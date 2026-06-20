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    Reseña de libros: de los cuentos inéditos de Raúl Ruiz a la Odisea en novela gráfica

    Un volumen de relatos del cineasta de Palomita blanca, inspirado en su infancia en Quilpué y atravesado de imaginación y humor; un ambicioso ensayo de Susan Neiman en torno al mal en el pensamiento moderno, y el poema épico de Homero en formato cómic y estética futurista, en las lecturas de la semana.

    Andrés GómezPor 
    Andrés Gómez
    Archivo Histórico / Cedoc Copesa

    Corazón de carne y hueso, de Raúl Ruiz (UDP)

    Un pueblo donde todos los habitantes son el doble de alguien, desde la boletera del teatro, igualita a González Videla, hasta los vecinos del bar que parecen imitadores de cantantes o futbolistas. Incluso, un periodista que va de visita termina confundiendo sus rasgos con los de un personaje popular. La ciudad de los parecidos abre este conjunto de cuentos que Raúl Ruiz comenzó a escribir en 1975, en Francia, y donde evoca el Quilpué de su infancia. En ellos la memoria, la imaginación y la fantasía a veces desopilante crea un mundo extraordinario: un pueblo que remite a los años 50, habitado por personajes de provincia, y movido por la lógica del sueño o el absurdo. Allí un congreso de curas, dedicado a la muerte, y otro de laicos dedicado a la salud, compiten como si se tratara de una gincana macabra; Beethoven se pasea por sus calles; Edipo aparece reencarnado en el Cara de Sueño y el Rey de las Sandías, y un un aviador de 9 años emprende una aventura entre las nubes para salvar a un cordero resfriado que va en un globo erostático. Ruiz ofrece acá un surrealismo criollo, inventivo, pícaro y risueño, atravesado de humor negro.


    El mal en el pensamiento moderno, de Susan Neiman (Debate)

    ¿Una historia del pensamiento en torno al mal puede ayudar a reflexionar sobre el presente?, se pregunta Susan Neiman. Especialista en filosofía moral y política, reconocida por su libro Izquierda no es woke, Neiman entrega un ambicioso y monumental ensayo que parte de una tesis controversial: el problema del mal es la fuerza motora del pensamiento moderno. Es decir, la pregunta filosófica más importante no sería epistemológica sino ética; no tanto qué puedo conocer, sino cómo puede tener sentido un mundo gobernado por el sufrimiento y el mal. El mal vuelve ininteligible el mundo, y ante ello se abren dos caminos: la moralidad exige volverlo inteligible, como piensan Rousseau y Hannah Arendt, o más bien exige no hacerlo, como postulan Voltaire y Adorno. Así, Neiman despliega una historia alternativa de la filosofìa, de Leibniz y Hegel a John Rawls. Parte con el terremoto de Lisboa de 1755, una tragedia con miles de muertos que impactó a la Ilustración europea, y sigue con Auschwitz, que dejó en silencio a los filósofos contemporáneos. La autora revisa también el modo cómo ha cambiado nuestra concepción del mal y la delgada línea entre explicarlo y justificarlo.

    Odisea, adaptación de Seymour Chwast (Planeta Cómic)

    Proteo, el sirviente de Poseidón, saca la cabeza del agua. Con escafandra y aletas, Proteo le da la noticia a Telémaco: Ulises, su padre, está vivo. “Calipso lo tiene prisionero en Ogigia”, le dice. Eufórico, Telémaco se sube a su nave espacial y vuela a casa para hacer planes. En tanto, los pretendientes de Penélope, su madre, lo sentencian a muerte. Y Ulises, que lleva siete años prisionero, le pide ayuda a Atenea para escapar. El diseñador Seymour Chwast adapta el poema de Homero a la novela gráfica con humor, audacia y un lenguaje visual contemporáneo. La historia es la misma: tras la caída de Troya, Ulises busca volver a Ithaca y en su camino se enfrenta con el cíclope, Circe y las sirenas. La edición brilla por su estética y narración visual: el artista ofrece una versión futurista, pop y rockera de la Odisea.

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