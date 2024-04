“Me acuerdo de Mauricio Pinilla”: históricos de Colo Colo repasan a Damián Pizarro por su falta de finiquito

Colo Colo cae 2-1 ante Fluminense, cuando en el último minuto del encuentro, Damián Pizarro recibe un centro perfecto de Cristian Zavala para poner la igualdad, pero el joven canterano falla estrepitosamente.

El error en la ejecución hizo estallar las redes sociales con críticas sobre la falta de finiquito que ha mostrado el ariete en esta temporada e instala la duda sobre si el capitalino está preparado para irse a Italia. Cabe recordar, que el atacante fue vendido al Udinese por 3,8 millones de dólares, en junio próximo.

“No creo que haya que crucificarlo por el gol perdido. Siempre pasa que cuando un delantero pasa por estas situaciones es criticado, más aún si es en Copa Libertadores y en momentos decisivos, pero lo importante es que mantenga su cabeza clara. Y por lo que veo, lo está logrando, pues está jugando y no debería afectarlo este momento”, reflexiona uno eterno artillero de los albos, Mario Cáceres.

El histórico Leonardo Véliz va un poco más allá y apunta al proceso formativo. “Uno se pregunta dónde está el problema y la respuesta más fácil apunta a la formación del jugador y puede ser esa la razón. Faltó pulir su talento y entregarle las herramientas de juego que no domina”. asevera el vicecampeón de la Libertadores.

Luego añade que “en casos como estos, siempre me acuerdo de Mauricio Pinilla. Todos se enojaron conmigo porque dije que no tenía pierna izquierda y que su gran virtud era el juego aéreo, pero Pinilla siempre fue el quinto delantero donde llegó, no un tipo descollante como (Iván) Zamorano o (Marcelo) Salas y con Damián puede pasar lo mismo”.

Y su compañero de equipo en el mítico Colo Colo ‘73, Leonel Herrera, coincide que el error parte de la base. “Parte de la responsabilidad es del propio jugador, pero más de los técnicos que lo tuvieron en sus etapas anteriores. Ellos debieron ver sus falencias como delantero, cómo que no sabe resolver situaciones cercanas al arco, y eso lo hace perder confianza, pero todo eso es trabajable”.

Esperanza que también tiene Juan Carlos Peralta, pues el campeón continental (1991) cree que Pizarro “irá resolviendo estas situaciones de a poco. Es cierto que le falta tranquilidad en el último momento, pero es muy difícil entrar desde la banca y que te salgan todas. Además, los goleadores pasan por rachas y estoy seguro que cuando le salga una, acertará en todas”.

Foto: Ricardo Moraes/Reuters.

¿El negocio del año?

No pocos manifestaron que Blanco y Negro había hecho un gran negocio al vender a un centrodelantero que no convierte. Sin embargo, los históricos de Macul advierten que el traspaso a Europa le hará muy bien al ariete de 19 años.

“Está preparado para ir a Italia. Es un jugador joven, pero tiene pergaminos ya estando en el Udinese aprenderá otra forma de entrenar, de cuidarse y de trabajar. Allá va a crecer como jugador y lo importante es que, en estos meses que le quedan, pueda sumar minutos y pueda llegar de la mejor forma a su nuevo equipo”. sentencia el Petrolero.

“Ojalá allá sepan trabajar con él y le otorguen las herramientas que Colo Colo no supo aportarle. Si pasa eso, crecerá como jugador y ratificará qué fue un negocio rentable. Ahora, tengo claro que su venta se hace pensando en la tesorería del club más que en ninguna en otra cosa, pues si el balance hubiese estado sano, se pudo esperar un año más”, añade Véliz.

Un poco más allá va Peralta, el cual pide que dejen tranquilo a Pizarro para quitarle la presión y le den más minutos de juego, con el objetivo de que llegue fortalecido a la oncena dónde alguna vez estuvo Alexis Sánchez. “Hay muchos jugadores jóvenes que se han ido al extranjeros y no han logrado consolidarse, por lo que la Selección los olvida. El Udinese será una experiencia única para Damián y logrará un aprendizaje que el fútbol chileno no le dará, por lo que deberá aprovechar las oportunidades y asumir que puede ser un goleador de fuste”.

Por último, Herrera confiesa que la venta fue adecuada y que sus errores en estas semanas se debe a que “su cabeza debe estar más allá que acá”. Por lo mismo, concluye que “hoy es necesario darle la oportunidad a otro chico que venga de las inferiores y dejar a Pizarro tranquilo, pues en estos meses es muy poco lo que puede aportar y en cambio, si se puede formar a otro delantero joven con el primer equipo”.