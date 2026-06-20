Juez envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte por causa de corrupción en España

El juez Juan Carlos Peinado acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de una causa por presuntos delitos vinculados a corrupción.

La resolución también alcanza a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, quienes deberán enfrentar el proceso judicial junto a la esposa del mandatario español.

Según medios españoles, la causa considera presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Juez envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte por causa de corrupción en España. En la imagen, Begoña Gómez. Isabel Infantes - Europa Press

Junto con abrir juicio oral, el magistrado impuso medidas cautelares contra Gómez. Entre ellas, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado.

Las mismas restricciones fueron dictadas contra Cristina Álvarez, mientras que sobre el empresario Juan Carlos Barrabés no se impusieron medidas cautelares similares.

Los fundamentos del juez

De acuerdo con la resolución, el juez justificó las medidas cautelares por un eventual riesgo de fuga, considerando la gravedad de las penas solicitadas por las acusaciones populares.

El caso se relaciona con la actividad profesional de Gómez, su vínculo con la Universidad Complutense de Madrid y presuntos beneficios al empresario Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas.

La investigación comenzó en abril de 2024 y ha estado marcada por una fuerte controversia política en España, debido al vínculo de Gómez con el presidente del Gobierno.

Las acusaciones populares han pedido penas que llegarían hasta los 24 años de prisión para Gómez, mientras que la Fiscalía y las defensas han solicitado el archivo del caso, al sostener que no existen delitos que deban ser juzgados.

Juez envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte por causa de corrupción en España Carlos Lujan / Europa Press

Reacción del gobierno español

Desde el entorno del gobierno de Pedro Sánchez criticaron duramente la decisión del juez Peinado y acusaron una persecución política contra Begoña Gómez.

El PSOE, en tanto, defendió la inocencia de Gómez y sostuvo que el proceso forma parte de una ofensiva política contra el entorno del presidente español.

Gómez ha negado haber cometido delitos, mientras que el caso seguirá ahora su curso judicial tras la apertura del juicio oral.