Balance por sistema frontal en el norte del país: 25 mil clientes sin luz, seis familias damnificadas y 3 mil aislados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dio a conocer la noche de este jueves un nuevo balance sobre las afectaciones del sistema frontal que afecta a la zona norte del país, específicamente en las regiones comprendidas entre Arica y Parinacota y Coquimbo.

La directora del organismo, Alicia Cebrián, comenzó su informe refiriéndose a la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para las próximas horas en dichas regiones.

Es así que señaló que se mantiene el pronóstico de precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en sectores de la precordillera y cordillera de Atacama hasta la mañana de este viernes 14 agosto, y precipitaciones con menor intensidad del tipo nieve en la cordillera de Coquimbo.

“Adicionalmente, se prevén tormentas eléctricas en zonas entre Coquimbo y Biobío hasta el sábado 15 de agosto, asociados a esta área de inestabilidad” . añadió.

Cebrián además indicó que la DMC señaló que se comienza a desarrollar una baja segregada en el océano frente a las costas de la zona norte, que afectará entre Coquimbo y O’Higgins desde la tarde del domingo 16 de agosto, alcanzando hasta la región de Antofagasta el lunes 17 con precipitaciones y vientos.

Ante este pronóstico, la autoridad solicitó a la ciudadanía “que no se exponga de manera innecesaria a situaciones de riesgo, se mantenga atenta a las condiciones del tiempo y que, en caso de solicitarse una evacuación, siga las instrucciones de las autoridades”.

Balance tras monitoreo en zona norte

La directora de Senapred también se refirió al monitoreo del evento meteorológico de la zona norte, indicando que la Superintendencia Eléctrica y Combustible reportó que entre la regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo se encuentran cerca de 25.000 clientes sin suministro eléctrico.

En la Región de Tarapacá, en tanto, se reportan tres familias damnificadas en la comuna de Alto Hospicio y otras tres en Iquique.

Además informó que la ruta A616, que conecta la ciudad con Iquique, se encuentra cerrada como medida de precaución.

Asimismo, en la Región de Antofagasta se reportan más de 16.000 clientes sin electricidad, producto de una falla de transmisión y se registran problemas de conectividad en diversas rutas interiores. Además, los vuelos de esta región fueron desviados al aeropuerto de Calama por las condiciones meteorológicas.

Cebrián también señaló que en la Región de Atacama los trabajos de preparación por parte del sistema regional, junto a las obras de mitigación en el territorio, terminaron atenuando los efectos del evento meteorológico en distintos sectores.

“Es importante destacar que permanecen 3.000 personas aisladas en el sector de Valle del Tránsito, comuna de Alto del Carmen. Personal municipal ya se encuentra desplegada evaluando las afectaciones” , detalló sobre la situación en esta zona.

Para terminar notificando que los complejos fronterizos San Francisco y Pircas Negras están cerrados de manera preventiva.