SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Proyecto de Reactivación Económica: vamos por buen camino

    Por 
    Javier Jaque
    marcelo segura

    El debate tributario vuelve a instalarse en la discusión pública ante la presentación del nuevo proyecto de ley de “reconstrucción nacional” del gobierno del presidente Kast y con un objetivo claro: reactivar la inversión. En este contexto, las medidas propuestas apuntan, en su conjunto, a generar un estímulo relevante para dinamizar la economía, aunque no exentas de tensiones en materia de recaudación fiscal.

    Entre las medidas, destaca con fuerza la rebaja del impuesto de primera categoría desde un 27% a un 23%. Se trata, sin duda, de una de las señales más potentes hacia el mundo empresarial. La carga tributaria corporativa incide directamente en las decisiones de inversión, y su reducción no sólo mejora la competitividad, sino que también libera recursos que pueden ser reinvertidos en nuevos proyectos.

    Ahora también la repatriación efectiva de capitales significará una inyección directa de recursos al país, ya que este tipo de instrumentos, bien diseñados, permiten movilizar recursos que hoy se encuentran fuera del país, generando efectos positivos en el corto plazo.

    Por otro lado, la rebaja en el IVA de las viviendas en forma indirecta pero bastante clara, potencia la inversión, ya que permite sacar el stock de todas las viviendas que están a la venta y luego motiva a la creación de nuevos proyectos de inversión que estaban detenidos porque efectivamente no se había vendido el stock, previéndose que se potencie la inversión en nuevos proyectos inmobiliarios.

    Sin embargo, toda política que implica una rebaja de impuestos conlleva un desafío evidente: el equilibrio fiscal. Las rebajas tributarias implican, en el corto plazo, menores ingresos para el Estado. No obstante, el diseño de la propuesta incorpora mecanismos compensatorios que buscan mitigar este efecto, como la reducción transitoria del impuesto a las donaciones y como mencioné anteriormente la posibilidad de declarar capitales en el extranjero a una tasa preferencial apuntan precisamente a generar una mayor recaudación en el corto plazo, compensando parcialmente la caída inicial.

    Con todo, no todas las medidas generan el mismo nivel de consenso a nivel político y social. Quizás uno de los elementos que podría generar mayor discordia es la rebaja en el impuesto a las donaciones, ya que puede verse desde una perspectiva que favorece a los que tienen más patrimonio y que es injusto porque muchas personas no lo pagan, pero independiente de eso tiene una mirada económica. Además, este tipo de tributo puede verse como un símil al impuesto sustitutivo que realizó el gobierno de la expresidenta Bachelet y otros mandatarios en su momento.

    Desde esta perspectiva, el proyecto presentado tiene medidas que son complementarias. La apuesta es clara: que el mayor dinamismo económico generado por estas políticas termine, en el mediano plazo, ampliando la base tributaria. De esta forma, la propuesta de reforma va en el sentido correcto, neutralizando potencialmente una rebaja en la recaudación junto a la inyección de recursos que dice relación con las donaciones y con la repatriación.

    Por Javier Jaque, socio Líder de CCL Auditores Consultores

    Más sobre:EconomíaMegarreforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Lincolao: Defensoría recurre a la Corte de Valdivia por “inexistente” atribución de Steinert para invocar la LSE

    Apartheid hídrico: el nuevo foco de la escalada de violencia contra los palestinos en Cisjordania

    Van 100 confirmados: alcaldes se citan en un gran encuentro por contribuciones y mantienen flanco abierto para La Moneda

    Roberto Bolaño al cine: todo lo que sabemos de la adaptación de El Tercer Reich (y con Lux Pascal como protagonista)

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Poduje anuncia aprobación de emblemático programa de Vivienda que Quiroz sugirió descontinuar: inversión es de $46 mil millones

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo

    Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Poduje anuncia aprobación de emblemático programa de Vivienda que Quiroz sugirió descontinuar: inversión es de $46 mil millones
    Chile

    Poduje anuncia aprobación de emblemático programa de Vivienda que Quiroz sugirió descontinuar: inversión es de $46 mil millones

    Steinert ante “ansiedad” por delitos: “Estamos realizando acciones concretas para que el cambio se note en un tiempo más”

    Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo

    Cita pedida por él: ministro Quiroz se reunió con el CFA para exponer megarreforma y responder dudas fiscales del proyecto
    Negocios

    Cita pedida por él: ministro Quiroz se reunió con el CFA para exponer megarreforma y responder dudas fiscales del proyecto

    El testamento del abogado Nureldin Hermosilla que legó su colección de Pablo Neruda a sus cinco hijos

    Malas noticias también en actividad: bajas cifras sectoriales anticipan que el PIB del primer trimestre será negativo

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas
    Tendencias

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile

    Videos verticales en Netflix: la nueva herramienta para ver contenido en formato de redes sociales

    Fue campeón con el Cacique: exjugador de Colo Colo es detenido en Paraguay
    El Deportivo

    Fue campeón con el Cacique: exjugador de Colo Colo es detenido en Paraguay

    La crítica del técnico de Gremio al jugador que erró tres penales frente a Zanahoria Pérez: “Lo mejor es sustituirlo”

    “Mientras esté usted, yo nunca más vengo”: Hernán Crespo detalla los conflictos con Marcelo Bielsa en Argentina

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    Roberto Bolaño al cine: todo lo que sabemos de la adaptación de El Tercer Reich (y con Lux Pascal como protagonista)
    Cultura y entretención

    Roberto Bolaño al cine: todo lo que sabemos de la adaptación de El Tercer Reich (y con Lux Pascal como protagonista)

    “Legalmente la serie se puede hacer”: Alfredo Castro responde a las críticas de la mamá de Matute Johns

    “Una Ópera Mágica en Chiloé” aterriza en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Apartheid hídrico: el nuevo foco de la escalada de violencia contra los palestinos en Cisjordania
    Mundo

    Apartheid hídrico: el nuevo foco de la escalada de violencia contra los palestinos en Cisjordania

    Trump pide a Merz centrarse en la guerra de Ucrania y dejar de “interferir” en sus acciones respecto a Irán

    Israel sopesa volver a atacar “pronto” Irán para “eliminar amenazas existenciales”

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos