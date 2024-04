Carlos Zambrano arremete contra Arturo Vidal: “Se jacta de muchas cosas de su equipo, pero tiene que ver sus errores”

El reencuentro entre Arturo Vidal y Carlos Zambrano fue uno de los ingredientes que sazonó el duelo entre Colo Colo y Alianza Lima. En la antesala del choque en el Monumental, cargado de simbolismo por la estrecha relación entre ambos clubes, el recuerdo de la disputa que ambos protagonizaron en la Copa América de 2015.

Antes de llegar a Macul, en todo caso, Zambrano fue conciliador y dio ese capítulo por cerrado. Sin embargo, después del compromiso, Vidal criticó la disposición que mostraron los Íntimos. “Nunca fueron rival para nosotros. Creo que buscamos en todo momento el gol. Ellos vinieron a hacer su trabajo, a meterse atrás, esperar alguna equivocación de nosotros”, disparó el volante albo.

Desafío y respuesta

Vidal también lanzó un desafío. “Ojalá que allá en Perú salgan a jugar, a buscar los tres puntos, porque si juegan así, imposible. Sentí rabia de no poder ganar a un equipo que no propone. Esperamos ver un mejor fútbol”, manifestó el Rey.

Zambrano, dueño de una personalidad igual de controvertida que la del exmediocampista del Barcelona y el Inter, por citar a algunos de los clubes que defendió, no se quedó atrás. “Estuvieron desubicadas”, manifestó en el marco del programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Carlos Zambrano, en el Monumental (Foto: Photosport)

“No es la primera vez, ya tiene varias así, y todo le ha caído de arriba. En la Copa América dijo lo mismo, y también ha hecho comentarios de los clásicos allá. Nosotros hicimos nuestro trabajo defensivamente, ellos tuvieron una al palo y nada más”, insistió.

El análisis

El defensor central repara en que la aparente superioridad del equipo de Jorge Almirón, a la que alude Vidal, no se tradujo en efectos concretos, como refleja el marcador. “Para ellos, no fuimos rival y fueron superiores, pero no nos hicieron daño. Tuvieron una y nada más. Él se jacta de muchas cosas de su equipo, pero tiene que ver sus errores. (...)”, lanza.

“Estaba tranquilo, sabía que se nos venían, pero estábamos bien parados”, recuerda respecto del desarrollo del encuentro y de la presión que ejerció Colo Colo en el intento por quedarse con los tres puntos.

Ambas escuadras volverán a chocar el 15 de mayo, en Lima.