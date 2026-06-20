Una persona murió y más de 1.700 fueron evacuadas tras incendio que consumió un complejo turístico en República Dominicana

Una persona murió y varias resultaron heridas debido a un incendio de grandes proporciones que se desató el viernes en un lujoso complejo turístico de República Dominicana, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con estas, el fuego se desató alrededor de las 11.00 horas (misma hora de Chile) en el Viva Wyndham Dominicus Beach, un hotel de cuatro estrellas ubicado en la localidad de Bayahibe, en la provincia de La Altagracia, un destino popular para turistas estadounidenses e internacionales en la costa sureste de la isla, como informó CBS News.

En una rueda de prensa celebrada el viernes por la noche, Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) dominicano, informó que una persona falleció y al menos otras nueve resultaron heridas, mientras unos 1.700 turistas debieron ser evacuados del lugar .

Unos 1.700 turistas debieron ser evacuados tras el incendio que afectó al complejo turístico Viva Wyndham Dominicus Beach, en República Dominicana. Imagen redes sociales.

Méndez detalló que tres de los lesionados fueron trasladados a hospitales de la zona y seis recibieron atención médica en el mismo sitio del incidente.

Poco después del siniestro, un funcionario de emergencias de la provincia vecina de La Romana declaró a CBS News que la persona fallecida era una mujer italiana. Más tarde esta fue identificada como Francesca Valentino, de 46 años.

De acuerdo a los informes iniciales, el incendio se originó debido a las “estructuras del techo hechas de palma” y a las condiciones climáticas desfavorables, consignó Reuters.

“Las observaciones preliminares indican que el fuego se propagó rápidamente debido a la naturaleza inflamable de algunas partes de las estructuras del techo, hechas de palma, así como a las condiciones del viento” , indicó el COE.

El mismo organismo añadió que “las actividades turísticas en Bayahibe y sus alrededores no se han visto afectadas y continúan desarrollándose de forma segura y con normalidad”.