“Que las sanciones lleguen, que se haga justicia”: atleta que denunció que fue bajada de la posta 4x400 dispara contra Ximena Restrepo

La gran polémica de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 fue lo ocurrido con la delegación nacional en la posta 4x400 del atletismo. Días después de la prueba, Poulette Cardoch denunció que fue bajada de la competencia, en un escándalo en el que resultaron cuestionados el entrenador Marcelo Gajardo y Ximena Restrepo, Vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo y madre de la deportista Martina Weil.

Cardoch rompió el silenció y contó cómo fueron los meses posteriores a esta grave denuncia: “Fueron muy difíciles para mí, lo que me pasó ese día fue llegar a un estado de shock que no había vivido nunca, que me va a marcar toda la vida. Para mí era un sueño correr esos 4x400 con el estadio lleno, en casa. Tuve que recurrir desde la primera semana a apoyo sicológico y hasta hoy sigo teniéndolo”, comenzó diciendo a LUN.

Además, la atleta de 27 años dice cómo funcionan los protocolos de participación en este tipo de competencias, algo que considera que no fue normal en su caso: “No nos dieron ningún aviso de que eso cambiaba. Si bien se pueden cambiar los equipos de posición, y ver quién corre y quién no, eso se puede decir uno o dos días antes, pero que se haga en el mismo lugar dos horas antes, jamás”.

“Esperamos sentar un precedente”

Además, habla sobre el juicio y la investigación que se inició contra Ximena Restrepo por este comentado caso: “Nunca pensé que tomaría tanto tiempo el caso. No he perdido la esperanza de que llegue a un fin. Esperamos una sanción a la otra parte involucrada y sentar un precedente en el deporte chileno, de que si llegan a pasar estas cosas se sigan los procesos debidos, que las sanciones lleguen, se haga justicia”.

Además, contó sobre un sorpresivo encuentro que tuvo con la dirigenta en medio del Grand Prix en el Mario Recordón, el jueves 28 de marzo: “Sí, efectivamente ese día se me acercó Ximena Restrepo consultando si podía haber una instancia para hablar, le dije que no podía, que prefería que no, pero de todas formas me siguió hablando en pleno campeonato”.

Ximena Restrepo

Poulette Cardoch cuenta que Restrepo se le acercó para hablar sobre la conciliación: “Ese acercamiento fue para hablar sobre la conciliación, que la otra parte había planteado, de poder arreglar esto entre nosotros y no llevarlo a un juicio. También para preguntar qué es lo que yo esperaba con todo esto. Me recalcó que estaba en mis manos más que en las de ella, de poder cerrar este tema y no seguir ensuciando el deporte y el atletismo. Pero lamentablemente el atletismo ya se ensució”.

Por último, la nacida oriunda de Rengo declara estar sorprendida por la postura que tomó la UC, su club, en torno a este caso: “El lunes se me acercó gente de la rama de atletismo y también dirigentes del Club Universidad Católica para pedirme que considerara la instancia de conciliación, pero que también iban a respetar lo que yo decidiera. El club nunca mostró ninguna postura sobre el caso, y eso me sorprendió”.