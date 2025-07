Jara busca tender puentes con los privados y prepara cambios a programa económico

El día después de los resultados de las primarias presidenciales donde se impuso la candidata del PC, Acción Humanista y de la Izquierda Cristiana, Jeannette Jara, la propia candidata salió a aclarar algunas temáticas de su programa económico y otras fueron mencionadas por algunas fuentes que participan en el diseño programático.

En ese sentido, uno de los temas que generó debate durante las últimas semanas fue la idea de que su modelo de desarrollo estará guiado por la demanda interna: “Cuando a las y los trabajadores les va bien, al país también le va bien. Esto implica aumentar los ingresos de las familias mediante políticas de fortalecimiento del empleo, negociación colectiva, aumento sostenido del salario mínimo y participación democrática en las decisiones económicas”, manifiesta su programa. En esa línea, se menciona que “un país bien remunerado tiene mayor capacidad de consumo, de organización y de construcción de comunidad. La economía crece con todos y todas nosotras, desde el trabajo y la producción con justicia”.

“El crecimiento en base a la demanda interna fue desechado por la propia candidata hacia el final la primaria. Ahora bien, los motores de la economía chilena son la inversión (demanda interna) y las exportaciones (demanda externa). No pueden aumentar las exportaciones sin más inversión, que es uno de los componentes de la demanda interna”, planteó el economista y consultor, Luis Eduardo Escobar.

Pero esa mirada no es compartida por el economista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas, quien comenta que “ese es un factor que se debe despejar, puesto que es probable que cuando se sumen los economistas del socialismo democrático se buscará otras formas más convencionales para impulsar el crecimiento”.

Santiago, 29 de junio 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara espera los resultados de las primarias presidenciales en su comando ubicado en la comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Sobre crecimiento económico, tanto en entrevistas con Cooperativa como con Chilevisión dijo que el crecimiento será una prioridad pero que ese crecimiento “no debe ser pensando solo en las empresas, sino que llegue a todas las mesas de las familias chilenas”.

Asimismo, si bien aclaró una frase que su asesor programático, Fernando Carmona entregó a DF la semana pasada donde dijo que “para crecer primero hay que igualar”.

Para aclararlo apuntó que “claramente lo que no vamos a hacer es esperar a que esto chorree, pero eso no quiere decir que vamos a partir igualando y después promover el crecimiento”, señaló.

Jara resaltó el domingo la necesidad de avanzar en darle valor agregado a las exportaciones, abriendo así la puerta a que el comercio exterior jugará un rol importante en caso de que llegue a La Moneda.

También abordó la relación y las confianzas con el mundo empresarial, donde señaló que tiene buena relación con el sector privado y que sí se han generado las confianzas necesarias para una buena relación. “Espero reunirme con ellos, los empresarios, esta semana. Nosotros trabajamos con los gremios en la reforma previsional, salario mínimo y 40 horas. Lo bueno es que con los empresarios se pudo construir una buena relación, mostrando los acuerdos y diferencias”.

En su entrevista con Cooperativa Jara ratificó su compromiso con el “no más AFP”. Sin bien enfatizó que su prioridad será implementar la reforma previsional, “evidentemente nosotros vamos a seguir adelante con el no más AFP. De eso no hay ninguna duda”, sentenció, dejando claro que “no tiene sentido ganar una elección un día para dejar tus banderas al siguiente”.

En el ámbito de las contribuciones, donde se ha desatado un fuerte debate en los últimos meses, la candidata PC ha señalado tener como foco el fortalecer la justicia territorial a través de este impuesto. Por ello, es bien probable que se mantenga este tributo.

En entrevista anteriores ha señalado que “son un pilar importante para la justicia territorial en nuestro país. En mi programa de gobierno, tanto el programa de mejoramiento como de vivienda y habitabilidad se van a ver fortalecidos, porque sabemos las condiciones reales en las que viven las personas comunes y corrientes”.

Luis Eduardo Escobar.

Lo que esperan los economistas

En materia laboral, Jara ha propuesto avanzar la negociación colectiva ramal -que incluiría los salarios- y la libertad sindical. También ha indicado que se alcanzará un salario vital de $750 mil en su eventual período de gobierno.

“Como ha dicho la misma candidata, sus propuestas deben pasar por el Congreso, lo que supone negociar. Lo importante es fijar un objetivo, en este caso mejorar las remuneraciones y las condiciones laborales, y ver hasta dónde se puede avanzar a la luz de las restricciones económicas y el balance de fuerzas en el Congreso. Si logra ser elegida presidenta, por su estilo, sin duda será conversando con la oposición”, plantea Escobar.

Mientras que Rojas añadió que “la negociación ramal es algo que esta considerado en este gobierno y seguirá estando y se puede discutir en el parlamento, pero no creo que haga alguna diferencia mayor”.

Sobre lo previsional, Rojas dice que se debe abocar a “implementar la reforma” y que por ello, el tema de eliminar la AFP es algo que no se avanzará. También espera una mayor relevancia en la relación publica privada para apuntalar la inversión. “Hay elementos que se van a con conciliar y es probable que se mueva un poco mas al centro en aquello”.

16 Diciembre 2021 Entrevista a Patricio Rojas, economista. Foto: Andres Perez16 Diciembre 2021 Entrevista a Patricio Rojas, economista. Foto: Andres Perez Andres Perez

Para Escobar, “en el discurso de celebración y sus declaraciones iniciales post electorales, la candidata ha puesto mucho énfasis en la importancia del crecimiento como condición para mejorar las condiciones de vida de los y las trabajadoras. El programa que elabore para la campaña presidencial tendrá que dar más luces sobre cómo propone lograrlo”.

Una mirada mucho más crítica es la que entrega el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, quien afirma que “el programa de Jara es definitivamente muy malo. No contribuye al crecimiento económico, no fortalece el desarrollo, no genera confianza, no potencia las perspectivas de largo plazo, no profundiza el mercado de capitales, no entrega seguridad jurídica, ni flexibiliza el mercado de capitales, entre otros. Es más bien una fuente de riesgo para la economía”.

Ahora, “la gran incógnita” que comienza a aparecer entre los economistas, es quiénes del comando de Carolina Tohá y de Gonzalo Winter se integrarán al equipo programático de Jara. Eso, según, dicen los expertos, será clave para generar mayores certezas y menos incertidumbre sobre lo programático y las propuestas económicas de Jara.