un solo compromiso, pensar en el país que representa. Hay que dejar las aspiraciones personales y pensar en el colectivo, eso es lo que consiguió Ricardo en el Perú. Enganchar a todos, por eso tiene el gran cariño de nuestro pueblo. Si hay que potenciar al futbolista, Gareca es la persona ideal.

Por lo que se ve los futbolistas lo respetan mucho…

Es bueno que conozcas al ‘Ricardo bueno’, porque no te gustaría cruzarte con el ‘Ricardo malo’ (ríe)... Prioriza el compromiso, la disciplina es la que te lleva al éxito. Hay cosas a las que no se puede de llegar a un arreglo, como la disciplina, eso no se negocia. Tiene esa paternidad linda con el futbolista, pero también te aprieta y te da un correctivo cuando te portas mal.

¿Cómo es el “Ricardo malo”?

Bueno, tiene un carácter fuerte también, como todos. Cede cuando tiene que ceder, pero cuando rompes los límites no te regala nada. Por algo tuvo tanto éxito con Perú. No va a llegar con metralleta a dispararte. Tiene que vivir su experiencia. No se deja llevar por nadie, no le importa el chismerío, no lidia con esas cosas. Conoce al futbolista desde su propia experiencia, desde ahí ocupa los métodos que debe utilizar para que el futbolista pueda responder.

¿Cómo son sus entrenamientos?

En la selección llegan ya listos, simplemente hay que darles un buen retoque. Son cuatro días que los tienes, vamos a decir exageradamente que tienes dos días para darles el rigor de un entrenamiento, pensando más en lo táctico y en el rival, y a rendir. No se puede hacer más ¡Qué vas a hacer! Juegas el jueves y algunos llegan hasta el martes. Entonces Ricardo consiguió esa efectividad. Pero si tienes una buena base en el ámbito local, a Ricardo le gusta anticipar un poco el trabajo, con el respeto de la federación y los clubes que puedan ceder a los futbolistas, una o dos semanas antes sería algo que a él le gustaría. El tiempo es importante a nivel selección. Pero es una realidad para todos.

¿Da mucha importancia al estudio de los rivales?

Es algo a lo que le pone mucho énfasis, el estudio del rival. Con todo respeto, no es lo mismo jugar contra Bolivia que contra Brasil. Todas las selecciones son diferentes. Siempre requiere ese espacio de análisis y cómo hacerle daño.

¿Cómo entran estos jugadores de la Generación Dorada?

Ricardo es una persona nunca descarta a nadie, a nadie da por muerto, hay que vivir el momento. Esos grandes futbolistas de la Generación Dorada siguen vigentes o en ligas importantes… ¡Cómo las vas a descartar! Hay que seguir confiando en el jugador de turno y eso Ricardo siempre lo tuvo en cuenta. Mientras tenga algo que mostrarle, Gareca lo tendrá en cuenta.

¿Usted cree que es el técnico adecuado para esta transición de Chile?

Si supiéramos las cosas antes, todos seríamos genios. Le deseo lo mejor en esta decisión. Él dará lo mejor, como siempre y esto es fútbol. Si Ricardo está al mando, Chile va a pelear hasta el final. Si miras cómo se ha abierto estas Eliminatorias Sudamericanas. Mira lo que nos pasó a nosotros en la ruta por llegar a Qatar, nos daban por perdidos y pudimos meternos en el repechaje.

¿Qué le parece que Jorge Fossati asumiera en Perú?

Ha sido todo muy rápido. A veces, se dan las cosas no planificadas. El uruguayo llegó con Universitario a ser campeón y, lamentablemente, a Juan Reynoso no le fue bien en el inicio de las Eliminatorias y Fossati termina en la selección. Es un técnico de mucha experiencia, en muchos clubes, también en la selección de Uruguay. Esperemos que pueda hacer retornar a la selección peruana al Mundial.