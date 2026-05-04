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    “Paraderazos”: PDI hace seguimiento de un nuevo tipo de asalto y revela las comunas con más de estos robos

    Según un análisis policial, la más afectada es Santiago, con un alza de 68,12% en un año en este tipo de ilícitos. Le sigue Maipú, Ñuñoa y Estación Central. La policía civil ha detectado dos tipos de modus operandi.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Ilustración de Sandro Baeza.

    Fabián Marín (39) dice que hoy se siente “completamente inseguro” tras sufrir dos intentos de asalto en paraderos del transporte público. El primero ocurrió en noviembre de 2025 y el segundo en enero de 2026. Ambos cerca de su casa, en Ñuñoa. Si bien logró zafar, hoy se mueve con cuidado cuando tiene que ir a esperar la micro.

    “En el primero, mientras esperaba la micro una moto pasó por detrás mío con el motor apagado para que no lo escuchara y me intentó quitar el teléfono. Me resistí y no me lo pudo quitar. Justo pasó una micro en contra del motochorro la cual me ayudó. La micro dobló para que el motociclista, que iba contra el tránsito, la tuviera que esquivar y este se cayó. Luego se levantó y se fue”, comenta.

    La segunda vez estaba en el paradero con su familia y volvió a resistirse. Su teléfono salió volando y cayó al suelo, pero el ladrón no se lo pudo llevar. Ambos casos ocurrieron cerca de Dublé Almeyda con Ramón Cruz, un sector residencial de la comuna donde vive.

    La experiencia de Marín no es aislada. Así lo revela un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que da cuenta del aumento de los asaltos en paraderos del transporte público de la Región Metropolitana.

    Con la finalidad de detectar bandas que se estén dedicando a estos ilícitos, los detectives realizaron un análisis con las comunas donde más se registran estos hechos y la evolución que ha tenido en los últimos tres años. Desde la policía precisan que no solo se trata de un robo por sorpresa, conocido coloquialmente como “lanzazo”. Muchas veces se trata de un robo con violencia, debido a que hay casos donde los sujetos se bajan de vehículos y cometen los ilícitos con fuerza.

    En ese informe se puede apreciar que en el listado de las comunas con más cantidad de asaltos en los paraderos figura Santiago. En 2024 hubo allí 69 casos tomados por la PDI, mientras que en 2025 se pasó a 116, marcando un aumento de 68,12%. En esa comuna, en lo que va de año, ya se han producido 19 casos llegando a un total de 204.

    El listado continúa con Maipú con 89 casos en total (43 en 2024, 42 en 2025 y cuatro este año), Ñuñoa con 76 casos (29 en 2024, 41 en 2025 y seis este año), Estación Central con 73 casos (34 en 2024, 37 en 2025 y dos este año) y Puente Alto con 67 casos (30 en 2024, 28 en 2025 y nueve este año). En el estudio se aprecia que si bien hay comunas donde el delito sube -como en La Pintana, Cerrillos, Quinta Normal, Las Condes y San Miguel-, hay otras donde baja, como en Vitacura, Independencia y Talagante.

    Los datos, por cierto, son solo de la policía civil y no de Carabineros. Desde esa institución, consultada por La Tercera, señalaron que no tenían el desglose de este tipo de hechos específicos, sino que, por la masividad de las denuncias, estas son ingresadas solo como robo por sorpresa y robo con violencia. Desde la PDI explican que este desglose lo realizaron, al igual que con otros delitos como los turbazos y portonazos, para identificar nuevos fenómenos investigativos.

    El modus operandi

    El jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), subprefecto René Quintanilla, explica que ha visto “distintas modalidades” de estos robos donde los sujetos se movilizan en vehículos, automóviles o motocicletas. En ese sentido, son dos los formatos: sujetos que se mueven en motos, roban y huyen, u otros que se mueven en autos, se bajan a robar, para luego arrancar.

    “En algunos casos hemos investigado hechos donde los sujetos se bajan con cuchillos, con armas cortantes, con armas, e intimidan a la gente y les roban a todas las personas que están en los paraderos”, añade el detective.

    En esos análisis los policías han buscado hacer un perfil de quiénes cometen estos hechos y quiénes son las víctimas. Los autores, por lo general, son jóvenes que actúan en grupos, casi en manada, y se han detectado chilenos y extranjeros.

    Por otro lado, pese a que las víctimas son aleatorias, comenta el subprefecto, escogen paraderos donde los delincuentes puedan tener superioridad numérica. Las especies más cotizadas son mochilas, teléfonos y billeteras. “Ese es el mercado que más les atrae a estas personas porque es una reducción fácil”, afirma el detective.

    ¿Cuáles son los horarios predilectos de los asaltantes? “Habitualmente se está dando más cuando cae la noche, está más oscuro, hay menos iluminación en las calles, y cuando hay más personas en los mismos lugares. Donde ven mayor afluencia de personas es donde atacan”, explica el subprefecto.

    En el fondo, dice Quintanilla, los sujetos hacen un recorrido y atacan cuando ven la oportunidad. Por último, el policía dice que una buena forma de evitar estos hechos es no enseñando los teléfonos en los paraderos: “Hay que tratar de guardar el celular lo que más se pueda, porque tenemos que pensar que son segundos en que estos tipos actúan. Por eso hay que tratar de guardar los objetos de valor y estar siempre pendiente de su alrededor”.

    El director de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Municipalidad de Santiago, Arturo Urrutia, comenta las medidas que han tomado como administración para intentar paliar los delitos en la comuna capital. “Como Dirección de Seguridad, estamos reforzando el monitoreo permanente en sectores críticos de la comuna donde hemos identificado puntos de alta incidencia delictual, como Franklin y la Alameda a la altura de Esperanza, entre otros”, señaló Urrutia.

    “En aquellos lugares donde contamos con cámaras de televigilancia, estamos levantando antecedentes y evidencia que son puestos a disposición del Ministerio Público y de las policías, que son las instituciones con atribuciones para perseguir estos delitos”, agregó.

    Urrutia destacó un operativo que se produjo hace un par de semanas: “Se logró la detención en flagrancia de cuatro individuos que se dedicaban a robar a pasajeros de buses y automovilistas en la intersección de Placer con San Francisco”. Entre los detenidos hubo un menor de 11 años.

    Nuevos fenómenos

    El experto en seguridad del centro de estudio Athenalab, Diego Sazo, explica que la delincuencia es un fenómeno “en permanente adaptación”.

    Estos nuevos métodos, dice Sazo, “se ajustan a las nuevas circunstancias y oportunidades. Esta nueva tendencia de robos posiblemente responde a esta dinámica. Al inicio, estas nuevas tendencias son llevadas a cabo por un grupo acotado de bandas. Ellos desarrollan una técnica y logran eficacia en su actuar”, comenta el doctor en Ciencias Políticas.

    En ese sentido, afirma que “el efecto contagio suele operar en momentos más avanzados, cuando el ilícito demuestra su poder lucrativo. Por lo tanto, la reacción rápida de las autoridades es clave para contener la propagación de estos nuevos delitos”.

    Por último, Sazo dice que “enfrentar estos fenómenos eficazmente exige una respuesta variada. A nivel policial, la inteligencia es fundamental para anticipar los ilícitos al identificar patrones de acción y movimiento. Las autoridades tienen la tarea de empujar cambios legales y administrativos acotados, que reduzcan la oportunidad del atractivo lucrativo de estos robos”.

    Más sobre:PDIAsaltosRegión Metropolitana

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