Noche para el olvido en Rancagua: el oficio copero del Bolívar le pasa por encima a Palestino

Una semana con nutrida participación nacional en las copas continentales se cerraba con Palestino. Los árabes eran los últimos en salir a escena en la fase de grupos, en este caso de la Libertadores, luego de superar los obstáculos de Portuguesa y Nacional de Paraguay en las rondas previas. El arranque en la exigente zona E, que también tiene a Flamengo y Millonarios, fue para el olvido. Nada le salió al cuadro de colonia en la cancha del estadio El Teniente. Fue una durísima derrota 4-0 ante el Bolívar.

Se trató del primer enfrentamiento entre tricolores y celestes por el certamen más relevante de América. Los antecedentes más próximos le daban un pronóstico alentador al cuadro más grande de Bolivia, toda vez que alcanzó los cuartos de final en la edición pasada, con Beñat San José en la banca y con Ronnie Fernández como su goleador. Si bien no goza de portar el cartel de candidato, sí es un animador constante de los torneos y su oficio en estas instancias quedó de manifiesto en la Región de O’Higgins.

El cuadro de ‘Vitamina’ Sánchez inició posándose en campo rival. Los delanteros eran los primeros en presionar en el área de Carlos Lampe. Por su parte, los paceños no renunciaron a salir jugando por bajo desde su área. Los primeros momentos eran de imprecisiones, en ambos lados, sin claridades. Si bien Palestino no es un cuadro que apueste a una elaboración pausada y larga, tampoco podía aplicar el ataque directo que pregona el estilo de su DT.

El punto de quiebre sucedió en los 23 minutos, cuando se sanciona un penal para la visita por falta sobre Iván Román, en un cobro ratificado por el VAR. Ejecutó Francisco Da Costa y batió al meta Rigamonti para el 1-0 de Bolívar. Los pupilos de Flavio Robatto empezaron a manejar mejor el balón, ante un Palestino extraviado en la cancha, que no conseguía construir de mitad hacia arriba. Gonzalo Sosa no podía entrar en acción. No le llegaba la pelota.

En los 34′, llegó el segundo. Nuevamente Da Costa, quien mete un cabezazo tras un tiro libre desde el costado para aumentar la ventaja. El 19 de los bolivianos peinó la pelota, dejando parado a Rigamonti. El trío ofensivo de Bolívar (Algarañaz, Da Costa y Sávio) causaba profundos dolores de cabeza en la zaga árabe. Para complicar más el panorama, Iván Román, zaguero de 17 años muy utilizado por Pablo Sánchez, se fue expulsado.

Que el resultado no fuera más extenso es por la actuación de César Rigamonti, el sostén de los palestinistas en el segundo lapso. Con uno menos, el elenco nacional trató igualmente de atacar, pero no le resultó. Inquietó poco y nada a Lampe. Y a la hora de partido llegó la sentencia porque el árbitro Yael Falcón cobró otro penal para la visita, por infracción de Dilan Zúñiga sobre Vaca. En los 63′, Bruno Sávio hizo el 3-0 aprovechando el rebote, porque Rigamonti le atajó el penal. Quedaba algo más, porque Ramiro Vaca hizo el cuarto cerca del epílogo.

Se acabó el invicto del fútbol chileno en el inicio de la fase grupal de la Libertadores, luego de los empates de Cobresal y Huachipato, más el triunfo de Colo Colo. Después de cuatro años, un equipo de Bolivia ganó en Chile por este torneo (y la tercera vez en la historia). En aquella ocasión, Jorge Wilstermann se impuso al Cacique en el Monumental por 1-0. A Palestino se le complica de sobremanera el horizonte porque la próxima semana va a Brasil, para enfrentar al poderoso Flamengo.