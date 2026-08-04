SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    En medio de carrera por la ONU: Bachelet participa en lanzamiento de informe sobre geopolítica de la Cepal

    La exmandataria, que por razones de salud se ausentó de un diálogo de candidatos al organismo multilateral en Montevideo este lunes, la jornada de este martes optó por asistir de manera presencial a la entrega del texto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Santiago.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet.

    En medio de una carrera cuesta arriba por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y afectada por una gripe aguda, la expresidenta Michelle Bachelet participó este martes del lanzamiento de un informe sobre geopolítica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago.

    La otrora dos veces jefa de Estado, que a raíz del cuadro viral se ausentó de un diálogo de candidatos al organismo multilateral en Montevideo este lunes, en esta jornada optó por participar de manera presencial, aunque lo hizo usando un tapaboca “para que no digan que ando contagiando a todo el mundo”, advirtió.

    La exmandataria acudió en su calidad de copresidenta -junto al expresidente de Colombia, Iván Duque- de la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo de la Cepal, responsable del documento titulado “Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”.

    Bachelet y el exlíder colombiano -que también asistió de manera presencial- fueron los encargados de presentar el informe y dar cuenta de los conceptos principales del análisis.

    Preocupación de Bachelet por erosión del multilateralismo

    En su alocución, la también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU se refirió a las “rupturas” globales que fundamentan el texto, entre ellas, la erosión del multilateralismo y la reconfiguración de la gobernanza global, y que reconoció como una que le preocupa especialmente. Esto, por ser uno de los pilares de su cruzada para suceder al portugués António Guterres en el mayor cargo de Naciones Unidas.

    “El sistema multilateral que emergió de la posguerra nunca fue perfecto ni completo, pero siempre aspiró a la universalidad, al predominio de las reglas mutuamente acordadas y el respeto a los derechos humanos. Este sistema está siendo hoy cuestionado”, dijo.

    La expresidenta chilena señaló que lo que se ve surgir a nivel global es “una estrategia argumentada con alianzas selectivas y bloques que compiten entre sí” y que a falta de un actor central para sostener el andamiaje multilateral, “proliferan arreglos paralelos, geometrías variables y formas fragmentadas de gobernanza”.

    Bachelet apuntó entonces al rol que juega el país liderado por Donald Trump en la geopolítica actual, al señalar que “el mundo transita de un sistema unipolar liderado por los Estados Unidos hacia una redistribución progresiva del poder y una competencia multipolar asimétrica marcada por la rivalidad entre Estados Unidos y China y por una distribución más diversificada del poder económico, tecnológico y político, incluyendo a grandes empresas multinacionales”.

    Otra “ruptura” a la que hizo mención Bachelet es el deterioro de las instituciones democráticas “con crecientes restricciones a las libertades civiles y políticas, acompañada de una presente polarización política, desconfianza institucional y mayor apertura social a alternativas no democráticas”.

    Además, dijo que en esto contribuye el avance de la desinformación y la crisis de la verdad “que está minando el debate político y socavando la propia capacidad de las sociedades para construir una lectura compartida de la realidad”.

    La ex jefa de Estado también mencionó entre las “rupturas” el fin de un consenso mundial en torno al cambio climático y la necesidad de abordarlo.

    “Esto no quiere decir que el consenso alguna vez fue absoluto ni que hoy se le haya abandonado por completo, pues muchos países y gobiernos nacionales y subnacionales continúan impulsándolo y profundizando sus agendas climáticas, pero sí ha habido un acuerdo generalizado en torno a este reto que junto con el adecuado manejo de la inteligencia artificial se configuran como uno de los desafíos principales que encara la humanidad en la actualidad y que demandan coordinación y acción colectiva”, destacó.

    Luego de dar luces de algunas de las recomendaciones incluidas en el texto, Bachelet cerró con un mensaje: “A veces magnificamos las diferencias y nos hundimos en las trincheras, distanciándonos de aquellos sin cuyo acuerdo no es posible avanzar proyectos ambiciosos y grandes travesías colectivas. El problema de la democracia es que nos necesitamos los unos a los otros para alcanzar resultados, pero ese también es su gran virtud y su cualidad redentora”.

    Los próximos pasos por la ONU

    La participación de la expresidenta en la actividad de la Cepal aparece como un pequeño paréntesis en medio del trabajo junto a su equipo para afinar la estrategia para enfrentar las próximas etapas de la carrera por la Secretaría General de la ONU.

    Esto, debido a que a fines de la tercera semana de agosto habrá una nueva votación informal del Consejo de Seguridad, que mide las posibilidades de las candidaturas. En el primer straw poll, Bachelet quedó en un virtual cuarto lugar, lo que se buscará revertir en los siguientes sondeos.

    Además, todavía tiene pendiente concretar una cita con Washington, para cerrar la serie de reuniones con las 15 naciones miembro del órgano principal de la ONU. Estados Unidos, de hecho, es parte de los cinco países permanentes del Consejo de Seguridad, y que tienen el poder de vetar su nominación.

    Más sobre:Michelle BacheletCepalONUNaciones Unidas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    José Miguel Insulza: “Bachelet ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast”

    Expertos cuestionan crédito tributario para el financiamiento de enfermedades catastróficas aprobado en la megarreforma

    Gobierno logra despachar a ley la megarreforma, pero guerra entre alcaldes se extenderá al Tribunal Constitucional

    Orrego triunfa en la Suprema y consigue que aseguradora pague por fallido convenio con ProCultura en programa Quédate

    Otra jueza más recurre al TC para congelar en la Suprema su cuaderno de remoción por viajar fuera de Chile con licencia

    Arturo Squella, el desafiante timonel que una vez más incomoda a La Moneda

    Lo más leído

    1.
    Tras ofensiva UDI: INDH defiende contrato por $250 millones con productora y asegura que fue adjudicado mediante licitación pública

    Tras ofensiva UDI: INDH defiende contrato por $250 millones con productora y asegura que fue adjudicado mediante licitación pública

    2.
    Gobierno logra despachar a ley la megarreforma, pero guerra entre alcaldes se extenderá al Tribunal Constitucional

    Gobierno logra despachar a ley la megarreforma, pero guerra entre alcaldes se extenderá al Tribunal Constitucional

    3.
    $250 millones en productora de eventos: UDI presiona por recortes en el INDH, tras decisión de gobierno de mantener organismo

    $250 millones en productora de eventos: UDI presiona por recortes en el INDH, tras decisión de gobierno de mantener organismo

    4.
    Senado aprueba mecanismo de compensación a los municipios y megarreforma es despachada del Congreso

    Senado aprueba mecanismo de compensación a los municipios y megarreforma es despachada del Congreso

    5.
    Kast prepara cadena nacional tras la aprobación de la megarreforma

    Kast prepara cadena nacional tras la aprobación de la megarreforma

    6.
    Megarreforma: gobierno define vetar tres artículos, pero el Congreso le pone otra vez freno a Quiroz

    Megarreforma: gobierno define vetar tres artículos, pero el Congreso le pone otra vez freno a Quiroz

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    ¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena

    ¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza el plazo para pagar la segunda cuota del Permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Comienza el plazo para pagar la segunda cuota del Permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    José Miguel Insulza: “Bachelet ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast”
    Chile

    José Miguel Insulza: “Bachelet ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast”

    Gobierno logra despachar a ley la megarreforma, pero guerra entre alcaldes se extenderá al Tribunal Constitucional

    Orrego triunfa en la Suprema y consigue que aseguradora pague por fallido convenio con ProCultura en programa Quédate

    Expertos cuestionan crédito tributario para el financiamiento de enfermedades catastróficas aprobado en la megarreforma
    Negocios

    Expertos cuestionan crédito tributario para el financiamiento de enfermedades catastróficas aprobado en la megarreforma

    Caso Sartor: querellante afirma que los hermanos Larraín y Michael Clark arriesgan hasta 40 años de cárcel

    Aportes por litio a Corfo se quintuplican en el primer semestre y llegan a casi US$800 millones

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile
    Tendencias

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    La U hace oficial a Tobías Reinhart, su nuevo refuerzo: “Hay que pelear todo”
    El Deportivo

    La U hace oficial a Tobías Reinhart, su nuevo refuerzo: “Hay que pelear todo”

    Alejandro Tabilo enfrentará a expupilo de Nicolás Massú en su estreno en el Masters 1000 de Montreal

    “Colección con exceso de aura”: Colo Colo sorprende y lanza línea de camisetas con la imagen de Vozinha

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Maggie O’Farrell tras Hamnet: luces y sombras de Tierra, su nueva novela que ya prepara su salto al cine
    Cultura y entretención

    Maggie O’Farrell tras Hamnet: luces y sombras de Tierra, su nueva novela que ya prepara su salto al cine

    La Oreja de Van Gogh agota entradas de su primera fecha y suma segundo show en el Movistar Arena

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”

    Avanzan conversaciones entre Irán y Omán para reabrir el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Avanzan conversaciones entre Irán y Omán para reabrir el estrecho de Ormuz

    Rusia lanza más de 30 misiles balísticos contra Kiev en un nuevo ataque a gran escala sobre la capital ucraniana

    Gobierno de Trump cancela la visa de la embajadora de Brasil en medio de una disputa diplomática

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”
    Paula

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”