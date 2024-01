Chile se redime ante el Uruguay de Bielsa y suma su primera victoria en el Preolímpico

La Selección Sub 23 supo sufrir y sudar para quedarse con un triunfo fundamental. En su segunda presentación en el Preolímpico de Venezuela, la Roja que dirige Nicolás Córdova le ganó a Uruguay por 1-0. La redención llegó ante Marcelo Bielsa. Nada más y nada menos.

Fue decepcionante el debut ante Perú, siendo derrotado en el partido que había que ganar por obligación, por el tenor del adversario. Además del resultado, fue pobre la producción ofensiva y la generación de juego, siendo incapaz de darle la vuelta al partido. Por lo tanto, la misión era cambiar la cara ante un rival de más peso. Uruguay mostró dos caras en el mismo duelo contra Paraguay, que fue una increíble derrota: ataque constante y profundo, pero grietas importante en la defensa. De igual manera, el Loco Bielsa mantuvo la oncena.

Si Chile llegaba a caer, era prácticamente una despedida a la opción olímpica. Para un duelo decisivo, Córdova cambió jugadores y el dibujo. La Roja salió con línea de tres en el fondo, que mutó varias veces a cinco cuando la Celeste atacaba. Iba del 3-4-1-2 al 5-3-2, con Damián Pizarro y Alexander Aravena como dupla ofensiva. Más allá de la modificación táctica, la Roja también eligió sacrificar la posesión de la pelota para contrarrestar la propuesta charrúa. De hecho, en el inicio del juego fue notorio el protagonismo de los orientales, versus una selección nacional que le costaba salir de su rancho.

Cuando la Roja recuperaba el balón, no le duraba. Córdova privilegió el juego directo. En ese sentido, Damián Pizarro fue al sacrificio, chocando ante los centrales uruguayos. El diseño defensivo chileno permitió que el arco de Vicente Reyes no sufriera tanto. Uruguay no se creó muchas ocasiones de gol. Tampoco aprovechó la pelota detenida, fortaleza histórica. Incluso, fue Chile, gracias a un contragolpe, el que casi abre la cuenta en los 23′. Aravena se lo perdió. El Monito sacó un zurdazo bajo que fue rechazado por el meta Rodríguez, tras una jugada personal del ariete de Colo Colo.

La selección chilena Sub 23 le ganó por la mínima a Uruguay. FOTO: CONMEBOL

Si el Equipo de Todos quería rasguñar algo a su favor del partido, tenía que correr más riesgos. Uno de los que emergió como una pieza importante fue el portero Vicente Reyes. Uruguay lo fue a buscar y el meta del Norwich City inglés respondió cada vez que fue requerido. Si bien la táctica en defensa no cambiaba, Córdova apostó por más velocidad en ofensiva e hizo ingresar a Clemente Montes y Gonzalo Tapia. Para fortuna de Chile, resultó.

Luego de un par de minutos del ingreso, los dos jugadores de la UC gestaron el 1-0 de la Roja. Tapia saca un centro rasante y por el centro aparece Montes, quien anticipa al zaguero y convierte en los 64′ un gol muy festejado. Con el resultado a favor y los uruguayos adelantados, había que ponerse el overol. Cerrar los caminos, en la medida de lo posible.

El conjunto nacional aguantó y suma sus primeros tres puntos del Preolímpico, precisamente con una mochila a cuestas y ante un rival que asomaba como favorito. De esta manera, Chile se mete en la pelea y alcanza tres puntos luego de dos presentaciones. El líder de la zona B es Paraguay, con siete unidades en tres partidos. Después está Argentina, que quedó libre en la jornada de sábado, con cuatro.

Precisamente, la Albiceleste que dirige Javier Mascherano es el próximo escollo de la selección chilena. Será este martes 30, a las 20.00 horas. La Roja Sub 23 cerrará la fase grupal el viernes 2 de febrero, ante los paraguayos. Por lo menos, llegó la victoria cuando más se necesitaba y el anhelo, por más difícil que sea, existe.

Ficha del partido

Uruguay 0: R. Rodríguez; M. Ponte (46′, S. Boselli), N. Marichal (75′, A. Duarte), S. Homenchenko, V. Rodríguez (80′, F. Martínez); R. Chagas, C. Araújo; M. Abaldo (46′, R. Sánchez), T. Palacios, J. De los Santos (82′, M. Fonseca); y L. Rodríguez. DT: M. Bielsa.

Chile 1: V. Reyes; V. Vidal, J. Villagra, M. Vásquez; J. Gutiérrez, R. Cordero, V. Pizarro, L. Cepeda (90′, D. Gutiérrez); C. Pérez (62′, C. Montes); D. Pizarro (75′, L. Arriagada) y A. Aravena (62′, G. Tapia). DT: N. Córdova.

Goles: 0-1, 64′, Montes, conecta por el centro del área tras pase de Tapia.

Árbitro: F. De Souza (BRA). Amonestó a Araújo y al DT Bielsa (URU); Tapia, Villagra (CHI).

Estadio Polideportivo Misael Delgado, Valencia (Venezuela).