Fin a la polémica del atletismo en Santiago 2023: CNAD rechaza por unanimidad denuncias contra Ximena Restrepo y la absuelve de todos los cargos

La polémica del relevo 4x400 de Santiago 2023 llega a su fin. Tras cinco meses de investigaciones, cuestionamientos y mucho ruido mediático, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) determinó que tanto Ximena Restrepo como Marcelo Gajardo fueron declarados inocentes de los cargos en su contra.

Para ambas acusaciones la respuesta del CNAD fue contundente. “Se rechaza la denuncia por la unanimidad de los miembros de este Comité Nacional y en consecuencia se absuelve al denunciado de la denuncia formulada en su contra”, informaron.

La determinación se realiza tras dos jornadas de audiencia, donde las partes se encontraron por primera vez desde que se produjeron los hechos. Fue un momento de mucha tensión, donde la defensa de las víctimas buscó dejar en claro que por un lado Gajardo no era el responsable de elegir a las titulares, porque estas estaban definidas por clasificación, mientras que por otro, sostener los comentarios discriminatorios de Restrepo y su influencia en la determinación del entrenador de la posta.

Esto fue negado en todo momento por los denunciantes, quienes sostuvieron que si bien la vicepresidenta de World Athletics reaccionó de una manera intensa al enterarse de la destitución de Gajardo, esta nunca insultó o discriminó a Berdine Castillo. En los alegatos iniciales también fueron enfáticos en que Gajardo en todo momento dejó en claro que las titulares se definirían una hora antes de la prueba.

Fue tras esa primera instancia que se dio uno de los momentos más esperados del proceso: ver si existía la chance de conciliación. Incluso el Tribunal llamó a las partes a considerar aquello con un potente mensaje: “Ceder en una postura no es un acto de cobardía ni un acto de debilidad. Ceder es un acto de amor, es un acto de altruismo, que va directamente a trabajar por el bien superior que en este caso que nos ocupa es el deporte”, expuso Eduardo Arévalo, presidente del CNAD.

Una solicitud que no se logró aprobar, luego de que incluso los abogados conversaran de manera privada para ver si existía un plan de conciliación que les agradara a las denunciantes. “Para no sonar contradictorios con lo que hemos sostenido. La única propuesta nuestra fue el acceder a lo que las deportistas y el entrenador nos pidieran, salvo evidentemente reconocer actos o palabras de discriminación o de maltrato. No recibimos una propuesta, solo negativas”, aclaró en ese momento el abogado de Restrepo.

Al no haber llegado a ese acuerdo, la audiencia pasó a ser un procedimiento probatorio, donde 15 testigos prestaron declaraciones. También se presentaron pruebas de ambas parte y se escuchó el testimonio de un sicólogo que estuvo tratando a las atletas afectadas durante estos últimos cinco meses. Eso sí, por “no haber sido solicitado oportunamente por su abogado”, ni Poulette Cardoch, ni Berdine Castillo ni Juan Pablo Raveau pudieron entregar declaraciones.

Fue justo después de ese procedimiento, cerca de las 15.00 horas del sábado, que el tribunal del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo entregó su postura. Rechazó ambas denuncias y absolvió de todos los cargos a Restrepo y Gajardo. También anunció que el viernes 26 de abril realizarán una audiencia de comunicación, donde se entregarán más detalles de la decisión.

El origen

Pese a que todo comenzó el cuatro de noviembre, solo horas antes de que arrancara el relevo 4x400 femenino de los Juegos Panamericanos, la noticia recién se hizo pública dos días después. Con un contundente mensaje en redes sociales Poulette Cardoch detonó la bomba. “Muchas personas me han preguntado sobre lo qué pasó el sábado”, comenzaba relatando la atleta.

En un extenso texto exponía su dolor por haber sido “sacada injustamente” de la prueba cuando ya se encontraba lista para competir. Culpaba a Marcelo Gajardo e incluso contaba que este había sido despedido de su cargo en la pista luego de no haber cambiado su decisión, pese a que el Encargado Técnico y el Jefe de Velocidad le exigieron que lo hiciera.

Horas después, Berdine Castillo, la otra atleta excluida de la prueba, también se sumaba a la denuncia. Eso sí, la velocista chilena de origen haitiana, fue incluso más allá. Acusó trato discriminatorio por parte de Ximena Restrepo. “Fui increpada de múltiples formas, llegando incluso a insultos que resultan imposibles no vincular con racismo, clasismo, elitismo y otras expresiones de discriminación”, se leía en su mensaje publicado también en redes sociales.

Todo esto llevó a una investigación interna de Fedachi, que definió una sanción de un año sin formar parte de delegaciones nacionales para Gajardo y de disculpas públicas de Ximena Restrepo. Eso sí, el proceso estuvo lejos de terminar, ya que la defensa de ambos solicitó al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo que anulara el castigo. El ente acogió la solicitud e inició su propio proceso. Uno que concluyó esté sábado con la inocencia de ambas autoridades.