SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Juez envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte por causa de corrupción en España

    La esposa del presidente del Gobierno español deberá enfrentar un juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Juez envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte por causa de corrupción en España

    El juez Juan Carlos Peinado acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de una causa por presuntos delitos vinculados a corrupción.

    La resolución también alcanza a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, quienes deberán enfrentar el proceso judicial junto a la esposa del mandatario español.

    Según medios españoles, la causa considera presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

    Juez envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte por causa de corrupción en España. En la imagen, Begoña Gómez. Isabel Infantes - Europa Press

    Junto con abrir juicio oral, el magistrado impuso medidas cautelares contra Gómez. Entre ellas, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado.

    Las mismas restricciones fueron dictadas contra Cristina Álvarez, mientras que sobre el empresario Juan Carlos Barrabés no se impusieron medidas cautelares similares.

    Los fundamentos del juez

    De acuerdo con la resolución, el juez justificó las medidas cautelares por un eventual riesgo de fuga, considerando la gravedad de las penas solicitadas por las acusaciones populares.

    El caso se relaciona con la actividad profesional de Gómez, su vínculo con la Universidad Complutense de Madrid y presuntos beneficios al empresario Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas.

    La investigación comenzó en abril de 2024 y ha estado marcada por una fuerte controversia política en España, debido al vínculo de Gómez con el presidente del Gobierno.

    Las acusaciones populares han pedido penas que llegarían hasta los 24 años de prisión para Gómez, mientras que la Fiscalía y las defensas han solicitado el archivo del caso, al sostener que no existen delitos que deban ser juzgados.

    Juez envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte por causa de corrupción en España Carlos Lujan / Europa Press

    Reacción del gobierno español

    Desde el entorno del gobierno de Pedro Sánchez criticaron duramente la decisión del juez Peinado y acusaron una persecución política contra Begoña Gómez.

    El PSOE, en tanto, defendió la inocencia de Gómez y sostuvo que el proceso forma parte de una ofensiva política contra el entorno del presidente español.

    Gómez ha negado haber cometido delitos, mientras que el caso seguirá ahora su curso judicial tras la apertura del juicio oral.

    Juez envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte por causa de corrupción en España Susana Vera
    Más sobre:EspañaPedro SánchezBegoña GómezJuicioJuezPrisiónEuropaInternacionalPSOE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Roberto Sánchez encabeza marcha en Perú y exige transparencia en conteo final del balotaje

    Reformalizarán por femicidio íntimo a tío de joven asesinada en Temuco: peritajes confirmarían ataque sexual

    Extraditan a Italia a ciudadano condenado por tráfico de drogas tras cumplir pena en Chile

    Investigan femicidio en Río Claro: mujer murió tras ser apuñalada

    Muere en un accidente aéreo cofundador de Ubisoft, estudio de videojuegos creador de Just Dance y Assassin’s Creed

    Gobernador de Tarapacá afirma que hay “incertidumbre” por la Fiesta de La Tirana ante nuevo reglamento de eventos masivos

    Lo más leído

    1.
    Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta a nuevos ataques israelíes en Líbano

    Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta a nuevos ataques israelíes en Líbano

    2.
    Lo que está en juego en Colombia: Cinco claves de balotaje entre Cepeda y De la Espriella

    Lo que está en juego en Colombia: Cinco claves de balotaje entre Cepeda y De la Espriella

    3.
    El Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua que cayó tras un ataque “rápido y letal”

    El Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua que cayó tras un ataque “rápido y letal”

    4.
    Una persona murió y más de 1.700 fueron evacuadas tras incendio que consumió un complejo turístico en República Dominicana

    Una persona murió y más de 1.700 fueron evacuadas tras incendio que consumió un complejo turístico en República Dominicana

    5.
    Obama inaugura su centro presidencial de Chicago y llama a los estadounidenses a “trabajar juntos por un bien común”

    Obama inaugura su centro presidencial de Chicago y llama a los estadounidenses a “trabajar juntos por un bien común”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Costa de Marfil en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Costa de Marfil en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Copiapó vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Copiapó vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Suecia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Suecia en TV y streaming

    Reformalizarán por femicidio íntimo a tío de joven asesinada en Temuco: peritajes confirmarían ataque sexual
    Chile

    Reformalizarán por femicidio íntimo a tío de joven asesinada en Temuco: peritajes confirmarían ataque sexual

    Extraditan a Italia a ciudadano condenado por tráfico de drogas tras cumplir pena en Chile

    Investigan femicidio en Río Claro: mujer murió tras ser apuñalada

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos
    Negocios

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos

    La amenaza productiva del “Súper Niño”

    Lo que el trillion de Elon no puede comprar

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos
    Tendencias

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    Por qué ser el hijo menor tiene más desventajas frente a los hermanos mayores, según distintos estudios

    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”

    Sebastián Beccacece pide no subestimar a Curazao: “No somos Alemania”
    El Deportivo

    Sebastián Beccacece pide no subestimar a Curazao: “No somos Alemania”

    “Dio un susto en Chile”: prensa internacional reacciona a la operación de urgencia de Fernando Gago tras sufrir un infarto

    La guía del Mundial: qué partidos se juegan este sábado 20 de junio, cuál es el horario y dónde se pueden ver en Chile

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace
    Cultura y entretención

    Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace

    Reseña de libros: de los cuentos inéditos de Raúl Ruiz a la Odisea en novela gráfica

    El libro recomendado: Carlo Ginzburg y el libro con el que cambió la mirada de la Historia

    Muere en un accidente aéreo cofundador de Ubisoft, estudio de videojuegos creador de Just Dance y Assassin’s Creed
    Mundo

    Muere en un accidente aéreo cofundador de Ubisoft, estudio de videojuegos creador de Just Dance y Assassin’s Creed

    Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta a nuevos ataques israelíes en Líbano

    Juez envía a juicio a esposa de Pedro Sánchez y le retira el pasaporte por causa de corrupción en España

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico