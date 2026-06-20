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    Pese al alto al fuego: al menos 16 muertos en ataques israelíes en Líbano

    Los bombardeos se registraron en el sur del país, principalmente en la zona de Nabatieh. El Ejército libanés informó además la muerte de un soldado y acusó a Israel de obstaculizar los esfuerzos para restablecer la estabilidad.

    Por 
    Felipe Rivera
    Pese al alto al fuego: al menos cinco muertos en ataques israelíes en Líbano. Imagen referencial. Bilal Jawich

    Al menos 16 personas murieron este sábado en una nueva serie de ataques israelíes contra el sur de Líbano, pese al alto al fuego anunciado el viernes entre Israel y Hezbolá.

    Según informó la Agencia Nacional de Noticias de Líbano (NNA), los bombardeos comenzaron después de la medianoche y se extendieron durante la mañana en más de una docena de localidades, varias de ellas ubicadas en la zona de Nabatieh y sus alrededores.

    La localidad de Arab Salim fue una de las más afectadas. De acuerdo con el medio estatal libanés, tres personas murieron allí tras ataques aéreos israelíes. Otra persona falleció en Deir al Zahrani y una quinta murió luego de que un dron atacara una motocicleta en la entrada de la localidad de Doueir.

    El Ejército libanés informó además que uno de sus soldados murió por “un bombardeo enemigo israelí” en el sur del país, cerca de Nabatieh. La institución acusó que “la continuación de los brutales ataques israelíes tiene como objetivo obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano”.

    Pese al alto al fuego: al menos 16 muertos en ataques israelíes en Líbano

    Los nuevos bombardeos se producen menos de 24 horas después de que medios israelíes y estadounidenses informaran que Israel y Hezbolá habían acordado restablecer el alto al fuego.

    Un funcionario militar israelí afirmó que Hezbolá disparó más de 50 proyectiles contra fuerzas israelíes en el sur de Líbano durante la noche, lo que habría provocado ataques contra “objetivos de Hezbolá”.

    Hasta ahora, el grupo chií libanés no ha reivindicado acciones durante esta jornada ni se ha pronunciado sobre la tregua.

    La tensión volvió a escalar entre la noche del jueves y el viernes, luego de nuevos intercambios de ataques entre ambas partes. Israel afirmó haber atacado posiciones e infraestructura de Hezbolá en el sur de Líbano, mientras que autoridades libanesas reportaron decenas de víctimas durante la jornada previa.

    Según el Ministerio de Salud Pública de Líbano, el viernes fue una de las jornadas más sangrientas de las últimas semanas, con 47 muertos por ataques israelíes en distintos puntos del país, especialmente en el sur.

    Desde el inicio de la ofensiva israelí en Líbano, el pasado 2 de marzo, las autoridades sanitarias libanesas reportan 3.980 personas fallecidas y más de 12.000 heridas.

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