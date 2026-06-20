Gobierno de Bolivia y la Central Obrera alcanzan un acuerdo orientado a la pacificación del país

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firmó este viernes un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) que pone fin a las movilizaciones y medidas de presión impulsadas por el sindicato a nivel nacional, abriendo paso de esta manera a la pacificación del país.

El gobierno altiplánico, que había convocado oficialmente a la dirigencia sindical a reinstalar la mesa de diálogo hoy en la Casa Grande del Pueblo, informó que se alcanzó un acuerdo con la autoridad sindical en el marco de las negociaciones para lograr la paz y la recuperación del territorio, el cual lleva más de un mes de bloqueos y protestas.

“A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito” , afirmó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, al concluir la mesa de diálogo con las autoridades gubernamentales.

Los “cobistas” frenaron el pasado jueves el proceso negociador instaurado un día antes, argumentando no poder dialogar mientras tenían a “compañeros detenidos”. En ese momento, Argollo afirmó que las medidas de presión continuarían vigentes hasta que existiesen avances concretos y que “existiese la voluntad política del gobierno central”.

Sin embargo, todavía quedaría pendiente un acuerdo con los sindicatos de campesinos, afines al expresidente Evo Morales, los cuales mantienen el bloqueo de las carreteras e insisten en la renuncia de Paz a la presidencia.