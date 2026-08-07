En medio del fenómeno Vozinha: “futbolista” nigeriano se ofrece a Colo Colo con una inusual propuesta
Olaogun utiliza sus redes sociales para solicitar una prueba de siete días en el Cacique.
El fenómeno Vozinha sigue sumando repercusión internacional. Richard Oluwamayowa pide una oportunidad en Colo Colo. El nigeriano utilizó sus redes sociales para ofrecerse al Cacique y solicitar una prueba de siete días. El influencer, conocido como Olaogun, publicó un mensaje dirigido al club acompañado de un video con algunas de sus jugadas.
“Hola Colo-Colo, no estoy pidiendo un contrato. Estoy pidiendo siete días a prueba para mostrar lo que puedo hacer. Si no soy lo suficientemente bueno, me iré sin resentimientos. Soy rápido, directo y trabajo más duro que nadie”, escribió en su cuenta de X.
No es la primera vez que el africano utiliza esta estrategia. Anteriormente realizó publicaciones similares dirigidas al Bournemouth de Inglaterra y al Leganés de España. El objetivo siempre es el mismo: conseguir una prueba.
De acuerdo con su cuenta de LinkedIn, la experiencia de Oluwamayowa en el fútbol se remite a su formación en Lead City Football Academy, en Nigeria. Actualmente tiene 22 años.
La publicación surge en medio de la repercusión internacional que ha tenido Colo Colo tras el fichaje de Vozinha, situación que ha aumentado la exposición del equipo que dirige Fernando Ortiz. De hecho, Olaogun realizó su pedido a través de una publicación referente a la presentación del guardameta.
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