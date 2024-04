El lado B en Macul: Abrazos para Cepeda, enojos de Vidal y el problema de la ambulancia marcan la victoria de Colo Colo en la Libertadores

En los descuentos, cuando el empate parecía sentenciado, Colo Colo encontró el camino en la Copa Libertadores. Un gol al último minuto de Lucas Cepeda desató la locura en un Estadio Monumental que durante la noche copera no tuvo artificios ni hinchas colgados en las cornisas, pero sí algunos problemas en el Sector Galvarino, con enfrentamientos frente a los fanáticos visitantes.

Un debut continental lleno de matices, donde si bien el fútbol del Cacique no fue de lo más fluido, le alcanzó para sumar tres puntos de local, algo clave en el deseo de meterse entre los 16 mejores de América. El encargado de concretar la victoria fue uno de los jugadores en mejor forma de los albos, que sin ser un fijo en el once de Almirón, ya se las ha arreglado para convertir en los últimos dos duelos del Popular.

Se trata de Lucas Cepeda, el extremo de 21 años formado en Santiago Wanderers y que fichó por Colo Colo esta temporada. “Muy feliz por convertir el gol del triunfo, pero también contento por el gran trabajo del equipo que luchó hasta el final del partido”, comentó solo minutos después de la anotación más importante de su carrera. La segunda en los albos, luego de haber aportado en la goleada sobre Everton el sábado recién pasado.

La anotación fue un momento de locura absoluta. Por lo trabajado del partido, por el minuto en donde se dio y por la importancia que puede tener en las aspiraciones del Popular en el torneo continental. Sus compañeros así se lo hicieron saber, con abrazos por montón y toda la banca dentro de la cancha para festejar con el 32 de los blancos. Incluso Vidal, que había salido minutos antes, entró desaforado a celebrar el tanto.

¿Qué pasó con la ambulancia del Monumental?

Mucho antes de que se resolviera el cotejo, hubo una postal que llamó la atención de todos los que veían el cotejo. En el minuto 28 un fuerte choque entre los jugadores de Cerro Porteño, Jorge Morel y Bueno Valdez, detuvo las acciones. Este último se llevó la peor parte, sufriendo un corte de ligamentos en su rodilla que lo hizo salir del campo y solicitar una ambulancia.

Ahí fue cuando los problemas comenzaron. El vehículo de emergencias apareció por el sector Magallanes (galería sur) del Monumental, obligando a un llamativo despliegue para poder ingresar al campo. Se tenían que mover los carteles de publicidad y remover la malla del arco.

Una situación insólita, pero que en Colo Colo justifican. Fuentes consultadas por El Deportivo durante esa misma noche en el Monumental confirman que este procedimiento estaba informado en el plan de partido presentado a Conmebol, por lo que según los albos no contempla una falla de seguridad o planificación. Aclaran también que remover estos elementos, para permitir el paso de la ambulancia, es un ejercicio expedito, que no complica la atención de un jugador.

Aunque el vehículo estuvo durante varios minutos listo para ingresar, finalmente no lo hizo. El jugador dejó la cancha a pie, saliendo por el túnel que lleva a los camarines. Las mismas fuentes también aclaran que habían seis ambulancias en el Estadio Monumental en el duelo ante Cerro Porteño.

Vidal mostró su carácter

“Un sueño volver y ganar así, se me hizo realidad este sueño”, confesó Arturo Vidal en el post partido. Uno en donde no mostró su mejor fútbol, pero en donde al menos dejó en claro que quería la victoria a como dé lugar.

Y es que el Barcelona vivió el enfrentamiento a tope. Desde el minuto uno mostró su carácter, recriminando cuando las cosas no resultaban. No escondió su molestia cuando las pelotas no le llegaban o cuando los centros de sus compañeros no llegaban a buen puerto.

Fue una tónica durante los 90 minutos. Ni siquiera el haber sido sustituido al 83′ cambió esa actitud del King, quien desde la banca siguió mostrando toda su personalidad. Sufrió y festejó al borde de la cancha.

“Fue en tiempo récord lo que hicimos con Wilson (Ferrada), hoy me falta un poco más de juego, pero físicamente me sentí bien, terminé sin dolores que eso me tiene muy contento, pero lo más importante es que el equipo está bien”, declaró al cierre sobre su nivel deportivo.