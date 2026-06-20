A qué hora y dónde ver a Deportes Copiapó vs. Universidad Católica en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Copiapó vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana Deportes Copiapó recibe la visita de Universidad Católica por la Copa Chile, en el marco de la tercera fecha del Grupo B.

El debut de los Cruzados llega tras el término de la primera rueda del campeonato nacional, donde el equipo va en segundo puesto como escolta de Colo Colo.

Cuándo juega Copiapó vs. UC

El partido de Deportes Copiapó contra la Universidad Católica es este sábado 20 de junio, a las 15:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Coquimbo para este compromiso.

Dónde ver a Copiapó vs. UC

El partido de Deportes Copiapó contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.