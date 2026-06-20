Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Suecia en TV y streaming

Este fin de semana Países Bajos se mide contra Suecia por el Mundial 2026, en el marco de la segunda Fecha del Grupo F.

La Naranja Mecánica viene de empatar a 2 contra Japón en el debut, mientras que los escandinavos vienen de dejar un marcador 5-1 ante Túnez.

Cuándo juega Países Bajos vs. Suecia

El partido de Países Bajos contra Suecia es este sábado 20 de junio, a las 13:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos.

Dónde ver a Países Bajos vs. Suecia

El partido de Países Bajos contra Suecia se transmite en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.