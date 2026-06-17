Argentina y Perú disparan sus exportaciones a China y EE.UU., mientras Chile crece bajo el promedio regional

Las exportaciones de Chile crecieron 13,8% interanual en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La cifra aceleró el ritmo registrado en el promedio de 2025 (11,6%), pero quedó por debajo de los avances de países vecinos como Perú y Argentina, según el informe “Estimaciones de las tendencias comerciales: América Latina y el Caribe”, actualización del primer trimestre.

El resultado de Chile se dio en un contexto de aceleración generalizada del comercio regional. El organismo calculó que el valor de las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentó 15,7% interanual en el primer trimestre de 2026, tras crecer 7,8% en 2025.

En el caso de Sudamérica, la subregión a la que pertenece Chile, las exportaciones avanzaron 13,2% interanual, tras subir 7,2% en 2025, de acuerdo con el mismo informe.

Fuerte alza de envíos chilenos a Europa, pero más tibio a China

La tabla del informe del BID permite comparar el desempeño de Chile con el resto de Sudamérica en el primer trimestre de 2026 frente a igual período de 2025.

Según esos datos, Bolivia lideró la subregión con un alza de 100,2%, seguida por Perú (33,5%), Paraguay (19,7%), Argentina (16,9%) y Colombia (15,5%).

Chile se ubicó en el sexto lugar, apenas por encima del promedio sudamericano (13,2%) y por delante de Uruguay (9,9%), Brasil (7,1%) y Ecuador (1,0%).

Venezuela fue el único país de la subregión con una variación negativa (-8,7%).

Las ventas de Chile a Asia, excluyendo a China, crecieron 33,5% interanual en el trimestre, mientras que los envíos a la Unión Europea subieron 18,8% y los dirigidos a China, 9,3%.

En contraste, las exportaciones chilenas a Estados Unidos avanzaron solo 4,0% y las destinadas al resto de Sudamérica, 6,2%.

Valor de las exportaciones chilenas creció 13,8% en el primer trimestre, según el BID. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

El BID precisó además qué peso tuvo cada destino en el crecimiento total de las exportaciones chilenas, medido en puntos porcentuales (pp) de aporte a la variación de 13,8%:

“Asia fue el principal responsable del incremento: China contribuyó 3,4 pp y el resto de Asia 6,3 pp, acumulando entre ambos casi el 70% de la expansión. Los envíos a la Unión Europea y a Estados Unidos también crecieron, aunque con aportes más moderados (1,8 pp y 0,6 pp, respectivamente)”.

Sobre los productos que explicaron el alza, el organismo fue específico: “La minería (en particular el cobre, el oro y el litio) explicó la mayor parte del aumento en el valor de los envíos, impulsada por la mejora en los precios de los metales”.

El litio estuvo entre los productos exportados con mejor desempeño, según el BID. eJORGEVILLEGAS

Por qué Perú y Argentina crecieron más

El BID atribuyó el mejor desempeño de Perú, que registró “el segundo mayor crecimiento de la subregión”, también a Asia.

Según el organismo, las exportaciones peruanas hacia Asia, excluyendo a China, crecieron 44,0% interanual y las dirigidas a China, 42,0%; los envíos a Estados Unidos avanzaron 24,2% y los a la Unión Europea, 9,8%, mientras que hacia el resto de ALC cayeron 0,2%.

En términos de aporte al crecimiento total de 33,5% (medido en puntos porcentuales, pp), China contribuyó con 15,3 pp y el resto de Asia, con 8,0 pp; Estados Unidos y la Unión Europea aportaron 2,7 pp y 1,1 pp, respectivamente.

En materia de productos, el informe indicó que “se destacó la expansión del oro seguido por los minerales de cobre y sus concentrados, ambos impulsados por la mejora en los precios internacionales”.

En el caso de Argentina, que pasó de crecer 9,3% en 2025 a 16,9% en el primer trimestre de 2026, el informe muestra que sus exportaciones a China se dispararon 86,0% interanual y las a Estados Unidos, 41,0%; los envíos a Asia, excluyendo China, crecieron 40,4% y los a la Unión Europea, 28,6%.

Valor de las exportaciones de Argentina a Estados Unidos se disparó 41% según el BID. En la imagen, Javier Milei y Donald Trump.

Hacia el resto de América Latina y el Caribe, en cambio, cayeron 8,7%. En términos de aporte al crecimiento total (en puntos porcentuales), el BID precisó que “China contribuyó 9,7 pp y el resto de Asia, 6,1 pp; mientras que los envíos a Estados Unidos y la Unión Europea aportaron 3,9 pp y 2,8 pp, respectivamente”.

El organismo agregó que las ventas argentinas hacia el resto de Sudamérica, en particular a Chile y Brasil, además de las dirigidas al resto del mundo, se contrajeron en el trimestre. Los productos que más contribuyeron al alza argentina fueron el trigo, el oro y las semillas y aceite de girasol.

El cobre, entre los precios que más subieron

El informe del BID dedicó un apartado a la “reconfiguración sustancial” de los precios de los productos básicos exportados por la región durante los primeros meses de 2026. El cobre fue uno de los que mostró mayor dinamismo: el organismo estimó que su precio acumuló un alza de 26,8% interanual entre enero y abril de 2026, “profundizando el incremento de 14,4% registrado en el promedio de 2025”.

Según el BID, la cotización del cobre se mantuvo elevada por una combinación de factores. Por el lado de la oferta, la interrupción de las exportaciones de azufre desde Medio Oriente, insumo crítico para el procesamiento del mineral, encareció los costos de refinación; a esto se sumaron disrupciones operativas en minas de gran envergadura en Asia y Sudamérica, que limitaron el crecimiento de la producción, y la incertidumbre sobre eventuales aranceles de Estados Unidos a las importaciones de cobre refinado, que incentivó la acumulación preventiva de inventarios.

El cobre es el principal producto de exportación de Chile y China, el mayor comprador mundial del metal rojo.

Por el lado de la demanda, el organismo destacó “el dinamismo de sectores vinculados a la transición energética” (expansión de capacidad renovable y redes eléctricas) junto con la infraestructura de centros de datos para inteligencia artificial, factores que, según el informe, “continúa siendo un motor estructural” para el metal.

El oro fue el commodity con el mayor incremento entre los productos relevantes para la región, con un alza de 63,9% interanual en enero-abril de 2026, tras subir 44,1% en 2025 y 22,9% en 2024.

El petróleo, en tanto, revirtió su tendencia contractiva de 2025 y subió 12,2% interanual en el mismo período, a raíz del shock de oferta provocado por la guerra en Irán, desencadenada en marzo de 2026. Entre los productos agrícolas, el café cayó 21,1% y el azúcar, 24,2%, mientras que la soja subió 10,1%, según el mismo reporte.

Perspectivas optimistas

El BID advirtió que, pese a la aceleración exportadora, “el panorama continúa marcado por una alta imprevisibilidad”.

El organismo señaló que la escalada del conflicto en Irán impacta en la región principalmente a través de los precios de los productos básicos, con efectos diferenciados: para los países importadores netos de energía y alimentos implica un deterioro de los términos de intercambio, mientras que para los exportadores sudamericanos de metales, hidrocarburos y productos agropecuarios representa “un impulso significativo” sobre el valor de sus ventas externas, aunque con el riesgo de que el alza del petróleo encarezca los fertilizantes y el transporte y erosione parte de esas ganancias.

El informe agregó que, según su índice de pronóstico instantáneo (LATNI), la tasa de variación interanual de las exportaciones de la región para abril se ubicaría entre 22% y 28%, lo que indicaría una nueva aceleración respecto de los meses previos.