Problemas en Unión La Calera: el millonario castigo que arriesga por la mala inscripción de un jugador ante Copiapó

En el cierre de la jornada sabatina de la fecha 6 del Campeonato Nacional, Deportes Copiapó consiguió su primera victoria del año, al imponerse por 2-0 a Unión La Calera, en la cancha sintética del estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Mala expedición de los cementeros en la Región de Atacama, antes de debutar en la fase grupal de la Copa Sudamericana, el próximo miércoles ante Alianza FC en Colombia.

El tropezón en Copiapó no solo se dio en el partido ante los pupilos de Ivo Basay. También sucedió minutos antes del pitazo inicial. El cuadro calerano se expone a una sanción administrativa por un error en la inscripción de la planilla oficial del equipo para el partido. No fue por la cuota de extranjeros, situación que se podía prever ante la importante cantidad de argentinos con los que dispone el plantel de Manuel Fernández.

En la planilla que el club publicó en sus redes oficiales aparece el mediocampista Matías Muñoz, con el dorsal 5, quien efectivamente disputó el partido ante el León de Atacama. Sin embargo, en la lista oficial que se entrega a la ANFP y se registra en el sistema COMET no apareció. Quien sí estaba en planilla y no apareció en la citación fue el jugador Matías Ortiz Muñoz, con el dorsal 6.

Por cierto, se trata de dos jugadores distintos, ante la posibilidad de una confusión por los apellidos. Matías Muñoz, el que jugó (los 90 minutos), es argentino-chileno y llegó este año a La Calera, procedente de All Boys, del ascenso transandino. Ortiz Muñoz, el que no estuvo en el campo de juego ni en la banca, es un joven centrodelantero chileno de 20 años. Este embrollo lo debe ratificar el árbitro Felipe González Alveal en su informe.

¿A qué castigo se expone Unión La Calera? Revisando las bases del Campeonato Nacional 2024, el artículo 10° se refiere a la sanción por la participación de jugadores no habilitados. En el documento oficial se explica que “en caso de hacer disputar a uno o más jugadores que se encontrare(n) habilitado(s) para ello en un partido, pero que no se encontreren incluidos en la planilla de partido, se sancionará al club infractor con una multa ascendente a 500 UF por cada jugador. En caso de hacer participar a uno o más jugadores que se encontrare(n) habilitado(s) para ello en un partido, pero que no se encontraren incluidos en la planilla de partido, se sancionará al club infractor con una multa ascendente a 250 UF por cada jugador”.

El equipo de controladores argentinos no se expone a un castigo deportivo, como por ejemplo la perdida de puntos (en cancha perdió 2-0), pero sí a una sanción económica de 250 UF, lo que equivale a la suma de $ 9.271.600.

En 2024 ya sucedió algo similar, en el Ascenso. Santa Cruz fue denunciado por la alineación indebida del jugador Camilo Rencoret en el duelo ante Recoleta. El ex Everton no estaba en la planilla y jugó ese encuentro, lo que fue consignado en el informe del referí Claudio Díaz.

Este episodio de mala inscripción permite rememorar lo que sucedió en la temporada pasada con Coquimbo Unido y el caso de Fabián Carmona, en el partido ante Cobresal. En el cotejo, los piratas habían ganado 2-1, sin embargo aquello fue modificado en el escritorio por la alineación indebida de Carmona, quien no figuraba en la planilla de juego del encuentro, situación consignada por el árbitro Nicolás Millas. Cobresal denunció la irregularidad y la Primera Sala del Tribunal determinó el castigo de la pérdida de los puntos obtenidos y una multa de 500 UF para los coquimbanos.

Un problema más para Unión La Calera, que debió afrontar hace unos días el recurso de protección presentado por los jugadores argentinos (Emmanuel Gigliotti), Ezequiel Parnisari, Franco Soldano, Matías Ibáñez, Nicolás Ferreyra y Gabriel Hauche) en contra de la ANFP por el tema de la cuota de seis extranjeros en la Primera División. La Calera era uno de los que abogaba por subir la cantidad de foráneos por partido, medida que vio luz verde en un principio, sin embargo fue modificada (seis en planilla y cinco en cancha) ante la paralización convocada por el Sifup. En definitiva, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso.