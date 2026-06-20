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    Rodrigo Paz declara estado de excepción en Bolivia tras más de 50 días de bloqueos

    El presidente boliviano aseguró que la medida busca “liberar las carreteras del país” y restablecer el abastecimiento. La decisión fue anunciada tras un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, aunque sectores campesinos y afines a Evo Morales advirtieron que mantendrán las protestas.

    Por 
    Felipe Rivera
    Rodrigo Paz declara estado de excepción en Bolivia tras más de 50 días de bloqueos

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este sábado estado de excepción en todo el país tras más de 50 días de protestas y bloqueos de carreteras, que han afectado el abastecimiento de alimentos, combustibles, insumos médicos y otros productos básicos.

    “He dispuesto la aplicación del estado de excepción para liberar las carreteras del país”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

    En un mensaje televisado, Paz sostuvo que la medida no busca restringir la vida cotidiana de las personas, sino restablecer la normalidad. “Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad”, afirmó.

    El mandatario instruyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas a ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las rutas bloqueadas y garantizar la seguridad de la población.

    Según información difundida por la Presidencia boliviana, la medida no supone la suspensión de derechos, pero sí prohíbe los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos. Además, se dispuso el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía para proteger rutas estratégicas e infraestructura esencial.

    “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, agregó Paz.

    Rodrigo Paz declara estado de excepción en Bolivia tras más de 50 días de bloqueos

    La decisión fue anunciada después de que el Gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para intentar pacificar el país y normalizar las principales rutas. Sin embargo, sectores campesinos de La Paz y grupos afines al expresidente Evo Morales rechazaron el pacto y anunciaron que mantendrán los bloqueos.

    Las movilizaciones comenzaron a inicios de mayo, impulsadas por organizaciones indígenas, campesinas, trabajadores y transportistas que exigen respuestas a la crisis económica que atraviesa Bolivia. Con el paso de las semanas, algunos sectores endurecieron sus demandas y comenzaron a pedir la renuncia del presidente.

    Paz aseguró que su Gobierno agotó las instancias de diálogo antes de decretar la medida. “Durante 50 días no dejamos de dialogar un solo día”, dijo. Además, afirmó que se alcanzaron acuerdos “con la mayoría de los sectores que tenían demandas legítimas”.

    El mandatario acusó que parte de las movilizaciones responden a una estrategia de desestabilización. “Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido”, señaló.

    En la misma línea, denunció que el país enfrenta “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo” y apuntó contra estructuras políticas vinculadas al Chapare, bastión sindical y político de Evo Morales.

    Rodrigo Paz declara estado de excepción en Bolivia tras más de 50 días de bloqueos

    El conflicto ha generado problemas de abastecimiento en distintas regiones del país. Según los antecedentes entregados por las autoridades, los bloqueos han provocado escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades.

    El Gobierno boliviano también reporta al menos 16 fallecidos en el marco de la crisis, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los cortes de ruta. Además, las pérdidas económicas han sido estimadas en cerca de US$3.000 millones.

    Paz anunció además la creación de una comisión especial para las provincias del departamento de La Paz y la convocatoria a un gran acuerdo nacional con líderes políticos, gobernadores, alcaldes, universidades, sectores productivos, trabajadores y organizaciones sociales.

    “A quienes todavía mantienen bloqueos les digo con claridad: todavía están a tiempo de desistir voluntariamente. Si tienen demandas legítimas, las puertas del diálogo seguirán abiertas”, advirtió el mandatario.

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