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    Chile necesita más trabajo

    "Es posible tener un país más desarrollado y que la gente viva mejor. El crecimiento económico y la creación de empleo están en la base del progreso social que necesitan los chilenos".

    Daniel MasPor 
    Daniel Mas
    Desempleo

    La conmemoración del día del Trabajo es una ocasión en que el país celebra a sus trabajadores y nos permite reflexionar sobre el presente y el futuro, con decisión y pensando en Chile y su gente.

    Llegamos a este 1 de mayo de 2026 con malas noticias: entre enero y marzo el desempleo alcanzó el 8,9% a nivel nacional y en la Región Metropolitana llegó al 9,6%, mientras que la desocupación femenina se acerca peligrosamente al 10% y la tasa de informalidad sigue creciendo al superar un 26,5%. Las cifras son malas, por lo que vale la pena revisar la situación en la que se encuentra Chile, pues, mirado con una perspectiva más larga, nuestro país lleva más de tres años con un desempleo sobre el 8%. Lamentable e inaceptable.

    No se trata simplemente de cifras, sino de una realidad que afecta a millones de chilenos. El desempleo perjudica a las familias, empeora la calidad de vida e impide que casi un millón de compatriotas contribuyan con su talento a través de un trabajo formal a desarrollar el país. Esto es consecuencia de un problema más serio: llevamos mucho tiempo con un alto desempleo, lo que nos muestra problemas estructurales, imposibles de revertir con las mismas normas y medidas.

    Esta realidad nos puede llevar a tomar dos actitudes. La primera es una mezcla de indiferencia y resignación. Parece que nos hemos acostumbrado a lamentar las malas noticias y asumimos que no es posible cambiar de rumbo. Así, van a continuar los resultados mediocres y perjudiciales para las familias.

    La segunda alternativa implica rebelarse ante esta realidad y tomar la decisión de dar vuelta el partido, con convicción. Chile necesita más trabajo y el gobierno del presidente Kast está decidido a avanzar en esa dirección.

    Es posible tener un país más desarrollado y que la gente viva mejor. El crecimiento económico y la creación de empleo están en la base del progreso social que necesitan los chilenos. Para eso, es preciso generar un cambio, porque si hacemos lo mismo de los últimos años, tendremos los mismos resultados. En la vida política y social y en el desarrollo de los pueblos, no existen los milagros: el progreso es un fruto de la creatividad de los emprendedores y la solidez de las instituciones.

    En diciembre pasado, el país eligió más trabajo, oportunidades reales y mejor calidad de vida. Ese es el sentido, precisamente, del proyecto de Reconstrucción Nacional, uno de cuyos focos es la creación de empleos y generar las condiciones para que la gente viva mejor, con una racionalización de permisos, un sistema tributario competitivo y una nueva disciplina fiscal, que tendrá un efecto directo en el empleo y la calidad de vida de los chilenos.

    De especial relevancia es la creación de un crédito al empleo, que dará un incentivo a la contratación de trabajadores, cuidando la formalidad del empleo, dando estabilidad al empleo y un alivio a las empresas para abrir esos nuevos puestos de trabajo, especialmente las PYMES. Este beneficio alcanzará a más de 4 millones de trabajadores y 230 mil Pyme y medianas empresas, y permitirá avanzar en la meta que nos fijamos como Gobierno de reducir la tasa de desempleo al 6,5% dentro de estos cuatro años.

    El trabajo es muy importante en la sociedad, y no solo en la preocupación por el desempleo. El trabajo una forma de ganarse la vida, el sustento de la familia y las condiciones para una vida mejor. Además, es uno de los mejores medios que tiene cada persona para contribuir al progreso de Chile, con su talento, capacidades, formación profesional y experiencia. Y también es una forma de desarrollar la propia vocación y un proyecto de vida.

    Chile tiene una gran disyuntiva: elegir entre el progreso o la mediocridad, el crecimiento o el estancamiento, el estado facilitador o el que estorba como sistema, entre la creación de empleo o la mantención de un alto nivel de desempleo. No nos perdamos: Chile puede más, y los chilenos merecen la oportunidad de ser parte del progreso social con mejores empleos, más oportunidades y más esperanza.

    Biministro de Economía y Minería

    Más sobre:OpiniónColumnaReforma TributariaDaniel MasDesempleoEmpleo

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