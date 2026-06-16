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    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    No se trata de “comprar mucho” o de aprovechar las ofertas de una ocasión específica, sino que de un patrón persistente que genera consecuencias y malestar. La Decana de la Escuela de Psicología UAI, Claudia Cruzat, explica en qué consiste y cuándo es necesario acudir a un profesional.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista. Foto: referencial.

    Seguramente, en más de una oportunidad has escuchado a alguien denominarse a sí mismo como un “comprador compulsivo”, después de que revisara una serie de ofertas en Internet o haya pasado varias horas de su tarde en un centro comercial.

    Es habitual oír esa expresión a modo de “broma”, en referencia a gastos excesivos ocasionales, como los que podrían darse durante una temporada de descuentos.

    Sin embargo, las compras compulsivas son un problema de salud mental real, el cual puede tener múltiples consecuencias en la vida personal, familiar y financiera, por mencionar solo algunas aristas que podrían verse afectadas.

    El trastorno de compra compulsiva (TCC) se caracteriza por la presencia de pensamientos y comportamientos de compra excesivos, los cuales provocan malestar o deterioro funcional.

    Las personas con esta afección tienen dificultad para controlar sus impulsos de comprar, hasta el punto en que pueden aparecer síntomas de tensión o ansiedad antes de hacerlo, según detalla una revisión publicada en la revista científica World Psychiatry en 2007.

    Luego, una vez que lo hacen, sienten una sensación de alivio. No obstante, posteriormente, suelen experimentar sentimientos de culpa.

    No se trata de “comprar mucho” o de aprovechar las ofertas de una ocasión específica, sino que de un patrón persistente que genera consecuencias y malestar.

    Hasta el momento, el TCC no ha sido incluido como diagnóstico independiente en los principales manuales que utilizan los terapeutas, como el DSM-5 o el ICD-11.

    No obstante, la compra compulsiva sí es reconocida en la literatura clínica y de investigación.

    Múltiples especialistas han alertado sobre sus consecuencias y la necesidad de tratarlo, mientras que algunos han propuesto directrices específicas para clasificarlo oficialmente en los manuales profesionales.

    A continuación encontrarás en qué consiste, cuáles son los principales síntomas y cuándo es necesario acudir a un profesional.

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista. Foto: referencial.

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cuáles son sus causas

    La Decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y Doctora en Investigación en Psicoterapia, Claudia Cruzat, dice a La Tercera que hay dos elementos clave que se deben considerar: la intención asociada a la compra y las consecuencias.

    “Se presenta un sentido de urgencia, una necesidad imperiosa de comprar en la que muchas veces está la sensación de pérdida de control. Esto aparece de manera repetitiva y genera consecuencias negativas. Si te produce dificultades familiares o económicas, si estás escondiéndolo o si te avergüenza, por ejemplo, estamos hablando de un problema psicológico que requiere ayuda”.

    La especialista afirma que no hay una única causa. Más bien, se trata de un fenómeno multifactorial.

    “Puede estar asociado a dificultades en la regulación emocional, ansiedad, depresión, baja autoestima, impulsividad, estrés, historia de trauma o carencias emocionales (...) También influyen factores culturales y ambientales: acceso fácil al crédito, compras online, publicidad personalizada, redes sociales, ofertas permanentes y sistemas de pago muy inmediatos”.

    Para las personas con esta afección, muchas veces no tiene mayor importancia el objeto adquirido, sino la sensación momentánea de satisfacción o de llenar un vacío emocional.

    “La compra opera como una estrategia de regulación emocional: la persona lo hace para calmar angustia, vacío, estrés o inseguridad. El problema es que el alivio dura poco y luego aparecen culpa, deuda o conflicto, lo que puede reactivar el ciclo”.

    Cruzat explica que el ciclo suele manifestarse de la siguiente manera: malestar emocional → urgencia por comprar → alivio o excitación breve → culpa, vergüenza o deuda → nuevo malestar → nueva compra.

    “Se parece mucho al de otras conductas compulsivas. Aparece tensión o malestar, la compra produce alivio momentáneo, pero luego vienen culpa, ocultamiento o problemas financieros. Ese malestar posterior puede volver a empujar a la persona a comprar”.

    Una investigación publicada en la revista Addiction en 2016 revisó 40 estudios realizados en 16 países distintos, lo que sumó una muestra de 32.000 participantes. Según el metaanálisis, se estima que alrededor de un 5% de los adultos presenta conductas asociadas con el TCC. Otros trabajos también han presentado resultados similares.

    Sin embargo, se presume que la cifra podría ser más alta, debido a factores como la reticencia de muchas personas a admitir este problema o a que lo normalizan como un mero interés en comprar.

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista. Foto: referencial.

    Cuáles son los principales síntomas del trastorno de compra compulsiva

    Los síntomas más frecuentes del TCC son los siguientes:

    • Preocupación excesiva por comprar
    • Urgencia por adquirir productos
    • Dificultad para resistir el impulso
    • Compra de objetos innecesarios o que no se usan
    • Ocultamiento de compras
    • Culpa o vergüenza posterior
    • Endeudamiento y conflictos familiares

    La Decana de la Escuela de Psicología UAI precisa que también puede expresarse sin que la persona compre todos los días. Por ejemplo, puede destinar muchas horas a mirar productos, planificar compras, comparar precios o fantasear con adquirir un artículo.

    Por lo tanto, no solo invierten su dinero, sino que también dedican su tiempo y planificación a las compras o a actividades relacionadas a estas.

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista. Foto: referencial.

    Cuáles son las señales de alerta del trastorno de compra compulsiva y cuándo es necesario acudir a un profesional

    Cruzat afirma que es necesario acudir a un profesional cuando empieza a ser invalidante y/o a generar malestares psicológicos, financieros o familiares.

    Entre las principales señales de alerta ante las que recomienda hacerlo, se encuentran las siguientes:

    • La persona siente que no puede parar
    • Compra para calmar angustia, tristeza o vacío
    • Oculta gastos o miente
    • Hay endeudamiento
    • Hay conflictos familiares
    • Se deteriora el trabajo, el estudio o la vida social
    • Aparecen culpa, vergüenza o malestar intenso después de comprar
    • Existen síntomas de depresión, ansiedad u otra condición asociada

    Al ser consultada sobre qué tipo de tratamiento puede ser más adecuado para atender este problema, precisa que, a nivel general, la terapia cognitivo conductual tiende a presentar resultados efectivos.

    “El tratamiento no consiste solo en decir ‘deja de comprar’. Hay que entender qué función cumple la compra en la vida emocional de la persona. La terapia cognitivo-conductual ayuda a identificar gatillantes, manejar impulsos, ordenar hábitos financieros y desarrollar formas más sanas de regular emociones”, enfatiza Cruzat.

    Lee también:

    Más sobre:Salud mentalPsicologíaTrastorno de compra compulsivaBienestarComprasSíndrome de compra compulsivaTerapiaCompras compulsivasLa Tercera

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