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    Orrego defiende remodelación en Baquedano y afirma que no fue pensada para aumentar la velocidad de los automovilistas

    El gobernador de la RM abordó los resultados de un estudio que reveló que disminuyó la velocidad de desplazamiento en el eje Alameda con la eliminación de la rotonda.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Tras varios meses de remodelaciones, este año la Plaza Italia estrenó una nueva imagen, en el marco del proyecto Nueva Alameda. El sector ahora cuenta con más áreas verdes, tiene monumentos al general Manuel Baquedano y a Gabriela Mistral, y ya no está la clásica rotonda, que fue reemplazada por vías continuas.

    Un estudio de la Universidad Diego Portales analizó los impactos de la remodelación sobre las velocidades de circulación, y reveló que la velocidad relativa cayó un 67%: los vehículos que antes circulaban a un 80% de la velocidad máxima permitida hoy lo hacen a un 26%.

    Considerando el actual escenario del eje, expertos aseguran que “las personas más afectadas” son los automovilistas que transitan en las cercanías de Plaza Baquedano durante el horario punta de la mañana.

    Al respecto, el gobernador de la Región Metropolitana y uno de los principales impulsores del plan Nueva Alameda, Claudio Orrego, señaló que las renovaciones forman parte de un “proyecto de intervención integral en la ciudad que establece una priorización de los peatones, del transporte público y de los ciclistas”.

    Nunca se pensó que esto aumentara la velocidad de los automovilistas. Una ciudad que tenga menos velocidad de los automovilistas en la medida que haya flujo, no necesariamente es un problema, porque aumenta también la seguridad, sobre todo en una zona donde hay muchísimo peatón y donde había muchísimos accidentes”, sostuvo.

    El gobernador defendió las modificaciones, aunque recalcó que “la exigencia de tener solamente dos pistas desde oriente hacia poniente fue una exigencia de la Municipalidad de Providencia. Nosotros no estuvimos de acuerdo”.

    No obstante, destacó que las modificaciones representan “un tremendo aporte a la ciudad que no puede ser opacado simplemente por un dato específico en hora punta en materia de vehículos particulares”.

    En ese sentido, hizo un llamado a “darle tiempo” a los cambios. “Se está redirigiendo el tránsito en Santiago, se está fortaleciendo el transporte público, que es muy intenso en ese lugar (...) ha sido un tremendo aporte para recuperar la ciudad para las personas”.

    En esa línea, aseguró que “no hay ninguna reevaluación en curso” respecto a alguna eventual modificación en las pistas. “No creo que sea el momento de evaluar, todavía es el momento de implementar”, sostuvo.

    Más sobre:Claudio OrregoPlaza ItaliaBaquedanoAutomovilistas

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