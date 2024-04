Juan Luis Carter cuestiona el fallo que absolvió a Restrepo y Gajardo: “Hay mucha más evidencia de que los hechos sí ocurrieron”

Juan Luis Carter, presidente de la Federación Atlética de Chile, había optado por el silencio tras el fallo del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, que absolvió a Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo de los cargos de discriminación y los maltratos contra Berdine Castillo y Poulette Cardoch. Sin embargo, pasados los días, el timonel decide hablar con El Deportivo.

¿Cómo recibió el fallo del Comité Nacional de Arbitraje?

Lo que pasa es que la federación es como el COCh para el Tribunal de Arbitraje, porque es un ente autónomo. Entonces, cuando dicen “la Fedachi tiene que responder”, la Fedachi no tiene que responder. La federación aplicó todos los reglamentos y protocolos correspondientes en instancias que son autónomas: Comisión de Deportistas, de Ética y la del Artículo 22. Entonces cuando dicen “el abogado de Fedachi”, no es el abogado de Fedachi, es de las comisiones y de los deportistas.

¿Y cuál sería su opinión, entonces?

Por ley debemos mantenernos neutros, lo cual no significa que no tengamos opinión. Creo que se sienta un precedente en el deporte chileno. Me parece a mí que en este tribunal de arbitraje que, si bien es cierto puede ser una instancia válida, hay cosas que saltan a la vista. Por ejemplo, en el más humilde de los tribunales de justicia en Chile, tú tienes la posibilidad de tener un defensor público, y acá los deportistas no tienen. Si no tienen recursos, no tienen un abogado y no pueden sentarse. Si no hubiesen contado con el apoyo del abogado que hubo en este caso... Entonces hay sistemas que de alguna manera son interesantes pero hay que revisar esto... Cuando dicen que me han sacado la mugre, digo que es una buena señal porque los que han hablado contra mí no están informados, están descontextualizados y ven el atletismo mirándose a sí mismos.

Precisamente, ¿cómo toma esas críticas?

Lo conversamos con los entrenadores y dirigentes, el atletismo creció tanto que dejó a esas personas atrás. Miro las 29 medallas que sacó el atletismo en los Bolivarianos y es una locura, si miramos la densidad poblacional de Colombia, Venezuela o Ecuador. Somos más eficientes y hoy tenemos la posibilidad de clasificar a 14 deportistas a los Juegos Olímpicos. Entonces, es un grupo muy pequeño de personas que critican. Entonces, por qué menciono a los deportistas. Porque tanto gobierno, como el COCh y la Federación Internacional dicen que los deportistas son lo primero. Entonces, eso hay que hacerlo carne. Soy un académico que cree en la justicia, creo en la verdad y creo abiertamente, por sobre todas las cosas, en las posibilidades hay que entre todas las personas de desarrollarse, pero lamentablemente hay sistemas que están sobre ellos, que de alguna manera son coercitivos...

¿Qué le pareció el discurso de Eduardo Arévalo cuando llamó a la mediación?

No soy experto en derecho, hay una lógica y hay momentos para decir las cosas. Yo creo que el señor Arévalo, de alguna manera usó la posición que tenía. No soy experto, porque nunca había estado en una instancia como esta, y puede que él lo considere válido. Son los abogados los que tendrían que opinar. Ahora si considero que fue ecuánime, no quiero opinar. Sí la federación puso las condiciones para que se hiciera justicia, haciendo operar las tres instancias e, incluso, aceptó destituir a la Comisión de Ética. Y yo no sé en qué otra parte se destituye a una comisión tan importante compuesta por abogados porque hay un error administrativo. No sé si en un juzgado, por un error administrativo, se les pide la renuncia a todos. Tengo mis dudas. La federación puso todo para que la ley se cumpliera. Si no se cumplió o se cumplió mal, o se cumplió a medias, es un tema que tienen que responder los que saben de ley.

¿Qué le pareció que las deportistas no pudieran declarar?

No soy experto, pero había toda una declaración por escrito que imagino que tenía un valor. Me parece que si uno busca la verdad debe agotar las instancias para conocerla. Es una decisión particular. Además, leí en La Tercera que el abogado Sebastián Buré dice que la otra parte tampoco hizo el trámite y que no era obligación. No tengo juicio en torno a eso, pero hay ciertas evidencias que hay que analizar.

¿Usted tiene la convicción de que ocurrió lo que decían las denunciantes?

Le soy sincero, no me he contactado con las atletas, porque quise tomar distancia porque uno puede ser parte interesada en algunos casos, porque finalmente tiene que primar la verdad y la justicia. Ahora, la gravedad de los hechos es lo que fija un tribunal, pero en este caso hay mucha más evidencia de que los hechos sí ocurrieron a que no.

Gert Weil lo criticó duramente y expresó que usted le dijo a su hija y a María Ignacia Montt que la federación no las iba a ayudar porque venían de familias ricas. ¿Es verdad eso?

Sentí un poco de pena de que Gert Weil emitiera esos juicios. Uno puede entender que esté afectado emocionalmente por lo que significa que esté involucrada una persona muy importante de su familia, pero lo que dice no es verdad. Es absurdo lo de la lucha de clases. Es una mentira. Lo que pasa es que en su tiempo el atletismo era diferente y los atletas provenían de un solo sector socioeconómico, pero hoy se abrieron las puertas de la federación a todas las regiones. Entiendo que puede haber molestia, pero llegar a decir eso es grave. Yo no lo dije. Incluso, recuerdo la conversación que se dio con un grupo de atletas, no solo con ellas. Hay testigos y es fácil probarlo. Les explicaba lo difícil que era para un atleta de regiones llegar a competir a Santiago, lo que significaba el costo de pasajes, estadía y alimentación y, por lo tanto, tenemos que utilizar más recursos en ello. Espero que se haya calmado su espíritu y, conociéndolo, no creo que reconozca que se equivocó. Pero tengo la esperanza de que recapacite en su fuerza interna y les pregunte a las demás personas que estaban ahí. O también se dé cuenta de que el atletismo no es el que vivió y que sus comentarios no aportan nada.

¿Y cómo está su relación con Ximena Restrepo, que además es vicepresidenta de World Athletics?

Ximena fue presentada por Chile en su primera elección, con apoyo del directorio y mío. Luego, en una segunda etapa, donde quizás fue un poco más difícil, pero debo reconocer que la acompañé en su campaña, porque creía que Sudamérica y Chile merecían la posibilidad de tenerla ahí. Es una figura del atletismo que respeto mucho. Yo no voy a opinar sobre ella, porque creo que no corresponde. He leído lo que ella ha dicho. Dice que me pregunten a mí y yo digo que le pregunten a ella.

¿Se pueden recomponer las relaciones?

Yo he hecho mi trabajo de conversar con los atletas, sondear con los entrenadores. Nos estamos preparando para ir en mayo al Iberoamericano, con un equipo de cerca de 40 deportistas. Creo que las cosas están bien, los técnicos están muy bien relacionados, salvo por el malestar de hoy día. No son más de 10 personas, algunas tomarán partido y tomarán del otro lado, pero a medida de que se haga justicia, eso va a ir calmándose. Sin duda que el fallo no trajo la paz que se esperaba, pero creo que los éxitos del atletismo van a ayudar. No es lo mismo el atletismo estando en un momento regular o un mal momento. Está en un buen momento y eso sirve mucho para generar un mejor ambiente. Yo creo que los únicos que aquí tienen la menor responsabilidad son los deportistas. Por lo tanto, uno espera que se recompongan entre ellos, y creo que una vez más, y esto lo digo con conocimiento de causa, los entrenadores son vitales. Están muy unidos y son los llamados a ayudar mucho en esto.

¿Incluso Marcelo Gajardo?

Yo no quiero opinar de Marcelo. A mí me da una lástima porque es un entrenador joven que siempre recibió mucho apoyo de la federación y dijo que yo era un mafioso. Y de verdad que me da pena porque en el fondo el hecho de que yo lo hubiera sacado es porque él había pasado por sobre las dos jefaturas que tenía, que eran Felipe de la Fuente y Juan Pablo Raveau, y dentro de las atribuciones reglamentarias que están, hice lo que estaba por el bien del equipo. No fue por el bien mío en particular. Cuando él dice que soy un mafioso, no sé de qué está hablando. La verdad que ese es un insulto grave, pero espero que de alguna manera él piense lo que dijo. Espero hablar con él frente a frente lo más pronto posible.

¿Ustedes van a apoyar a las deportistas si van al TAS o a otra instancia?

La federación ha cumplido un rol institucional y vamos a mantener la gobernanza. Acabamos de citar a los postulantes para constituir nuevamente nuestra Comisión de Ética. Estamos también a la espera de la información para reunirnos como directorio, pero las instancias que tomen las deportistas son particulares. La federación dará garantía de que van a estar los espacios hasta donde se pueda y hacer todo de acuerdo a las atribuciones y la institucionalidad para que se haga justicia. No podemos cerrar los ojos frente a deportistas que se sienten disconformes con un fallo. ¿Que nosotros intervengamos para ir en contra de otras instituciones? Tenemos que sopesarlo porque debemos mantener un equilibrio, pero tampoco podemos quedar ciegos frente a ciertas circunstancias, como tampoco podemos actuar precipitadamente frente a otras.