SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Una persona murió y más de 1.700 fueron evacuadas tras incendio que consumió un complejo turístico en República Dominicana

    El fuego que afectó al Viva Wyndham Dominicus Beach, un hotel de cuatro estrellas ubicado en la localidad de Bayahibe, dejó al menos nueve heridos. La persona fallecida fue identificada como la turista italiana Francesca Valentino.

    Por 
    Lya Rosen
    Un gran incendio afectó al complejo turístico Viva Wyndham Dominicus Beach en República Dominicana. Captura de pantalla.

    Una persona murió y varias resultaron heridas debido a un incendio de grandes proporciones que se desató el viernes en un lujoso complejo turístico de República Dominicana, según informaron las autoridades locales.

    De acuerdo con estas, el fuego se desató alrededor de las 11.00 horas (misma hora de Chile) en el Viva Wyndham Dominicus Beach, un hotel de cuatro estrellas ubicado en la localidad de Bayahibe, en la provincia de La Altagracia, un destino popular para turistas estadounidenses e internacionales en la costa sureste de la isla, como informó CBS News.

    En una rueda de prensa celebrada el viernes por la noche, Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) dominicano, informó que una persona falleció y al menos otras nueve resultaron heridas, mientras unos 1.700 turistas debieron ser evacuados del lugar.

    Unos 1.700 turistas debieron ser evacuados tras el incendio que afectó al complejo turístico Viva Wyndham Dominicus Beach, en República Dominicana. Imagen redes sociales.

    Méndez detalló que tres de los lesionados fueron trasladados a hospitales de la zona y seis recibieron atención médica en el mismo sitio del incidente.

    Poco después del siniestro, un funcionario de emergencias de la provincia vecina de La Romana declaró a CBS News que la persona fallecida era una mujer italiana. Más tarde esta fue identificada como Francesca Valentino, de 46 años.

    De acuerdo a los informes iniciales, el incendio se originó debido a las “estructuras del techo hechas de palma” y a las condiciones climáticas desfavorables, consignó Reuters.

    “Las observaciones preliminares indican que el fuego se propagó rápidamente debido a la naturaleza inflamable de algunas partes de las estructuras del techo, hechas de palma, así como a las condiciones del viento”, indicó el COE.

    El mismo organismo añadió que “las actividades turísticas en Bayahibe y sus alrededores no se han visto afectadas y continúan desarrollándose de forma segura y con normalidad”.

    Más sobre:República DominicanaIncendioComplejo turísticoViva Wyndham Dominicus BeachBayahibeMuertoHeridosEvacuadosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno de Bolivia y la Central Obrera alcanzan un acuerdo orientado a la pacificación del país

    Unicef afirma que 265 niños palestinos han muerto en Gaza desde inicio de alto el fuego

    Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins

    Minvu solicita al CDE interponer querella contra dos entidades patrocinantes por irregularidades en reconstrucción en El Olivar

    Trump no descarta operativos en Cuba similares a Venezuela e Irán: “Tiene buenas propiedades y una costa preciosa”

    Al menos un muerto y 89 heridos tras choque de dos trenes en la localidad británica de Bedford

    Lo más leído

    1.
    Cancelan abruptamente las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

    Cancelan abruptamente las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

    2.
    Gobierno de Bolivia y la Central Obrera alcanzan un acuerdo orientado a la pacificación del país

    Gobierno de Bolivia y la Central Obrera alcanzan un acuerdo orientado a la pacificación del país

    3.
    Obama inaugura su centro presidencial de Chicago y llama a los estadounidenses a “trabajar juntos por un bien común”

    Obama inaugura su centro presidencial de Chicago y llama a los estadounidenses a “trabajar juntos por un bien común”

    4.
    La Casa Blanca se despide del Air Force One: el nuevo avión presidencial será la aeronave que Catar le regaló a Trump

    La Casa Blanca se despide del Air Force One: el nuevo avión presidencial será la aeronave que Catar le regaló a Trump

    5.
    Mojtaba Jamenei advierte que las negociaciones del acuerdo con EE.UU. “no implicarán la aceptación de la postura del enemigo”

    Mojtaba Jamenei advierte que las negociaciones del acuerdo con EE.UU. “no implicarán la aceptación de la postura del enemigo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins
    Chile

    Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins

    Minvu solicita al CDE interponer querella contra dos entidades patrocinantes por irregularidades en reconstrucción en El Olivar

    Gobierno confirma que 33 niños haitianos han sido localizados tras fuerza de tarea convocada por el Presidente Kast

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental
    Negocios

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental

    La Fiscalía Nacional Económica vuelve a poner bajo la lupa al mercado de los medicamentos

    Fondo estadounidense Apollo Global Management controlará a la chilena Vidrios Lirquén

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas
    Tendencias

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Puro aguante guaraní: Paraguay apela a su ADN clásico para vencer a Turquía y revive en el Mundial
    El Deportivo

    Puro aguante guaraní: Paraguay apela a su ADN clásico para vencer a Turquía y revive en el Mundial

    La Ley Prestianni llega al Mundial: Almirón se cubre la boca y es expulsado en el duelo entre Paraguay y Turquía

    Carlo Ancelotti no se conforma con la goleada de Brasil: “Tenemos que seguir mejorando”

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan
    Cultura y entretención

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    Soulfía presenta nuevo single “pecadorA” junto a Baby Jey: escúchalo aquí

    Una persona murió y más de 1.700 fueron evacuadas tras incendio que consumió un complejo turístico en República Dominicana
    Mundo

    Una persona murió y más de 1.700 fueron evacuadas tras incendio que consumió un complejo turístico en República Dominicana

    Gobierno de Bolivia y la Central Obrera alcanzan un acuerdo orientado a la pacificación del país

    Unicef afirma que 265 niños palestinos han muerto en Gaza desde inicio de alto el fuego

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico