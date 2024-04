Lucas Wilchez carga con todo contra Marcelo Díaz: “Es un tremendo tribunero y vende humo”

Las declaraciones de Marcelo Díaz en su retorno a Universidad de Chile siguen generando la molestia en los hinchas de Colo Colo. El volante, que volvió al club de sus amores y rompió con el maleficio de 23 años sin ganar en el Estadio Monumental, despertó la ira en la parcialidad del Cacique tras realizar un incendiario testimonio sobre cuál es el equipo más grande del país.

“Acá sí somos diferentes, somos el club y el equipo más fiel que existe en el país y tal vez, en el mundo. La U es un sentimiento, es una pasión y sí somos diferentes en el sentir”, declaró Carepato en su vuelta al Centro Deportivo Azul.

Aquellas palabras del actual capitán de los universitarios no cayeron bien en el archirrival, sobre todo en la vereda de Lucas Wilchez. El argentino, que vistió la camiseta de Colo Colo entre el 2010 y el 2012, fue uno de los personajes que encarnó la molestia de los albos por el testimonio del bicampeón de América con Chile.

“Marcelo Díaz es un tipo grande, con súper experiencia, pero para mí lo traicionó el hincha y que también quiso vender humo. Es un tremendo tribunero y vende humo”, dijo el transandino en diálogo con EnCancha.

Para el nacido en La Plata, los dichos de Díaz no se comparan con la historia con la que cuentan en Macul. “Es una realidad que solamente ve él porque claramente Colo Colo está por encima de todos los equipos del fútbol chileno y te das cuenta si tienes dos dedos de frente, pero si te mata el hincha que llevas dentro y quieres decir algo que no es así, está bien, guárdatelo para tí, pero no puedes salir a decir en la prensa que eres el equipo más grande, porque es una mentira”, aseguró.

Para continuar con su arremetida en contra del futbolista azul, el argentino recordó a José Pedro Fuenzalida, quien a pesar de estar identificado con la UC, elogió al Cacique en recuerdo a su paso por Pedrero. “No da por ningún lado, ni por títulos ni por hinchada. Hasta el Chapita Fuenzalida cuando estaba jugando en Universidad Católica salió a decir que el más grande era Colo Colo, porque él es un tipo inteligente y tiene razón, aparte él estuvo en el club, vistió la camiseta y sabe lo que se siente”, cerró.

Pese a que ya pasaron muchos años en los que se enfrentaron cara a cara, Lucas Wilchez aún dispara contra Marcelo Díaz afuera de las canchas. Sin embargo, la historia entre ambos fue muy distinta en el terreno de juego.

Cuando Wilchez era jugador de Colo Colo fue testigo de una de las mejores épocas de la historia de Universidad de Chile. En aquella etapa, los universitarios con Díaz como uno de los protagonistas, ganaron un tricampeonato y la Copa Sudamericana en 2011 de la mano de Jorge Sampaoli, mientras que los albos no gozaban de un buen presente.

Además, en los enfrentamientos frente a frente, la U le propinó dos duras goleadas al Cacique que quedaron en los libros de historia del fútbol chileno: 5-0 y 4-0 en 2012.