Soldado que arranca: Carlos Zambrano se abuena con Arturo Vidal antes del choque entre Alianza Lima y Colo Colo

Carlos Zambrano suele vivir los encuentros ante equipos chilenos con singular intensidad. El del martes, entre Colo Colo y Alianza Lima lo volverá a tener como protagonista. El zaguero central es el principal referente del equipo ‘íntimo’. En esa condición, el experimentado defensor ejercerá un rol clave para evitar que el ímpetu ofensivo de los albos se traduzca en goles.

El ex jugador de Boca Juniors define con claridad el propósito de la visita a Santiago. “Vamos paso a paso. La Libertadores es complicada, es otro nivel. Vamos a ir a buscar algunos puntos”, puntualiza, precisamente, antes de viajar a Chile. El duelo es clave. “Sabía que iba a jugar 50 minutos porque el martes tenemos una final, como dije. Es el partido más importante porque queremos pasar en la copa. Hace muchos años que Colo Colo no pasa, no avanza, y queremos hacer una gran copa. Eso es muy importante para mí. Me hubiese encantado seguir hasta el final, pero hay que darle la oportunidad a todos, que estén todos preparados porque lo que viene es duro”, había puntualizado, por el lado albo, Arturo Vidal.

Indiferencia

El Káiser se muestra más cauto que en otras oportunidades. “Es un partido más de Libertadores, no tienen nada que ver las nacionalidades. El rival es duro, todos los rivales de la Libertadores son duros, hay que estar concentrados”, puntualiza en el intento por circunscribir el compromiso al trámite en el campo de juego.

En ese contexto, minimizó la importancia del reencuentro con Arturo Vidal, con quien protagonizó fricciones en los duelos que ambos animaron por las selecciones de Perú y Chile por la Copa América de 2015. “Me es indiferente, jugamos contra Colo Colo”, precisó.

Carlos Zambrano, en Alianza Lima.

Antes, se había referido en los mismos términos al enfrentamiento con el Rey. “Me da risa esa pregunta. Ya pasaron 10 años. Ya nos hemos enfrentado dos o tres veces más. Siempre me han preguntado lo mismo y eso ya quedó en el pasado. Son anécdotas que quedan ahí. Lo conozco desde Alemania, hace mucho tiempo. En el campo siempre hay un respeto mutuo. Nos hablamos, nos conocemos. Va a ser un partido lindo, porque él regresó a su país hace poco. Para nosotros es una motivación enfrentarlos”, sentencia.

Sin Waterman

El equipo peruano llega a Santiago con una baja sensible: Cecilio Waterman. El panameño, quien en Chile se destacó en Universidad de Concepción y Cobresal, se lesionó el jueves, en el partido frente a Sport Boys. A la lista de bajas se agregan Pablo Sabbag y Ricardo Lagos.

Por contrapartida, la escuadra que dirige Alejandro Restrepo recupera a Adrián Arregui y Marco Huamán.