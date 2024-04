Con un objetivo a la vista: las maniobras de Ximena Restrepo para evitar a toda costa el juicio por malos tratos y discriminación en Santiago 2023

Ximena Restrepo vuelve a estar en la palestra, luego de que se fijara la fecha para la audiencia que resolverá las graves acusaciones de malos tratos y discriminación que la involucran a ella y al entrenador Marcelo Gajardo en contra de las atletas Poulette Cardoch y Berdine Castillo. Los hechos denunciados durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023 fueron la gran polémica del evento y este 12 de abril comenzarán los alegatos para finalmente proceder a la emisión del veredicto.

Públicamente la exgerenta de Deportes de la Corporación Santiago 2023 ha optado por el silencio. Sin embargo, su esposo Gert Weil fue enérgico en criticar a las acusadoras. “Esta era una discusión técnica-deportiva. Debatible, discutible, lo que tú quieras, pero que se les salió de madre y se convirtió en actos de abuso, discriminación, de racismo… se salió de madre. Eso es lo que vemos ahora y yo lo encuentro penoso y lamentable, porque han destruido todo el brillo que podríamos haberle sacado al atletismo. Y todo eso lo han destruido con esta imbecilidad”, expresó con dureza en radio Agricultura.

Si bien la medallista de bronce de Barcelona 92 no ha abordado públicamente la situación, sí se ha dejado ver en algunos eventos, como la premiación del Círculo de Periodistas Deportivos y el fin de semana pasado en el Grand Prix Atlética Chilena, donde no solo presenció las competencias, sino que abordó a las competidoras, entre ellas, a Cardoch. Un giro bastante llamativo para alguien que hace tres meses intentó desestimar de todas las formas los dichos de las atletas.

“Sí, efectivamente ese día se me acercó Ximena Restrepo consultando si podía haber una instancia para hablar, le dije que no podía, que prefería que no, pero de todas formas me siguió hablando en pleno campeonato”, reveló la deportista en una entrevista con LUN, donde también profundizó en ese cruce con la colombiana nacionalizada chilena: “Ese acercamiento fue para hablar sobre la conciliación, que la otra parte había planteado, de poder arreglar esto entre nosotros y no llevarlo a un juicio. También para preguntar qué es lo que yo esperaba con todo esto. Me recalcó que estaba en mis manos más que en las de ella, de poder cerrar este tema y no seguir ensuciando el deporte y el atletismo. Pero lamentablemente el atletismo ya se ensució”.

Los miembros del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Foto: AGENCIAUNO.

Precisamente, la defensa de Restrepo, encabezada por el abogado y expresidente del tribunal Carlos Castro, había solicitado ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo la posibilidad de una audiencia específica para buscar un acuerdo entre las partes. Sin embargo, esta opción fue denegada por el organismo, debido a que la audiencia del próximo viernes contempla la instancia para llegar un advenimiento para terminar anticipadamente el juicio. No obstante, ni Castillo ni Cardoch están interesadas en llegar a un acuerdo.

“Esperamos una sanción a la otra parte involucrada y sentar un precedente en el deporte chileno, de que si llegan a pasar estas cosas, se sigan los procesos debidos, que las sanciones lleguen, se haga justicia”, agregó esta última.

El futuro en World Athletics

Para muchos en el mundo del atletismo chileno genera cierta sorpresa el cambio de tono de Ximena Restrepo, quien pasó de intentar desestimar todos los recursos a buscar una conciliación. Sin embargo, varias fuentes coinciden en que esta nueva estrategia tiene mucho que ver con su posición en World Athletics, donde ejerce como vicepresidenta senior y, ante una eventual salida de Sebastian Coe de la testera, es ella quien debe sustituirlo de forma interina, de acuerdo a los estatutos de la organización.

Y justamente esta figura cobra relevancia, debido a que el británico ha manifestado su deseo de reemplazar a Thomas Bach en la presidencia del Comité Olímpico Internacional, quien en 2025 cumplirá 12 años en el cargo, el máximo establecido por el organismo tras el escándalo de corrupción de Salt Lake City en 2002.

Por otro lado, Coe cumplirá 70 años el 29 de septiembre de 2026, cuando expira su condición de miembro COI, que ostenta desde 2020, por lo que la única posibilidad de ser elegido en el máximo cargo del olimpismo es presentándose a las elecciones de 2025, según consigna el periódico británico The Guardian.

Ante este escenario, la figura de Restrepo cobra aún más relevancia, pues existe la posibilidad concreta de que se convierta en la máxima autoridad del atletismo mundial. Y en ese entendido, un escándalo como en el que figura involucrada no suma para la imagen de una personera de esa talla. Asimismo, en World Athletics mantienen silencio sobre el caso que involucra a una de sus más altas autoridades y, al ser consultada la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU por sus siglas en inglés) por El Deportivo, la respuesta habla por sí sola. “La AIU no tiene comentarios sobre este asunto”, señala el organismo que debe velar por las buenas conductas de todos los componentes de este deporte.

La otra denuncia

Paralelamente pesa sobre Restrepo la acusación de malos tratos de un oficial de control de dopaje puertorriqueño en Santiago 2023. La denuncia fue presentada por la Comisión Nacional de Control de Dopaje ante Panam Sports. La exatleta irrumpió en el lugar a viva voz en búsqueda de su hija Martina Weil, quien estaba siendo controlada. Ahí se presentó exigiendo explicaciones por la demora en el procedimiento e increpando a los encargados del acceso, señalando que en sus tiempos no era así.

Tras enterarse de que su hija había sido sometida a un examen de sangre, comenzó a exclamar “que cuántas veces” y que a la deportista “la estaban mutilando”. Sin embargo, lo más grave habría ocurrido después, cuando la en ese entonces funcionaria de la corporación expresó que todos los miembros del personal de control de dopaje eran unos “hijos de puta”, junto con empujar la puerta. Actualmente los antecedentes se encuentran en manos del organismo que preside Neven Ilic, a la espera de un pronunciamiento.

También esta denuncia es seguida con mucha atención por organismos internacionales, como la WADA e incluso la misma Unidad de Integridad del Atletismo, pues en esta caso la situación afecta a un funcionario perteneciente a un órgano internacional.