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    Illapu cerrará su gira de celebración “55 años historia viva” en el Teatro Caupolicán

    El histórico conjunto se presentará el próximo viernes 4 de diciembre en el recinto de la calle San Diego. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.

    Por 
    Equipo de Culto
    David Vega Regollo

    Illapu, una de las bandas Chilenas más importantes de la escena musical ha anunciado que dará cierre su gira de celebración de 55 años de historia en el mítico Teatro Caupolicán, lugar que ha sido testigo de grandes, históricas e inolvidables jornadas de su extensa trayectoria artística.

    La gran fiesta de cierre se realizará en Santiago el día Viernes 4 de Diciembre, luego de un extenso recorrido que iniciará en Octubre visitando las ciudades de Puerto Montt, Temuco, Concepción, Talca, Viña del Mar, La Serena, Copiapó y Antofagasta.

    “HISTORIA VIVA”, es una nueva gira que promete convertirse en uno de los grandes hitos musicales del año y que recorrerá las canciones de su amplio repertorio, trayendo de regreso valiosas y queridas canciones y a su vez aquellas que han marcado a múltiples generaciones, en un espectáculo lleno de fuerza, identidad y emoción colectiva, pensado para cantar, recordar y volver a sentir junto a miles de personas.

    Con una puesta en escena especialmente creada para esta Gira, Illapu presentará un concierto con aquellas melodías que siguen habitando profundamente la memoria y el corazón de Chile, en una experiencia que unirá al público en torno a la música, la historia y el reencuentro.

    Una nueva cita en el Teatro Caupolicán, para ser testigos del fin de fiesta de una Gira histórica que celebrará el legado vivo de una de los grupos más importantes de la música latinoamericana. Un recorrido por Chile para celebrar una historia que sigue más viva que nunca, un reencuentro para agradecer a todas las voces que han hecho de sus canciones su propia historia, una experiencia con los sonidos y las melodías de un repertorio histórico, único e inolvidable!!!

    La entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.

    Más sobre:Illapu55 años historia vivaTeatro CaupolicánConciertosMúsicaMúsica Culto

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