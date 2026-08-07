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    Política

    Citas en la casa de Quiroz y Carter y los otros episodios no contados de la tramitación de la megarreforma

    Durante los meses en que se discutió la iniciativa del gobierno de Kast hubo varios episodios que pasaron desapercibidos, entre ellos, reuniones en la casa del senador como lugar de acercamientos entre Quiroz y la oposición, y conversaciones reservadas entre el propio ministro con Paulina Núñez, para la conformación de una mesa técnica.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    4 AGOSTO 2026 MINISTROS CLAUDIO ALVARADO YJORGE QUIROZ, DURANTE PUNTO DE PRENSA POSTERIOR A VOTACION DE LA LEY DE RECONSTRUCCION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Cuando inició la tramitación de la megarreforma económica del gobierno del Presiente José Antonio Kast, hubo dos voces que se proyectaron de inmediato como claves para La Moneda en la oposición: los senadores Pedro Araya (PPD) y Paulina Vodanovic (PS), figuras que públicamente empujaron, al inicio, entendimientos con el Ejecutivo, a contrapelo de la decisión de la mayoría de su sector.

    Entre los dirigentes de la derecha lo entendieron así e intentaron jugar un rol en el acercamiento con ambos parlamentarios. Hoy, a días de la aprobación de la iniciativa de Palacio, en el oficialismo destacan particularmente el papel que jugó el senador Rodolfo Carter, electo en cupo del Partido Republicano.

    El exalcalde de La Florida aprovechó sus redes. Con Pedro Araya mantiene una relación cercana desde hace años, por lo que un día, cuando iniciaba el empedrado camino de la megarreforma, invitó al senador por Antofagasta a su domicilio.

    El tema es que no fueron los únicos presentes en la comida organizada por el senador por la Araucanía. Esa jornada, en la casa de Carter, además de Araya hubo otro invitado especial: el ministro de Hacienda, y padre del proyecto, Jorge Quiroz.

    La idea, transmiten conocedores del encuentro en casa de Carter, era que Araya con Quiroz se conocieran, en un hito que marcó el inicio de una relación política mirada con recelo en el resto de la oposición.

    Esto porque el senador del PPD logró asumir un papel incómodo para la izquierda y centroizquierda, debido a sus diversos descuelgues en momentos de votaciones claves de la megarreforma económica que su sector denominó como la “madre de todas las batallas”.

    Araya se abstuvo en la votación en general de la iniciativa cuando esta pasó por el Senado el 24 de junio y fue protagonista de las negociaciones para bajar los años de la invariabilidad tributaria. Este martes, en la misma línea, fue el único de su sector en votar a favor del informe de la comisión mixta del proyecto, con lo se selló el éxito para La Moneda.

    El senador PPD, en todo caso, no habría sido el único de la oposición en acudir a la casa de Rodolfo Carter durante la tramitación de la megarreforma. También apuntan a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, aunque ella lo descarta.

    Quiroz también puso la casa

    Carter no fue el único anfitrión. Como es habitual en política, muchas veces hay procesos claves que se terminan resolviendo fuera de La Moneda o el Congreso.

    La tramitación de la megarreforma no fue la excepción. Un episodio que recuerdan en el oficialismo fue cuando el proyecto pasó de la Cámara al Senado.

    Por esos días, la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), le pidió un encuentro al ministro Jorge Quiroz.

    El titular de Hacienda, empoderado tras sortear los embates de los diputados opositores, le dijo que sí, que podría recibirla en su domicilio de Las Condes.

    Allí estuvieron unas dos horas y se dio luz verde a uno de los hitos de la megarreforma, cuando Núñez, en calidad de presidenta del Senado, convocó a una mesa de trabajo que incluyó a La Moneda, los partidos oficialistas y las tiendas de la oposición.

    Convencer a Quiroz de formar esta mesa no fue fácil. El ministro es un reconocido pragmático, que no le incomoda sacar su proyecto emblema por un solo voto. Por esas fechas -inicios de julio-, además, el secretario de Estado era defensor de una metodología de negociación con propuestas por escrito, más que una mesa de conversación política.

    “La política es de valientes”

    Núñez y Quiroz participaron de otro de los momentos claves de la tramitación de la megarreforma.

    Ambos se reunieron en la oficina de la presidenta del Senado, para recibir por primera vez a un actor distinto del PPD, el senador Ricardo Celis.

    El jefe de bancada de senadores del PPD, Ricardo Celis, dio a conocer el acuerdo junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

    El parlamentario aceptó la invitación, a contrapelo de los diversos cuestionamientos que surgieron en la oposición, por esos días, a los que negociaran con Quiroz.

    La idea de Celis fue entregar la propuesta del PPD. Luego, una vez que se selló el acuerdo con el gobierno, el legislador le transmitió a Núñez, luego de que ella le agradeciera acceder a un consenso: “La política es de valientes”.

    Su comentario a la parlamentaria de RN surge hasta hoy en las conversaciones de la derecha. Esto, porque si bien Celis y el PPD lograron incidir en bajar de 25 a 10 años la invariabilidad tributaria, luego se bajaron de las tratativas con La Moneda debido a que Quiroz incluyó en la tramitación la rebaja del impuesto corporativo al 22%, ítem no considerado en las negociaciones.

    Más sobre:MegarreformaRodolfo CarterPedro ArayaPaulina VodanovicJorge QuirozPaulina Núñez

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