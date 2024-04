Abogado de Ximena Restrepo celebra el fallo que la absolvió: “No hubo prueba suficiente que convenciera al tribunal”

“Se rechaza la denuncia por la unanimidad de los miembros de este Comité Nacional y en consecuencia se absuelve al denunciado de la denuncia formulada en su contra”, así de contundente fue el fallo del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo en torno a la audiencia contra de Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo.

La vicepresidenta de World Athletics y el entrenador de la posta 4x400 resultaron inocentes tras las denuncias de las atletas Poulette Cardoch y Berdine Castillo, quienes acusaron discriminación por su veto en la prueba de la posta 4x400 de Santiago 2023. Esta última, también había acusado comentarios racistas por parte de la madre de Martina Weil.

Lo cierto es que luego de cinco meses, el Tribunal de Arbitraje determinó que no existen culpabilidades y que ambos acusados no cometieron ninguna de estas acusaciones. Algo que festeja y explica Carlos Castro, abogado de Restrepo y Gajardo.

La conversación con El Deportivo se dio solo minutos después del fallo y uno de sus primeras frases giró en torno a los motivos que llevaron al CNAD a tomar la determinación. “Se dictó el veredicto y en él muy someramente se señala que la prueba que se presentó no solamente no era suficiente, sino que en nada se acercaba a lo que sanciona el decreto 22 en cuanto a situaciones específicamente de discriminación o maltrato. Claramente lo que lo que ocurrió ese día 4 de noviembre en nada se acercó a lo que se trató de plantear por la parte acusadora y el tribunal en el fondo lo que dijo fue que no hubo una prueba suficiente que los convenciera de que estos hechos habían ocurrido como se pretendió por parte de la responsable institucional y de la denunciantes”, explicó el letrado.

Otro de sus comentarios fue en relación a la chance de conciliación que se presentó la noche del viernes en la primera jornada de audiencia, pero que tras una conversación telefónica entre los abogados de las partes, fue rechaza por las denunciantes. “La verdad no sé cuál habría sido la propuesta que ellos esperaban. A mí me parece que si la afectación la sufre uno, es uno el que tiene que decir yo me siento resarcido si se hace lo siguiente. Eso nunca lo escuchamos y solamente nos dijeron de que no estaban dispuestos, pero me parece coherente con lo que siempre sostuvieron. No me llamó mayormente la atención, porque fue la postura que siempre sostuvieron y en su justo derecho”, agregó Castro, quien también puntualizó que Martina Weil fue una de las personas que prestó declaración en el proceso.

Finalmente, confesó que desconoce si alguno de sus representantes buscará unas disculpas públicas por parte de la Federación Atlética de Chile. “Yo creo que cada uno de los involucrados en este caso, conoce perfectamente el por qué hizo o dejó de hacer algo y de alguna manera, yo por lo menos no estoy en posición, ni he escuchado, ni se me ha pedido el forzar ningún tipo de explicación”, lanzó.