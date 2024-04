El abogado de Ximena Restrepo saca la voz: “Muchas cosas tienen que ser acreditadas; no basta con que yo diga que me siento discriminado”

Este 12 de abril se realizará la audiencia de juicio en contra de Ximena Restrepo y el entrenador Marcelo Gajardo tras las graves acusaciones de malos tratos y discriminación en contra de las atletas Poulette Cardoch y Berdine Castillo en el marco de Santiago 2023. Ahí también estará Carlos Castro, quien ha defendido a ambos durante un proceso que se ha extendido por más de cinco meses y que concluirá este viernes a través del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD).

El jurista conversa con El Deportivo sobre los detalles de la investigación y las expectativas que tienen sus representados. Asegura que la idea de ambos sigue siendo una conciliación, es decir, un acuerdo previo a la audiencia. Es enfático en que si este avenimiento no se logra, cualquier situación que se exponga tiene que ser probada. “Hay testigos presenciales, que señalan en la propia investigación que Ximena Restrepo nunca se refirió mal a ninguna deportista”, adelanta.

¿Seguirán buscando la conciliación pese a que las denunciadas avisaron que buscan castigos para sus representados?

Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra misma postura. Nosotros queremos llegar a una conciliación, avenimiento, explicaciones satisfactorias, disculpas si es que proceden, porque no solamente está en la ley, sino que a mí me parece que es lo más lógico.

¿Se ha planteado con sus representados asumir culpabilidad en esta posible conciliación?

Yo creo que hay una cuestión muy importante y que se debe aclarar. No sé si en este despliegue comunicacional que se ha hecho en los últimos días por parte de las señoritas Cardoch y Castillo, existe la claridad respecto a que la denuncia de ellos es por el Decreto 22. Ese decreto es para situaciones de discriminación, acoso, abuso o maltrato en el deporte. Si al día de hoy el cuestionamiento es no haber sido seleccionada, hay una mala interpretación desde nuestro punto de vista de lo que son los procesos de elección y de lo que establece al efecto el Decreto 22, porque los procesos de selección en el ámbito deportivo nunca pueden ser motivo para sustentar una discriminación.

En la denuncia se acusa de insultos racistas…

Si lo que ellos están diciendo es que alguno de mis representados los insultó o maltrató, este es un tema probatorio, tienen que probarlo, no basta con que uno diga me sentí discriminado o agredido. Ese es un tema de pruebas, entonces entiendo que ellos tendrán la prueba para poder rendir en este juicio, pero yo no veo que exista, por lo menos en los antecedentes que se han logrado reunir. He conversado con testigos presenciales, vinculados a los deportistas que estuvieron en la cancha, que han señalado en la investigación que nunca se insultó a nadie, ni se recibió mal respecto de nadie, menos de una deportista.

¿Ximena Restrepo niega rotundamente una discriminación hacia Berdine Castillo?

¿Cuál es la discriminación que Ximena Restrepo hizo respecto a la señorita Castillo? Ella dice “me sentí discriminada”, pero ¿por qué?... ¿Por qué no la seleccionaron o porque alguien le hizo una imputación? Una cosa es que yo diga me sentí discriminada, pero dime por qué te sentiste discriminada. Ximena Restrepo no participó en ningún proceso de selección y si el entrenador hizo un proceso de selección está dentro de sus facultades. Le recuerdo que había horarios para inscribir las postas. Si tú contratas a un seleccionador nacional, él está absolutamente facultado para decir quién participa y quién no, ese es su trabajo.

La participación chilena en la mencionada prueba de 4x400. FOTO: AGENCIAUNO

Castillo no menciona a Restrepo por un tema de nominación, sino por su reacción después de que la hayan vuelto a incluir en la posta…

Hay testigos presenciales, que señalan en la propia investigación que Ximena Restrepo nunca se refirió mal a ninguna deportista, menos insultó a alguien. También determinemos bien en qué lugar estaba la señorita Berdine. Hagan esa precisión del lugar dónde estaban los entrenadores, la señora Restrepo y veamos si se escucha algo de las conversaciones. ¿Dónde le hicieron los masajes para haberse encontrado con la señora Restrepo? Hay muchas cosas que tienen que ser acreditadas. Insisto, este es un tema de pruebas, no basta con que yo diga me siento discriminado.

¿El viernes esperan que se declare que no hay culpabilidad por parte de ambos?

Pese a que digan como si fuese algo malo que yo presidí el CNAD (Comité Nacional de Arbitraje Deportivo), para mí es importante que se sepa que más de la mitad de las causas en las cuales a mí me tocó participar y presidir en ese tribunal terminaron por alineamientos o conciliaciones, porque la diferencia en los temas deportivos es que todos los involucrados finalmente van a seguir unidos y vinculados a la actividad. Por eso nosotros somos conocedores de que una forma importante en que se pueden hacer las cosas de esta manera, pero si una de las partes cree que esto no es posible, está en su derecho. Agotado el tema de la conciliación vamos a la segunda parte, materia probatoria y ahí tendrán que declarar dirigentes, deportistas, entrenadores y así lo haremos.

En enero, el Comité de Ética entregó una sanción a sus representados, ¿cree que era justa o exagerada?

No me voy a pronunciar sobre si estaba buena o mala, si correspondía o no correspondía. Lo que sí tengo claro es que no hubo un debido proceso y eso fue lo que se anotó por parte del CNAD.