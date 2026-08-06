De “una estrategia concreta” a “hemos escuchado demasiadas promesas”: las reacciones parlamentarias a los anuncios de seguridad de Kast

En cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast valoró este miércoles la aprobación de la megarreforma en el Congreso y confirmó que será la seguridad pública el ítem que concentrará las prioridades del gobierno durante los próximos meses.

En la ocasión, el mandatario anunció una batería de más de 30 iniciativas para endurecer el combate al crimen organizado, incluyendo una reforma constitucional que consagra la seguridad como un deber del Estado, el aumento del plazo de flagrancia y nuevas medidas contra narcotraficantes y bandas criminales. Entre estas últimas, destaca la evaluación de un estado de excepción acotado a ciertos sectores con índices críticos de delincuencia, a cargo de Carabineros, pero con el apoyo de las FF.AA.

Los anuncios fueron rápidamente comentados desde la arena parlamentaria, desde donde -en su mayoría- valoraron la intención de la iniciativa.

Al respecto, la jefa de bancada de senadores de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, tras afirmar que la seguridad debe ser la “prioridad absoluta” del país, afirmó que Kast dio a conocer “una agenda firme para combatir el crimen organizado, que incluye la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías”.

Agregó que “ esta nueva herramienta permitirá que los militares puedan estar en la calle bajo un marco legal . Desde el Congreso, estas iniciativas contarán con todo mi respaldo para que se conviertan pronto en ley y podamos devolver la tranquilidad a las familias chilenas”.

Desde la misma tienda de Antonio Varas, los diputados Diego Schalper y Mauro González destacaron que varias de las medidas recogidas por el Ejecutivo corresponden a propuestas impulsadas por la bancada en materia de seguridad. Entre ellas, resaltaron el fortalecimiento de la Ley Nain-Retamal, el impulso a un estado de excepción especial para enfrentar el crimen organizado y el fortalecimiento de las atribuciones de las policías.

Así, el jefe de bancada de RN, diputado Diego Schalper, sostuvo que “la cadena nacional del Presidente Kast ha puesto de relieve que nuestro gobierno, en los meses que siguen, va a tener una intensa agenda en materia de seguridad”, valoró que se trata de “una estrategia concreta, una agenda legislativa, de política pública y de persecución penal contra el crimen organizado y el terrorismo”.

Schalper agregó que “hoy hemos tenido la oportunidad de conversar con el ministro Arrau en detalle sobre la agenda legislativa y vemos con profunda alegría que varios proyectos de Renovación Nacional están incorporados en ella”.

Por su parte, el diputado González reafirmó el compromiso de la bancada con el avance de estas iniciativas. “Una vez más, los votos y las capacidades de nuestro partido están a disposición del gobierno”, sostuvo.

Desde la otra vereda, el diputado socialista Raúl Leiva (PS), quien integra la comisión de Seguridad de la Cámara, calificó como “importante” que el gobierno ponga como eje central de su gestión la seguridad pública. “Hasta ahora, solo materias de orden público. Sin embargo, creemos que lo importante es el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico”, sostuvo.

Sin embargo, cuestionó que no se realizara un trabajo prelegislativo con las comisiones de seguridad de ambas cámaras. “Los anuncios que realiza el Presidente dan cuenta, de manera inconexa, de muchos proyectos de ley que están en actual tramitación y otros que esperamos poder conocer. Idealmente, el haber tenido un trabajo prelegislativo con las comisiones de seguridad de manera transversal en ambas cámaras hubiera sido ideal para avanzar”.

No obstante, agregó que “esperamos conocer los proyectos de de ley, darles una adecuada tramitación, pero proyectos que entreguen mayores herramientas de persecución criminal, y no solo un aumento de penas que, en definitiva, no tiene una sanción efectiva”.

En tanto, el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), afirmó compartir “en buena parte” lo anunciado por el mandatario e indicó que, como presidente de la comisión de Constitución, “tenemos toda la voluntad para avanzar rápidamente en esta propuesta, que me parece una propuesta seria y que puede ayudar efectivamente a combatir la delincuencia y el crimen organizado en el país”.

Asimiso, le agradeció a Kast que “haya acogido mi propuesta, presentada en un proyecto de ley hace bastante tiempo, de decomiso sin condena, para perseguir rápidamente los bienes de los delincuentes y venderlos, enajenarlos, y destruir la naturaleza económica que incentiva la comisión de delitos”.

Una de las voces más críticas fue la de la diputada Daniela Serrano, jefa de bancada del PC, quien cuestionó que desde el Ejecutivo “siguen en campaña, siguen haciendo anuncios del proyecto de ley, pero no hemos escuchado una voluntad del Presidente de la República, y menos de sus diputados, de seguir la ruta del crimen organizado, de levantar el secreto bancario. Todo lo contrario”.

“Nos hemos encontrado con gestiones de este gobierno que favorece, por ejemplo, a negocios que son ilícitos en nuestro país, como son cobrarles impuestos a las casas de apuesta. Este gobierno no está preocupado de la seguridad de los chilenos y chilenas, sino que está más preocupado hoy día de hacerle el favor a los más poderosos, a los más ricos y a los amigos de este gobierno”, afirmó.

A su vez, el diputado Hotuiti Teao (independiente de la bancada UDI) manifestó que “asumimos junto al Presidente el compromiso de recuperar la seguridad pública para que los chilenos vuelvan a vivir tranquilos y sin miedo”.

“Por eso, respaldamos la agenda legislativa que fortalece el combate al crimen organizado mediante el decomiso de los bienes obtenidos por el delito, el Plan Frontera Cero para combatir la inmigración irregular, la ampliación de la flagrancia de 12 a 24 horas, el fortalecimiento de las atribuciones de las policías y un régimen penitenciario más estricto para quienes continúan delinquiendo desde las cárceles”, afirmó.

Y desde el PDG, el diputado Fabián Ossandón afirmó que respaldará las medidas destinadas a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia, pero que fiscalizará que los compromisos del gobierno se cumplan.

“Valoro que el Presidente de la República haya puesto la seguridad como una prioridad, pero los chilenos, y especialmente quienes vivimos en la Región de Antofagasta, ya hemos escuchado demasiados anuncios y promesas. Hoy existe una legítima desconfianza, porque la gente quiere resultados, no discursos. Ahora estos anuncios deberán convertirse en proyectos de ley”, señaló.

“Los revisaremos uno a uno y respaldaremos todo lo que sirva para enfrentar con decisión al narcotráfico, al crimen organizado y la delincuencia. Pero también seremos implacables en fiscalizar que los compromisos no queden, una vez más, solo en palabras”, cerró.