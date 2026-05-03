SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Gratuidad: un diagnóstico equivocado

    Claudio Sapelli Por 
    Claudio Sapelli
    gratuidad, universitarios

    La gratuidad en educación superior se basa en un diagnóstico equivocado, lo que legitima que aspiremos a reformarla. El diagnóstico implícito es que lo que impide a las personas cursar la educación terciaria es la falta de capacidad de financiamiento. Sin embargo, como este diagnóstico es erróneo las consecuencias de la gratuidad han sido, en muchos casos, indeseables.

    Respecto de qué es lo que impide que más personas cursen educación terciaria, se suelen postular dos explicaciones. La primera, que el problema es uno de falta de acceso al crédito: las personas no acceden al sistema terciario porque no pueden financiar sus estudios. La segunda, que las personas no acceden al sistema terciario porque no tienen los conocimientos y habilidades suficientes como para poder cursar exitosamente una carrera. Ambas explicaciones llevan a políticas públicas muy diferentes (pero no son excluyentes). La evidencia empírica internacional dice que ambas explicaciones tienen un rol, pero que la explicación de primer orden es la falta de conocimientos y habilidades.

    Si fuera cierto que el problema es uno de financiamiento, entonces políticas como la gratuidad ayudarían a resolverlo. Pero si el problema es que la preparación de las personas no es suficiente para aprovecharse de los cursos universitarios, entonces la gratuidad no sirve de nada. Es más, empuja a personas que carecen de las calificaciones a cursar carreras que no necesariamente mejorarán sus perspectivas laborales.

    Lo cierto es que en Chile un porcentaje importante de cada generación no tiene los conocimientos para obtener un título terciario de calidad. Dicha carencia tiene su origen en la falta de instituciones de educación prebásica de calidad, y en la mala calidad de algunos (¿muchos?) establecimientos de educación básica y media. Se necesitaría educación remedial, pero el diseño y la institucionalidad del sistema terciario chileno hace muy difícil que alguna institución de educación superior se constituya para dar educación remedial (la CNA es un problema al respecto). No resuelto este problema, la gratuidad financia alumnos que carecen de las habilidades, para que estudien en instituciones que no se las dan, y que por lo tanto no mejoran mucho sus perspectivas en el mercado de trabajo. O sea, lo que resulta de dicho acceso es un título de poco valor (o incluso de valor negativo como lo han demostrado diversos estudios en Chile).

    Lo peor es que la gratuidad absorbe un financiamiento tan grande que hace muy difícil encontrar los recursos para financiar un sistema de educación prebásica de calidad. Hay que reformular la gratuidad. ¿Cómo? Transformarla en una beca, con requisitos para obtenerla y para mantenerla, y redirigir los recursos a las etapas más tempranas de aprendizaje.

    Por Claudio Sapelli, Faro UDD

    Más sobre:FinanciamientoHabilidadesEducación superiorConocimientosEducación prebásica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ataque armado en San Miguel deja a un hombre herido a bala

    Reportan que exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue hospitalizado y está “en condición crítica pero estable”

    Irán confirma que Estados Unidos respondió a su última propuesta de paz de 14 puntos

    “Project Freedom”: la nueva iniciativa de Trump para liberar navíos atrapados en Ormuz

    Iba de Argentina a Cabo Verde: tres personas mueren en crucero por presunto brote de hantavirus

    Carabineros incauta millonario contrabando de cigarrillos en Petorca

    Lo más leído

    1.
    Cómo perder un gabinete en 50 días

    Cómo perder un gabinete en 50 días

    2.
    El camino para recuperar la dotación de Carabineros

    El camino para recuperar la dotación de Carabineros

    3.
    Un declive acelerado

    Un declive acelerado

    4.
    Una Concertación de derecha

    Una Concertación de derecha

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    Controlan incendio que afectó a viviendas y buses en Estación Central: hay 20 damnificados

    Controlan incendio que afectó a viviendas y buses en Estación Central: hay 20 damnificados

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Ataque armado en San Miguel deja a un hombre herido a bala
    Chile

    Ataque armado en San Miguel deja a un hombre herido a bala

    Carabineros incauta millonario contrabando de cigarrillos en Petorca

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    EE.UU. descubre yacimiento de litio que podría abastecer a 130 millones de vehículos eléctricos
    Negocios

    EE.UU. descubre yacimiento de litio que podría abastecer a 130 millones de vehículos eléctricos

    Quiroz pone en duda alza de bencinas a inicios de mayo y afirma que fisco “ahorró” casi US$1.000 millones con ajuste al Mepco

    Inversión global de venture capital rompe récord en el arranque de 2026

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación
    Tendencias

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    ¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    La emoción de Javier Correa tras el triunfo de Colo Colo y la celebración con su hijo: “Son las cosas que me llevo”
    El Deportivo

    La emoción de Javier Correa tras el triunfo de Colo Colo y la celebración con su hijo: “Son las cosas que me llevo”

    Otra jornada de ensueño para Javier Correa le permite a Colo Colo ser el único líder de la Liga de Primera

    Garnero estalla contra el arbitraje: “Son todos fisicoculturistas, tienen facha, pero en el juego erran mucho”

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?
    Tecnología

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Reportan que exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue hospitalizado y está “en condición crítica pero estable”
    Mundo

    Reportan que exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue hospitalizado y está “en condición crítica pero estable”

    Irán confirma que Estados Unidos respondió a su última propuesta de paz de 14 puntos

    “Project Freedom”: la nueva iniciativa de Trump para liberar navíos atrapados en Ormuz

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?