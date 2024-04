“Relevo 4x400 JJPP 2023″: el grupo de WhatsApp con el que Marcelo Gajardo buscará su inocencia en el escándalo del atletismo

Este viernes a las 16.00 comenzará la audiencia en contra de Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo por la polémica del relevo de los Juegos Panamericanos. Ambos acusados mantienen el optimismo en torno al proceso que se realizará en el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo y sostienen su inocencia en contra de las acusaciones de discriminación y abuso de poder.

Sin ir más lejos, hace unos días el abogado defensor de ambos fue contundente con la resolución y lo qué se debe comprobar para que alguno de sus clientes termine siendo culpable. “Este es un tema probatorio, tienen que probarlo, no basta con que uno diga me sentí discriminado o agredido” y “Hay testigos presenciales, que señalan en la propia investigación que Ximena Restrepo nunca se refirió mal a ninguna deportista”, fueron algunas de las reflexiones de Carlos Castro con La Tercera.

Confianza que también demuestra el propio Gajardo. A solo días de la audiencia en su contra, el entrenador jefe del relevo 4x400 conversó de manera extensa con El Deportivo y también hizo hincapié en que las pruebas están de su lado.

Uno de los puntos que más tocó fue el cuestionamiento que recibió por haberle informado a las atletas solo media hora antes de la competencia que no correrían, algo que ellas no esperaban y generó mucha molestia. Lo cierto es que el entrenador se defiende de aquello, con una potente declaración.

“Yo se lo comuniqué a ellas antes. El primer día que estuve con las seis fue ya en los Juegos, porque lamentablemente Berdine Castillo no asistió a los entrenamientos que yo cité, entonces recién la pude ver en el Estadio Nacional. Ahí junto a las seis y les digo que todavía no había tomado una decisión de quienes corrían y en qué lugar. ¿Por qué? porque Martina (Weil) iba a correr dos 400 metros y una posta. Poulette (Cardoch) iba a correr el relevo mixto. Violeta (Arnaiz) tenía el 4x400 vallas, Berdine en 24 horas tenía dos series de 800 metros. Era totalmente irresponsable tomar una decisión ahí, porque aún podían pasar muchas cosas. Les dije que iba a tomar la determinación una hora antes del evento y nadie me dijo nada. Eso está respaldado por Martina, por Fernanda (Mackenna) que también estuvieron ahí. Además por Whatsapp les recordé el día antes de la prueba que la información de quién corría la avisaría una hora antes”, confesó Gajardo a El Deportivo. Esta última será una de las pruebas que presentará durante la audiencia.

La última declaración fue comprobada por El Deportivo, quien tuvo acceso a la información que Gajardo le compartió a sus atletas. Todo se desarrolla en un grupo llamado Relevo 4x400 JJPP 2023 y donde están las seis atletas preclasificadas.

Ahí el entrenador envía dos mensajes a las 17.30 del día 3 de noviembre de 2023, 24 horas antes de la prueba que originó el escándalo. Primero uno directamente enfocado en Berdine Castillo: “Felicitaciones por tu clasificación a la final de los 800 metros”, escribe.

Dos minutos después, el siguiente: “Niñas mañana nos juntamos a las 18.00 para que realicemos el calentamiento todas juntas donde les informaré el orden y quienes corren el relevo. Un abrazo”. Ambos mensajes aparecen como leído por todos los participantes del grupo y en el caso del segundo, tres de las atletas reaccionaron con un emoji de pulgar hacia arriba.