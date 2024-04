Más argentinos que chilenos: la inédita formación de La Calera que marcó su debut ganador en la Sudamericana

En la noche del miércoles, Unión La Calera debutó en la fase grupal de la Copa Sudamericana con una importante victoria en Colombia. El cuadro cementero superó por 1-0 a Alianza FC, en Valledupar, con un gol de penal del experimentado Emanuel Gigliotti. El resultado le da aire al proceso que lidera el técnico Manuel Fernández, ex Audax Italiano, quien estaba siendo cuestionado por la discreta campaña en el Torneo Nacional.

Una peculiaridad del estreno calerano en el certamen dice relación con la composición de su formación titular, en la cual primó su legión extranjera. El debate sobre la cuota de jugadores foráneos se tomó la agenda en el verano porque habían clubes que impulsaban la idea de aumentar a seis los cupos para extranjeros en la Primera División, entre ellos Unión La Calera. Esto entró en conflicto con la postura del Sifup, tanto así que se convocó a una paralización, lo que finalmente no sucedió porque se llegó a un punto intermedio (seis en planilla, cinco en cancha) para destrabar el problema y poder iniciar el campeonato.

De igual manera, el club de controladores argentinos fichó a una nutrida cantidad de jugadores transandinos para reformular su plantel. Y esto se notó con claridad ante los colombianos de Alianza. Ocho de los 11 titulares en el duelo copero son futbolistas nacidos en Argentina: Matías Ibáñez, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra, Luciano Aued, Gabriel Hauche, Franco Soldani, Axel Encinas y Emanuel Gigliotti, autor del gol. Los únicos chilenos eran los laterales Enzo Ferrario y Diego Ulloa, más el volante César Pérez.

En los torneos de la Conmebol, no hay un tope máximo de extranjeros disponibles para jugar simultáneamente, por eso La Calera podía hacer uso de su numeroso contingente de argentinos. A diferencia de lo que sucede en Chile, que está regulado en las bases del Campeonato Nacional que sólo pueden jugar cinco a la vez, pese a las intenciones de subir la cantidad. Luciano Aued no ocupa cupo en el fútbol local porque está nacionalizado, al igual que Matías Muñoz, quien ingresó en el segundo tiempo en Colombia, al contar con la nacionalidad chilena por su ascendencia.

Muñoz es quien estuvo involucrado en el caso de alineación indebida por el que fue denunciado el equipo cementero en el juego ante Copiapó del pasado sábado y queda expuesto a una sanción administrativa (multa económica, no una resta de puntos) por un error en la inscripción de la planilla oficial. El informe del árbitro Felipe González, disponible de manera pública en la web del Campeonato Chileno, detalla que “una vez comenzado el partido nos percatamos que se presenta en cancha y disputa el juego el jugador Nro 5, Sr. Matías Damián Muñoz Sevilla, quien no estaba incluido en la planilla de alineación, infringiendo el artículo 10 de las bases... En la planilla de alineación presentada por Unión La Calera aparece como titular el Nro. 6, Sr. Matías Javier Ortíz Muñoz, quien no disputa ni participa del juego”.

Respecto a los extranjeros del equipo, se conoció hace días que los jugadores argentinos presentaron un recurso de protección en contra de la ANFP precisamente por el tema de la cuota de foráneos en Primera División, ya que los seis inscritos no pueden jugar todos a la vez. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso.