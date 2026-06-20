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    Colombia acusa a Milei de “intervenir” en las elecciones tras su respaldo a De la Espriella

    El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano presentó una nota de protesta ante el Gobierno de Argentina, luego de que su mandatario apoyara abiertamente al candidato ultraderechista, a días del balotaje presidencial.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Abelardo de la Espriella y Javier Milei. Foto: Archivo.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia presentó este viernes una nota de protesta ante el Gobierno de Argentina rechazando las declaraciones de Javier Milei, a quien acusa de “intervenir” en el proceso electoral colombiano a solo dos días del balotaje de las elecciones presidenciales, por su apoyo a Abelardo de la Espriella.

    “El Gobierno de Colombia considera que cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera orientada a favorecer o perjudicar a cualquiera de las candidaturas o campañas participantes constituye una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano”, señaló la cartera a través de un comunicado.

    Para luego agregar: “Este tipo de pronunciamientos desconoce el deber de prudencia, responsabilidad y respeto mutuo que debe orientar las relaciones entre los Estados, especialmente durante el desarrollo de un proceso electoral”.

    Según detalló la Cancillería, el presidente argentino expresó su respaldo al candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, a través de publicaciones en sus redes sociales los días 31 de mayo y 17 de junio, de cara a los comicios que celebrarán en el país este domingo 21 de junio.

    El ministerio, liderado por Rosa Villavicencio, calificó de “actuación impropia” lo sucedido y atribuye las “inadmisibles expresiones agraviantes y descalificaciones difundidas en el marco de la comunicación” al gobierno argentino, en referencia a sus comentarios durante la campaña del candidato oficialista, Iván Cepeda.

    “El Ministerio de Relaciones Exteriores recuerda que, mediante comunicado del 5 de junio de 2026, el Gobierno de Colombia expresó su profunda preocupación y rechazo frente a cualquier pronunciamiento o actuación de actores extranjeros dirigido a favorecer o perjudicar candidaturas, campañas, partidos o proyectos políticos”, detalló la institución.

    De la misma forma, recordó que el principio de no intervención “constituye un fundamento esencial del orden jurídico internacional”.

    El creciente apoyo de Milei al candidato ultraderechista

    Bogotá denunció los mensajes en redes sociales de Javier Milei, fechados el 17 de junio y 31 de mayo, donde el mandatario transandino reiteró su apoyo al abanderado de ultraderecha de cara al balotaje en Colombia.

    “Todo mi apoyo a Abelardo De La Espriella para el 21 de junio”, se leía en el mensaje publicado por Milei en X. El jefe de Estado argentino reveló que “había hablado” por teléfono" con el aspirante y “coincidieron en algo fundamental”: “más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”, puntualizó.

    De la misma forma, tras conocerse el resultado de la primera vuelta electoral, Milei aseguró estar convencido de que, si De la Espriella salía triunfador, “Colombia ingresaría nuevamente al concierto de las naciones libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.

    Más sobre:ColombiaMinisterio de Relaciones ExterioresJavier MileiGobierno de ArgentinaAbelardo de la EspriellaBalotajeElecciones presidencialesMundo

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