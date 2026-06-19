Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

Un estudio masivo, que analizó la salud de más de 9 millones de adultos, descubrió un común denominador en las personas que desarrollaron una enfermedad cardíaca o eventos cardiovasculares graves a lo largo de su vida.

Publicada en la revista del Colegio Americano de Cardiología en 2025, la investigación reveló que existen cuatro principales factores de riesgo para este tipo de afecciones : todas las personas que habían tenido un infarto o accidente cerebrovascular (ACV) presentaban al menos uno de ellos.

Según los resultados, estos factores predijeron en un 99% los eventos cardiovasculares como cardiopatía, insuficiencia cardíaca o ACV en los pacientes, hombres y mujeres adultos, originarios de Corea del Sur y Estados Unidos.

Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio Tendencias / La Tercera

Los 4 factores de riesgo para infarto y accidente cerebrovascular

De acuerdo al estudio, los pacientes que desarrollaron una enfermedad cardíaca o sufrieron un evento cardiovascular grave presentaron al menos uno de estos cuatro factores principale s:

Presión arterial alta (≥120/80 mm Hg o en tratamiento). Colesterol alto (≥200 mg/dL o en tratamiento). Niveles de azúcar en sangre altos (≥100 mg/dL, diagnóstico de diabetes o estar en tratamiento). Tabaquismo (pasado o presente).

De los cuatro, la hipertensión fue el factor de riesgo que más se repitió en quienes padecieron eventos cardiovasculares. Más del 93% de las personas que sufrieron un infarto, derrame cerebral o insuficiencia cardíaca padecía hipertensión previamente.

Los autores del estudio destacaron que conocer esta información es vital para proteger a los pacientes de enfermedades graves, mediante la prevención.

“El objetivo ahora es esforzarnos más por encontrar maneras de controlar estos factores de riesgo modificables, en lugar de desviarnos del camino persiguiendo otros factores que no son fácilmente tratables y que no son causales” , dijo el Dr. Philip Greenland, autor principal del estudio y profesor de cardiología de la Universidad Northwestern.

Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio Tendencias / La Tercera

Dentro de la población analizada, habían personas adultas y adultas jóvenes. E incluso en menores de 60 años, que suelen ser el grupo demográfico con menos riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, más del 95% de los infartos o ACV estaba vinculado a alguno de los factores de riesgo preexistentes.

“Creemos que el estudio demuestra de manera muy convincente que la exposición a uno o más factores de riesgo subóptimos antes de que se produzcan estos eventos cardiovasculares es de casi el 100 %”, concluyó el Dr. Green.